Мой гол — тюрьма: «Блю Лок» — адреналиновая спортивная драма о сути и возможностях футбола

Недавно на Сrunchyroll закончился первый сезон аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» — нашумевшей спортивной драмы, напоминающей по формуле «Игру в кальмара»: плюс амбициозные школьники, минус убийства. О популярности сериала по мотивам манги Мунэюки Канэсиро говорит уже тот факт, что впереди нас ждут второй сезон и сольный фильм об одном из второстепенных персонажей, а пока Алексей Филиппов, получая пасы от Оруэлла, Фрейда и Локка, расскажет, чем примечательно это высоко адреналиновое шоу.
Ёити Исаги
— нападающий заурядной школьной команды, у которой однако был шанс попасть на Кубок Японии. Для путевки на турнир не хватило буквально гола: выйдя один на один с вратарем, Исаги предпочел отпасовать на товарища по команде, который славно приложил мячом штангу. В итоге — слезы, пафосная речь тренера, слезы, дорога домой, слезы.
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Параллельно в Национальной футбольной ассоциации Японии зреет революция: чиновники устали, что сборная никак не покажет на мировых соревнованиях выдающихся результатов, а потому соглашаются на, мягко сказать, экстравагантный план Дзимпати Эго
. Он хочет собрать самых талантливых и амбициозных нападающих страны, сейчас посещающих среднюю школу, чтобы в условиях жесточайшей конкуренции выковать совершенного бомбардира. Остальным дорога в сборную навсегда будет закрыта — зато участие в проекте «Блю Лок» кратчайший путь к национальной славе. Среди 300 счастливчиков оказывается и Исаги, с детства бредящий только футболом.
Название «Синяя тюрьма» не обманывает: в здании-пентагоне, похожем на высокотехнологичное исправительное заведение, голодные до побед подростки будут распределены по пяти блокам — отборочным группам, всего 25 команд по 11 человек — и все страйкеры. Куда делись еще 25 человек? Уже выбили. Для начала нужно выйти из группы, оценив сильные и слабые стороны партнеров, что непросто, когда все хотят бежать в атаку одновременно. Исаги, неутомимо сомневающийся, что заслужил такой шанс, будет как одержимый учиться у окружающих. Ведь доктрина Эго, следящего за процессом при помощи сотен камер и подробной статистики, — привить подопытным «Синей тюрьмы» не столько глубинное понимание футбола, сколько азарт эгоизма. Отдавая передачи или стоя на воротах, много голов не наколотишь.
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Так, а напомните, зачем мы смотрели «Игру в кальмара»?
Нарядить «королевскую битву
» в футбольное джерси — идея столь же перспективная, сколько закономерная. Еще Джордж Оруэлл рассуждал
о том, что спорт пробуждает в участниках и зрителях первобытные соревновательные инстинкты, а матчи национальных сборных, нагруженные патетичными фразами о «чести страны», выполняют роль квази-войн. Для полноты картины можно вспомнить и размышления философа Вадима Руднева
, трактовавшего
метафизику футбола во фрейдистском ключе: грубо говоря, стремление забить гол — подобно половому акту, где ноги, мяч и ворота воплощают те органы, которые обычно в нем задействованы. И это не только сублимация желаний, чья ритуальная часть уходит корнями в древнейшие времена, но и своего рода борьба за продолжение жизни. Если не продолжение рода, то участие, например, в турнире.
И оруэлловскую формулу «Спорт — это война минус оружие (убийства)
», и психоаналитическое восприятие футбола полезно держать в голове хотя бы потому, что автор первоисточника Мунэюки Канэсиро
активно работает с символическим капиталом игры. В конце концов, куратор экстремальной программы носит фрейдистскую фамилию Эго и буквально отвечает за контакт «Я» юных голеадоров с социальными нормами и окружающей действительностью, исполняя роль голоса в голове. Вдобавок его идеи (тм) подвергают сомнению национальную — как проговаривает Дзимпати на презентации — склонность к коллаборации, совместному труду и отказу от индивидуалистических, эгоцентристских порывов.
