«Мосгаз. Последнее дело Черкасова»: Андрей Смоляков снова ищет маньяка

В онлайн-кинотеатре Okko вышли первые серии продолжения популярного ретро-детектива «Мосгаз» – «Дело №9. Последнее дело Черкасова», – в котором как минимум Андрей Смоляков должен попрощаться со своей ролью. Однако будет ли это финальным аккордом для столь успешного сериала или лишь поводом для его перезагрузки, пока не очень понятно, и, наверное, это главная интрига «Последнего дела», которое не только отсылает к началу франшизы, но и встраивается в главный тренд отечественных сериалов – теперь и майор Черкасов перед выходом на пенсию не только продолжает бороться с системой, но и ищет маньяка.
На дворе уже начало 1980-х, то есть с того первого кинодела, описанного в «Мосгазе», прошло уже два десятилетия. Иван Петрович (Смоляков) постарел и уже не может гоняться за преступниками, как в молодости, однако интуицию еще не утратил, да и на пенсию если и собирается, то не очень охотно. Гаркуша (Алексей Бардуков
) с Соней (Марина Александрова
) остаются его верными напарниками, хоть и испытывают семейный разлад. Егор (Александр Голубев
), кажется, замечает, что начальник теряет былую сноровку. А тут еще в отдел присылают нового майора Ковалева (Андрей Мерзликин
), который стажировался в «самой Франции» и удивляет коллег полиграфом. «Есть уже майоры, а есть еще майоры
», – намекает засидевшемуся в одном звании Черкасову генерал Саблин (Вадим Андреев
).
У Ковалева уже первое дело – на вид обычная бытовуха, где по пьяни какой-то товарищ убил спившегося профессора литературы. И Ковалев спокойно идет искать криминального собутыльника, только вот Черкасов уверен, что дело это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, а потому просит и другие районные отделения прислать материалы по таким, похожим на бытовые, преступлениям. Оказывается, некоторое время назад примерно так же была убита известная оперная певица, а проходит еще несколько дней, и жертвой становится сотрудник МИДа. Убитые никак не связаны между собой, они разного пола и типажа, да и сами преступления совершены разными способами – кого-то ударили бутылкой, кого-то задушили, в общем, и почерка определенного нет. Единственное, что в квартирах каждой из жертв обнаруживается странный знак, нарисованный чернильным карандашом. Уж не «серийник» ли это? Хотя нет, в СССР маньяков все еще нет.
Пожалуй, только в первом сезоне «Мосгаза
», выходившем десять лет назад, когда на российских экранах маньяков уж точно было не так много, как сейчас, майор Черкасов с тогда еще совсем зелеными Гаркушей и Соней занимались расследованием серии убийств, в том числе детей. Сценарий был отчасти основан на реальной истории одного из первых советских маньяков Владимира Ионесяна, который проникал в квартиры, представляясь работником «Мосгаза». Конечно, тот первый сезон, снятый Андреем Малюковым
, был далек от нынешних жестких детективов и триллеров, упор был, скорее, сделан на ретро, всегда пользующееся спросом у российских зрителей, и на популярных артистов – одни из ключевых ролей там сыграли Юрий Чурсин
, Максим Матвеев
, Светлана Ходченкова
, Агния Кузнецова
.
В остальных сезонах «Мосгаза» – а «Последнее дело майора Черкасова» уже девятый телефильм – тоже засветились многие известные актеры, но детективная линия в них пестрела разнообразием, охватывая ограбления и бандитизм, военные преступления, рецидивистов и мошенников разных мастей. Тем интереснее, что для «Последнего дела», которое снял Евгений Звездаков
, уже погружавшийся во вселенную «Мосгаза» с сезоном «Шакал
», был выбран именно сюжет о поиске серийного убийцы. Теперь он не основан на реальных событиях, а представляет, скорее, собирательный образ маньяков. Более того, в самом начале сериала даже показывают личность преступника – его играет Антон Кузнецов
, после «ЮЗЗЗ
», очевидно, переживающий расцвет карьеры, – а сюжет строится именно на методах, с помощью которых Черкасов и его отдел все-таки выйдут на маньяка. Так в канву «Мосгаза» встраивают и экспериментальный отдел во главе с Алексеем Гуськовым
, чей герой доктор Леонтьев пытается доказать, что «психи есть не только в Европе
». Именно его сотрудница – профайлер Мария Ермолова (Ольга Лерман
) – становится «правой рукой» Черкасова. Хотя, конечно же, в руководстве МУРа такие методы осуждают. Но когда герой Смолякова работал по навязанным сверху правилам?
Однако «Последнее дело» превращается не только в очередной российский сериал про маньяков. Это действительно своего рода прощание с майором Черкасовым – очевидно, уставшим от постоянного внимания начальства, а, может, и от работы вообще. В первых кадрах ставший Черкасову сыном Славик (Александр Дробитько
) – тот самый мальчик-свидетель из первого «Мосгаза» – снимает на память семейную хронику, а жена Маргарита (Даниэла Стоянович
) видит страшный сон, в котором майор получил смертельное ранение. Впрочем, создатели «Мосгаза» вряд ли просто так откажутся от столь успешной франшизы, а потому подготовят Черкасову достойную замену. Но вряд ли это будет майор Ковалев – зрители наверняка еще помнят, что не так давно Андрей Мерзликин сыграл бандита, как раз оказавшегося по разные стороны баррикад с другим экранным майором в исполнении того же Андрея Смолякова в сериале «Художник
».
«Мосгаз. Последнее дело майора Черкасова» смотрите в онлайн-кинотеатре Okko
.
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