«Тайна пропавшей деревни»: Мистика или алкашка?

На платформе иви целиком вышел сериал «Тайна пропавшей деревни» — мокьюментари-комедия с отсылками к целой куче передач-мистификаций. На постере значится «от создателей фильма "Горько!"», но это не совсем так. Сериал произведен на студии Sverdlovsk, а от «Горько!» в титрах только две фамилии: продюсеров Ильи Бурца и Сергея Светлакова. Последний выступает еще и автором сценария «Деревни», и характерный почерк Светлакова улавливается в большинстве комических сцен. Впрочем, на фестивале ORIGINAL+ жюри СМИ оценило именно это и присудило сериалу диплом с многозначительной пометкой «За безумие в юморе», а основное — наградило шоу званием «Самый ожидаемый сериал 2023 года». Разбираемся, насколько аванс оправдан.
Московская журналистка Татьяна Блок (Мария Горбань
) в сопровождении оператора Тимофея Скока (Сергей Муравьев
) отправляется расследовать аномалию: пропали все жители среднерусской деревушки Верхние Броды. Обитатели Нижних Брод, расположенных сразу за мостом, при этом остались на месте. Заручившись поддержкой трудовика местной школы Алексея Кудри (Филипп Ершов
), москвичка погружается в тайны деревенского уклада и сперва знакомится с обитателями захолустья: предприимчивый Гарик-Горын (Алексей Дмитриев
) встречает ее на станции Шишки с табличкой «Носильник 200» (наименование услуги и цена транспортировки вместе с погрузкой чемоданов в видавшую виды «буханку»). На месте дислокации Алексей представляет журналистке по очереди односельчан: ведьму Харитониху (Людмила Чиркова
), директора школы Семена Чукарова (Михаил Крылов
), председателя села Николая Остапенко (Сергей Бачурский
), фельдшера Вениамина Байбикова (Вячеслав Гуливицкий
), участкового Людвига Иванова (Николай Кисличенко
) и его жену, продавщицу Маргариту (Светлана Листова
), тракториста Ивана Кукина (Дмитрий Никулин
), ну и всяких прочих. Все они, откровенно говоря, не выглядят ментально здоровыми людьми: например, «общительный» председатель, набрасывающийся с вилами, держит запертым в сарае человека в смирительной рубашке. Поэтому одна из первых версий Татьяны приводит ее в расположенную неподалеку психиатрическую больницу, откуда, как она полагает, и пришли в эти места, нижнебродовцы.
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Разгадки оказываются простыми, но как только рассыпается одна абсурдная версия расследования, сразу же возникает следующая, еще парадоксальнее. Если на домах сидят вороны – ровно по числу пропавших людей, — то не иначе как ведьма Харитониха превратила в птиц жителей. К тому же у нее в жилище найдено два десятка кукол вуду. Или может быть виновато НАТО, чья спящая ячейка окопалась в деревне? Столкнуться с тайнами москвичам придется и на сельском кладбище, и плавая по жуткой реке, в которой обитает разная похабная нечисть.
Формат телевизионного расследования позаимствован авторами у Сергея Дружко
— актера, блогера, ведущего популярных ТВ-шоу: «Фантастические истории» на канале «РЕН ТВ» и «ТВ-3 ведёт расследование». Не даром он появляется в камео, зазывая Татьяну Блок присоединиться к его команде. Как раз среди последних передач Дружко на его ютуб-канале есть и выпуск «Деревня-призрак» веб-сериала «Объяснимо? Не факт». «Тайна пропавшей деревни» — развернутая пародия на эту передачу, во многом копирующая ее аудио-визуальный стиль. Заигрывание с форматом расследования не ограничивается «живой камерой» и интонациями ведущей, комментирующей эксклюзив. Видеоряд включает самопальные деревенские «найденные пленки», тревожную музыку и обязательные со времен «Реальных пацанов
» вставки-интервью с участниками событий. Тем более, что каждый хотя бы один раз становится главным подозреваемым.
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Юмор «Деревни» по большей части стереотипный, здесь обыгрываются знакомые до колик архетипы: высокомерные амбициозные, но не знающие реальной жизни москвичи, пьющие деревенщины, недоверчивые хмурые простолюдины, бабы-простушки, радующиеся, что муж бьет-значит-любит. В наборе также шутки про евреев и ментальные недуги, комичные фамилии, пыльные сельские каламбуры и местечковые ругательства (извращуги, шаромыги московские и так далее). С каждым разом должна, видимо, становиться смешнее повторяющаяся юмореска о посягательствах на молодых мужчин сексуально озабоченной пожилой ведьмы, чье обнаженное тело внушает им тошноту и ужас. Шовинистские штампы вообще в почете: деревенские замужние женщины во что бы то ни стало стараются сохранить даже самый плохонький брак, незамужние – приманивают кавалеров, как пышечка Лариса (Ольга Ергина
), подкармливающая трудовика круассанами с ромашкой. Меж тем Алексей, активный участник событий, западает на модельной внешности Татьяну, меняющую стильные костюмы по два раза в день. К середине сериала в деревне появляется еще один московский мажор — парень Татьяны (Денис Косяков
), добавляя в сюжет новую порцию банальных конфликтов.
Авторы называют «Тайны пропавшей деревни» творческим хулиганством в антураже российской глубинки с элементами народных суеверий и чертовщины. Так оно и есть. Местами по количеству безумия сюжет напоминает сериал «Топи
», в котором другие москвичи попадали в гиблую российскую провинцию — правда, там все было всерьез и кончалось плохо. В «Деревне», напротив, сплошной балаган: в сюжете нет особенной глубины и метафоричности, зато есть фишка - псевдодокументальное расследование, не самый затертый сериальный формат. Это сильная сторона проекта, и благодаря ему чувствуется слаженная работа профессионального коллектива авторов, всласть иронизирующих над гонзо-журналистикой. Сценаристы лихо смешивают комедию и мистический детектив, операторы нарочито неряшливо водят камерой, включая зум и теряя фокус, монтажеры перемежают интервью, съемки и фотоматериалы, создавая визуально парадоксальное и потому радущее изображение.
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В заметные плюсы можно записать и незамыленный каст, открывающий много новых лиц. Вдвойне отрадно, что все актерские работы получились весьма приличными. То, что Светлаков воздержался от исполнения роли, – хорошее решение: без звезд проект выглядит свежим. Неказистый бумерский юмор – кажется, единственное его существенно слабое место. Если продолжать в том же духе, неплохо бы позвать в сценаристы кого-нибудь помоложе.
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