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Пауза на перекус: «Кулинарные скитания в параллельном мире»
Так-то и родилась джонлокковская
(!), по сути, идея: устроить в спорткомплексе-паноптикуме «войну всех против всех», чтобы пробудить в юных дарованиях социальных чудовищ, живущих по принципу «Вижу цель — не вижу препятствий
». Всяк, кто окажется не готов меняться в этой высоко конкурентной среде, отправится домой — к уютным фантазиям о грядущих свершениях. Добавить сюда рейтинг игроков, который определяет как минимум рацион каждого нападающего, и милые статистические выкладки из мира большого спорта превращаются в чуть умытый аналог тюремной иерархии и/или социального неравенства.
Вся эта закадровая подоплека, всплывающая порой в монологах Эго, резонирует с эмоциональным, интуитивно понятным напряжением двух сотен юношей, которые покинули родные места ради шанса на лучшую участь. Мощная энергетика «Синей Тюрьмы: Блю Лок
» выражается отнюдь не в том, как красиво — нередко в обход законов физики — здесь пинают мяч. Это видно даже на уровне анимации, где преобладают статичные кадры, а ракурсы с верхней точки позволяют периодически заменять персонажей неказистыми комьпютерными фигурками. Зато на крупных и средних планах — буря эмоций, фактурные лица, экспрессивная пластика тела.
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Баскетбол в кино
Вслед за Канэсиро аниматоры 8bit
(франшиза
«О моем перерождении в слизь
») делают ставку на выразительность мимики, поз и мизансцен, словно Исаги и его напарникам-конкурентам при жизни (покадрово!) уже устанавливают памятники. И за каждой фигурой, застывшей в пиковом напряжении физических и психологических возможностей, скрывается драматическая история, непростой характер и, конечно, диковинный навык, где мощный удар или стремительный дриблинг постепенно уступают таланту «читать игру». Именно его и обнаруживает в себе герой-неудачник, с опаской и завистью наблюдающий за другими хавбеками.
Они — все как на подбор узнаваемые типажи из сёнэн-хитов
: от ранимого трикстера Мэгуру Батиры
, не затерявшегося бы в условном «Токийском гуле
», до джоджоподобного
нарцисса Дзюбэя Арю
, помешанного на том, чтобы все в его исполнении было проникнуто «шиком», от глуповатого бегуна с пушечным ударом Дзантэцу Цуруги
, напоминающего дружеский шарж на Тэнъю Иду
из «Моей геройской академии
», до вспыльчивого Дзинго Раити
, который бы явно (не) нашел общий язык с Иносукэ
из «Истребителя демонов
».
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О феномене «Истребителя демонов»
У каждого — свои обстоятельства и мотивация, что позволяет включить в тотальное соревнование как можно больше социальных групп: от стремящегося сокрушить брата-вундеркинда Рина Итоси
и мега-успешного наследника корпорации Рэо Микагэ
, решившего добиться еще одного успеха, до милого дуболома из горной деревни Гина Гагамару
и сына священника Гуриму Игараси
, который не хочет
избавляться от земных страстей (и жить в тесной общине с родственниками и единоверцами). Кстати, закадровым повседневным приколам посвящены небольшие сценки-омакэ
, где герои подписывают зубные щетки, ленятся или ругаются из-за еды. Без этого бытового измерения психологическая палитра была бы не полной.
Ведь большинство участников проекта обладает потенциалом спортивной иконы, вроде упоминающихся в сериале Пеле
или Кантона
, Месси
или Роналду
, Мбаппе
или вымышленного французского гения Ноэля Ноа
, считавшего, что лучше оформить хет-трик и проиграть 3:4, чем просто оказаться частью победителей. В этом смысле «Блю Лок» работает с азбучными понятиями: личные достижения противопоставляются командным успехам, а большинство откровений Исаги, как мгновенно подметили мемоделы
, касаются азов. Мол, чтобы забить, нужно открыться за спину защитнику или — шок! — ударить слета.
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Однако то, что легко на бумаге, — не всегда очевидно в запале матча, тем более — не все одинаково хороши в тех или иных компонентах, а важная часть футбола — не просто придерживаться плана, но и уметь перестраиваться по ходу игры, реагируя на тонус и козыри соперников или товарищей по команде. В результате Эго учит юные дарования не просто самоуверенно тянуть одеяло на себя, но и неугомонно расти в предложенных обстоятельствах, способствуя прогрессу товарищей по команде. Как ни крути, один в поле не Холланд
.
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