Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мосгаз. Последнее дело Черкасова»: Андрей Смоляков снова ищет маньяка

Обзор сериалов >>
28 апреля 2023
В онлайн-кинотеатре Okko вышли первые серии продолжения популярного ретро-детектива «Мосгаз» – «Дело №9. Последнее дело Черкасова», – в котором как минимум Андрей Смоляков должен попрощаться со своей ролью. Однако будет ли это финальным аккордом для столь успешного сериала или лишь поводом для его перезагрузки, пока не очень понятно, и, наверное, это главная интрига «Последнего дела», которое не только отсылает к началу франшизы, но и встраивается в главный тренд отечественных сериалов – теперь и майор Черкасов перед выходом на пенсию не только продолжает бороться с системой, но и ищет маньяка.

«Мосгаз. Последнее дело Черкасова»: Андрей Смоляков снова ищет маньяка

На дворе уже начало 1980-х, то есть с того первого кинодела, описанного в «Мосгазе», прошло уже два десятилетия. Иван Петрович (Смоляков) постарел и уже не может гоняться за преступниками, как в молодости, однако интуицию еще не утратил, да и на пенсию если и собирается, то не очень охотно. Гаркуша (Алексей Бардуков) с Соней (Марина Александрова) остаются его верными напарниками, хоть и испытывают семейный разлад. Егор (Александр Голубев), кажется, замечает, что начальник теряет былую сноровку. А тут еще в отдел присылают нового майора Ковалева (Андрей Мерзликин), который стажировался в «самой Франции» и удивляет коллег полиграфом. «Есть уже майоры, а есть еще майоры», – намекает засидевшемуся в одном звании Черкасову генерал Саблин (Вадим Андреев).

У Ковалева уже первое дело – на вид обычная бытовуха, где по пьяни какой-то товарищ убил спившегося профессора литературы. И Ковалев спокойно идет искать криминального собутыльника, только вот Черкасов уверен, что дело это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, а потому просит и другие районные отделения прислать материалы по таким, похожим на бытовые, преступлениям. Оказывается, некоторое время назад примерно так же была убита известная оперная певица, а проходит еще несколько дней, и жертвой становится сотрудник МИДа. Убитые никак не связаны между собой, они разного пола и типажа, да и сами преступления совершены разными способами – кого-то ударили бутылкой, кого-то задушили, в общем, и почерка определенного нет. Единственное, что в квартирах каждой из жертв обнаруживается странный знак, нарисованный чернильным карандашом. Уж не «серийник» ли это? Хотя нет, в СССР маньяков все еще нет.

«Мосгаз. Последнее дело Черкасова»: Андрей Смоляков снова ищет маньяка

Пожалуй, только в первом сезоне «Мосгаза», выходившем десять лет назад, когда на российских экранах маньяков уж точно было не так много, как сейчас, майор Черкасов с тогда еще совсем зелеными Гаркушей и Соней занимались расследованием серии убийств, в том числе детей. Сценарий был отчасти основан на реальной истории одного из первых советских маньяков Владимира Ионесяна, который проникал в квартиры, представляясь работником «Мосгаза». Конечно, тот первый сезон, снятый Андреем Малюковым, был далек от нынешних жестких детективов и триллеров, упор был, скорее, сделан на ретро, всегда пользующееся спросом у российских зрителей, и на популярных артистов – одни из ключевых ролей там сыграли Юрий Чурсин, Максим Матвеев, Светлана Ходченкова, Агния Кузнецова.

В остальных сезонах «Мосгаза» – а «Последнее дело майора Черкасова» уже девятый телефильм – тоже засветились многие известные актеры, но детективная линия в них пестрела разнообразием, охватывая ограбления и бандитизм, военные преступления, рецидивистов и мошенников разных мастей. Тем интереснее, что для «Последнего дела», которое снял Евгений Звездаков, уже погружавшийся во вселенную «Мосгаза» с сезоном «Шакал», был выбран именно сюжет о поиске серийного убийцы. Теперь он не основан на реальных событиях, а представляет, скорее, собирательный образ маньяков. Более того, в самом начале сериала даже показывают личность преступника – его играет Антон Кузнецов, после «ЮЗЗЗ», очевидно, переживающий расцвет карьеры, – а сюжет строится именно на методах, с помощью которых Черкасов и его отдел все-таки выйдут на маньяка. Так в канву «Мосгаза» встраивают и экспериментальный отдел во главе с Алексеем Гуськовым, чей герой доктор Леонтьев пытается доказать, что «психи есть не только в Европе». Именно его сотрудница – профайлер Мария Ермолова (Ольга Лерман) – становится «правой рукой» Черкасова. Хотя, конечно же, в руководстве МУРа такие методы осуждают. Но когда герой Смолякова работал по навязанным сверху правилам?

