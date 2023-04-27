«Райцентр»: Следствие ведут выпускники

Под занавес ММКФ онлайн-кинотеатр Иви представил в программе «Первая серия» новый оригинальный проект — сериал «Райцентр». Идея принадлежит сценаристке и креативному продюсеру Ирине Пивоваровой, а снимали — режиссеры-дебютанты Эдуард Мошкович и Данил Чащин. Первый — в силу основной профессии — еще и как оператор, а для Чащина эта работа стала во всех смыслах первым киноопытом. Получилось блестяще: это и черная комедия, и абсурдистский детектив, и мистика, и пародия, и бенефис Игоря Грабузова в уморительно зловещей роли (давно пора!). В сети все серии выйдут одновременно — надо только подождать.
В 1994 году в деревне (точнее райцентре) Вармалей случилась заварушка: в день выпускного местной школы дерзкие грабители в масках напали на рейсовый автобус. На свою беду среди пассажиров оказался ученый Николай Георгиевич Мушин (Григорий Данцигер
) с маленьким сыном Кирюшей (Станислав Соломатин
— тот самый мальчик-свидетель из «Фишера
»), которые направлялись в Вармалей на поиски упавшего метеорита. Во время нападения они вынужденно разделились и потеряли друг друга, что, кажется, сильно повлияло на дальнейшее развитие событий. Спустя 20 лет, в 2014 году те самые выпускники-94 собираются в родном селе на празднование юбилея. Уехали, к слову, не все: ботаник Вася (Иван Добронравов
) служит в местной полиции и женат на однокласснице Нине (Карина Разумовская
), однако все сохнет по школьной зазнобе — главной красавице класса Миле (Кристина Асмус
). Потому и берется везти ее отдельно, на служебной машине — и, не сумев отвести от девушки взгляд, теряет управление, отправляя автомобиль в свободный полет с моста в реку. Во время спасательной операции из водоема достают другое транспортное средство — со скелетом внутри. Среди личных вещей пока что неопознанного покойника, пролежавшего на дне все те же 20 лет, обнаруживается и тот самый метеорит.
Происходящее дальше, что называется, лучше один раз увидеть. Вечер встречи бывших одноклассников становится для многих роковым, ведь каждый как будто бы знает что-то важное о событиях прошлого: все начинают шептать друг другу то подсказки, то угрозы — и творить откровенную дичь. Тихоня Рыжухин (Алексей Золотовицкий
) пытается повеситься во дворе учительницы английского (Агриппина Стеклова
), обвиняя ее в гибели матери. Ставший депутатом Диня (Артем Волобуев
) и его некогда лучший друг, а теперь водитель другого местного чиновника Гриня (Николай Аузин
) ссорятся и шантажируют друг друга: первый угрожает второму скорой потерей работы, тот — потряхивает бутылкой ликера (точно такую же нашли в затонувшей машине). Появляется на празднике и хулиган в кожаной куртке Антон (Дмитрий Чеботарев
) — все еще центр любовного треугольника, рассоривший лучших подруг Нину и Милку, — видевший кое-что важное на выпускном 20 лет назад. Пока в слесарной мастерской мерцает неземным светом космический камешек, с трудом извлеченный из проржавевшей капсулы, а герои по-разному предаются воспоминаниям, в Вармалей прибывает новый гость: назвавшийся следователем мужчина в исполнении Игоря Грабузова. И только зрителю известно, кто он на самом деле и что уже успел натворить по пути.
«Райцентр» приятно удивляет не только в хорошем смысле безумным сюжетом, но и в целом плотностью и ритмом повествования. Нечто нелепое, или смешное, или страшное происходит ежесекундно, романтические сцены сменяются кровавыми, действие переносится из настоящего в прошлое, где у главных героев — другая история и другие исполнители. Милку, например, играет Арина Постникова
из «Войны семей
», а Антона — Даниил Киселев
из третьего сезона веб-сериала «Сама дура
». Персонажи под стать истории — утрированные и колоритные. Учительница Стекловой перемежает речь фразами на английском — кричит висельнику Hold on. Важничает депутат-Волобуев, у которого и оператор для оперативной съемки новостных сюжетов, и водитель (к слову — сам режиссер Чащин). Кристина Асмус разгуливает на высоченных каблуках, в белоснежных кудрях и меняет ультра-мини наряды. По большей части от безысходности, так как один промок в воде, другой в крови – фам, которая, чем дальше, тем все больше фаталь.
И, конечно, — не устанем повторять и хвалить — Грабузов, линия которого вписывает юмористический сериал в главный мировой, а теперь и российский тренд. «Райцентр» с участием его героя, почесывающегося психа-отшельника, собирающего газетные вырезки и зыркающего глазами, несущего белиберду и совершающего иррациональные поступки, получается еще и пародией на тру-крайм драмы про маньяков и высмеивает обязательные элементы жанра. Тут и тяжелое прошлое героя, и окруженное мистическим лесом место действия, и убийства, и расследования, и мальчик из «Фишера».
Премьера сериала «Райцентр» скоро в онлайн-кинотеатре Иви.
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