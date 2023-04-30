«Друг на час»: Человек человеку брат, товарищ, сосед и клиент

На ТНТ завершился показ восьми-серийной комедии Александра Бойкова и Эмиля Никогосяна «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачёвым в главных ролях. Сериал, получивший в прошлом году на фестивале «Пилот» приз зрительских симпатий, оправдал возложенные на него ожидания: получился веселым, обаятельным, трогательным. Рассказываем, почему его нескучно смотреть и каких важных тем он ненавязчиво касается.
Николай Сергеевич (Шакуров), педиатр «от бога», выходит на пенсию. Он бы, конечно, еще поработал годков десять, но с коллективом не сложилось: главврач больницы (Павел Деревянко
), фальшиво улыбаясь, торжественно провожает его в «волшебный мир пенсионеров». Старика охватывает тоска – теперь он никому не нужен. Детей нет, умершая год назад любимая жена (Евгения Симонова
) теперь является ему только как невидимый друг и советчик, и Николай Сергеевич уже давно хочет к ней присоединиться. Потеря работы становится последней каплей, и вот он с горсткой таблеток в кармане решает уйти красиво. Идет в ресторан, где они раньше бывали с супругой (теперь тут стрип-клуб) и заказывает самую дорогую бутылку коньяка. Вдруг нарисовывается парень (Дергачев): «Привет, я Леха. Давай сделаем вид, что мы знакомы и оторвемся, как в последний раз
». И понеслось. Наутро, когда приходит время платить по счетам, выясняется, что Леха – сотрудник компании «Друг на час», который перепутал Николая Сергеевича с клиентом Петровичем (на фото в телефоне — Харви Кейтель
, и вправду отдаленно напоминающий Шакурова). Работа у Лехи такая – выпивать с одинокими людьми, ободрять, развлекать, поддерживать беседу. Клиент за все платит и еще сверху накидывает пару штук.
Поскольку с Сергеичем вышла промашка, Лехе приходится самому платить за рестик, стрипуху и прочие радости развеселой ночи. Но деда он не отпускает, а везет домой и, раскусив его намерения, берет «слово пацана» вернуть половину суммы и не самоубиться, пока не выплатит. Понятно, что взять деньги пенсионеру негде, и тогда Алексей предлагает Сергеичу поработать в его компании. Мол, «взрослый друг лучше двух
», не все ведь хотят просто бухать: есть и такие, с которыми нужно, например, сходить в театр или музей. На этом все самое интересное в жизни обоих мужчин только начинается. Неожиданно для Николая Сергеевича его дом наполняется активными молодыми людьми, среди которых и коллеги Лехи, и его временно бывшая жена Марина (Марина Васильева
), и сын Степка (Мирон Проворов
), и прочие незваные гости, резко меняющие размеренный быт одинокого пенсионера. Да и в жизни Лехи тоже грядут кое-какие перемены.
Такова завязка сериала «Друг на час» – трогательной, искренней, жизнеутверждающей и остроумной комедии, которая заставляет то смеяться, то плакать, но чаще все-таки смеяться. Сценарий написал постановщик Эмиль Никогосян в соавторстве с Александром Маркиным
— ранее они работали вместе над фильмами «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее
» и «Мамы-3
». Их новый проект, снятый на студии «1-2-3-продакшн», несоизмеримо удачнее упомянутых историй: потенциально один из лучших комедийных российских сериалов этого сезона, он посвящен, в первую очередь, проблемам человеческой коммуникации в разных сферах жизни. «Друг на час» энциклопедически вбирает в себя многообразие ситуаций и тем, касающихся (не)понимания людей друг другом, и не лишен терапевтического эффекта. Герои решают проблемы общения с родителями и детьми, разруливают конфликты с коллегами, преодолевают неумение знакомиться и заводить дружбу, разными способами пытаются завоевать расположение женщин.
Свои сюжетные арки есть у многих персонажей, а не только у рубахи-парня Лехи и хмурого интеллигентного Сергеича, хотя нестандартный дуэт Шакурова и Дергачева — безусловно, главный козырь этой истории. Второплановые персонажи наполняют и делают разнообразнее повествование. Один из близких друзей Лехи – меланхоличный Борис (Георгий Мнацаканов
) — живет под гиперопекой матери, отказывающейся признавать в нем взрослого человека, и никак не может признаться в чувствах девушке. Другой «друг на час» – уставший от семейной канители Евгений (Михаил Кремер
) — перестал уделять время трем детям и жене, ожидающей четвертого. По соседству с Сергеичем проживает семейная пара (Виктор Бычков
и Елена Валюшкина
), которых не любят навещать дети и внуки. Эти и некоторые другие персонажи по ходу фильма меняются, находят ответы на свои вопросы и решают возникшие сложности — параллельно с главными героями, где один вновь пытается обрести смысл жизни, а другой – вернуть жену, увлекшуюся с виду очень положительным коллегой-финансистом (Егор Корешков
). Все эти линии пересекаются и создают интересный драматургический узор. Немного жаль, что все активные герои – мужчины, а женщины в основном являются объектами их внимания. Это матери, жены, подруги, выступающие фактором мужчин к действию, хотя ни одна из них не является одноклеточной персоной.
Зато роскошный каст выдает ярчайший букет эпизодов и маленьких карнавальных ролей. В сюжет все время врываются эксцентрики: это и адреналиновый маньяк, продающий острые ощущения, Рокет (Артем Костюнев
), и опасный Немец (Федор Лавров
), у которого можно одолжить денег («только не говори, откуда взял»), и уже упомянутый главврач в исполнении Павла Деревянко. Самые смешные эпизоды связаны либо с ними, либо с клиентами «Друзей на час». Среди последних — никому не известный актер (Никита Тарасов
), говорящй на птичьем языке айтишник (Арсений Сергеев
), зануда-либерал (Артем Семакин
), мнительная и брезгливая дамочка (Мария Смольникова
), женщина-кинокритик (Ольга Воронина
) и другие очень смешные люди. В самой убойной серии все эти невыносимые социопаты — «лучшие клиенты» — собираются в доме Николая Сергеевича на встречу, которую не планировали.
Конечно, градус у каждой серии разный: здесь находят место и высказывания на остро-социальные темы, и мелодраматические конфликты, и, конечно, авантюрные приключения. Богат сюрпризами не только сценарий, но и сам способ повествования. Авторы используют флэшбеки — причем визуализируют не только воспоминания, но и яркие фантазии героев. Помимо прочего, у фильма множество лже-финалов, что порой создает ощущение затянутости: почти в каждой серии кажется, что вот-вот история закончится, но она уходит на новый виток. И все же его хочется (и стоит) досмотреть до феерического конца, где в очень нестандартной ситуации — и (маленький спойлер) под великую музыку Эдуарда Артемьева
из кинофильма «Свой среди чужих
» — проявится торжество жизни. Что бы ни случилась, она все-таки удивительный и прекрасный дар. Самое волшебное, что есть на свете.
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