«Мосгаз. Последнее дело Черкасова»: Андрей Смоляков снова ищет маньяка

Однако «Последнее дело» превращается не только в очередной российский сериал про маньяков. Это действительно своего рода прощание с майором Черкасовым – очевидно, уставшим от постоянного внимания начальства, а, может, и от работы вообще. В первых кадрах ставший Черкасову сыном Славик (Александр Дробитько) – тот самый мальчик-свидетель из первого «Мосгаза» – снимает на память семейную хронику, а жена Маргарита (Даниэла Стоянович) видит страшный сон, в котором майор получил смертельное ранение. Впрочем, создатели «Мосгаза» вряд ли просто так откажутся от столь успешной франшизы, а потому подготовят Черкасову достойную замену. Но вряд ли это будет майор Ковалев – зрители наверняка еще помнят, что не так давно Андрей Мерзликин сыграл бандита, как раз оказавшегося по разные стороны баррикад с другим экранным майором в исполнении того же Андрея Смолякова в сериале «Художник».

«Мосгаз. Последнее дело майора Черкасова» смотрите в онлайн-кинотеатре Okko.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   28.04.2023 - 19:20
ох, не знаю, мне кажется, что просто так они не завершат сериал. они просто нк умеют нормальночто-то закрывать, когда это идет успешно читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Андрей Смоляков раскроет «Последнее дело Черкасова» 27 апреля в Okko
Мерзликин, Ярмольник, Гуськов и Лерман сыграли в новом сезоне «Мосгаза»
«Художник»: Новое дело Андрея Смолякова
Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
«Мосгаз.Дело №8: Западня»: Охотники за бриллиантами
«Мосгаз. Катран»: Карты, деньги и стволы
Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
«Ликвидация» названа лучшим российским сериалом начала XXI века
Лучшие российские сериалы XXI века. Выбор зрителей. Финальное голосование
Лучшие российские сериалы XXI века. Выбор зрителей. Часть 3
Поиск по меткам
ДетективманьякиМария ТокмашеваОККОретроРоссийские сериалы
персоны
Марина АлександроваВадим АндреевАлексей БардуковАлександр ГолубевАлексей ГуськовАлександр ДробитькоЕвгений ЗвездаковАнтон КузнецовОльга ЛерманАндрей МалюковАндрей МерзликинАндрей СмоляковДаниэла Стоянович
фильмы
МосГазМосгаз. Дело № 4: ШакалМосгаз. Последнее дело ЧеркасоваХудожникЮЗЗЗ

фотографии >>
«Мосгаз. Последнее дело Черкасова»: Андрей Смоляков снова ищет маньяка фотографии
«Мосгаз. Последнее дело Черкасова»: Андрей Смоляков снова ищет маньяка фотографии
«Мосгаз. Последнее дело Черкасова»: Андрей Смоляков снова ищет маньяка фотографии
«Мосгаз. Последнее дело Черкасова»: Андрей Смоляков снова ищет маньяка фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Басилашвили
26 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Евгений Басилашвили.
Владимир Борисов
26 апреля ушёл из жизни актёр Владимир Борисов.
Геннадий Богачев
25 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Богачев.
Валерий Фомин
25 апреля ушёл из жизни художник-мультипликатор Валерий Фомин.

День рождения >>

Донатас Банионис
Дмитрий Бероев
Валерия Бурдужа
Екатерина Виноградова
Юрий Волынцев
Инна Коляда
Олег Комаров (II)
Вадим Медведев
Андрей Рыклин
Джессика Альба
Лайонел Бэрримор
Стенью Гарсиа
Жак Дютрон
Пенелопа Крус
Марсия Страссман
Юрген Фрорип
все родившиеся 28 апреля >>

Афиша кино >>

Подрыв
драма, исторический фильм
Беларусь, 2022
Воспоминания об убийстве
детектив, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Южная Корея, 2003
Волшебная флейта
музыкальный фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
Возрождённые
детектив, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Призрак у озера
мистика, триллер
Южная Корея, 2022
Безос. Человек, создавший Amazon
биография, драма, исторический фильм, экранизация
США, 2023
Одержимость. Проклятие Лиззи Борден
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Банк Дэйва
биография, драма, комедия
Великобритания, 2023
Идеальная иллюзия
драма
Италия, 2022
Мой монстр
боевик, фильм ужасов, фэнтези
Китай, 2022
Яга и книга заклинаний
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Медовый месяц
драма
Испания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен