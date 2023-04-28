«Мосгаз. Последнее дело Черкасова»: Андрей Смоляков снова ищет маньяка

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В повторный прокат выходят «Воспоминания об убийстве»

Зрители онлайн-кинотеатра смогут посмотреть продолжение знаменитого ретро-детектива Первого канала до эфира на ТВ

Режиссер мультфильмов «Буренушка», «Про Веру и Анфису», «В гостях у деда Евлампия» в последние годы жил затворником

Интервью

Даниил Воробьев: «Захотелось, чтобы все пошло не по плану»

Популярный артист — о надоевших на интервью вопросах и способах их избежать