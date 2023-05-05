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Третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка!»: Не взрослей, или проиграешь

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5 мая 2023
Долгожданный третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» стартовал в онлайн-кинотеатре PREMIER. Режиссерское кресло вновь занял Антон Федоров, который прошел вместе с братством крыши второй сезон, показав проблемы пубертатного периода, а сейчас шагнул вместе с трио главных героев прямиком во взрослую жизнь.

Третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка!»: Не взрослей, или проиграешь

«Дорогие выпускники, ваш корабль отправляется в путь по той дороге, которую вы сами изберете. Пусть это будет выбор, которым вы сможете гордиться», – торжественно объявляется в громкоговоритель на школьном выпускном Саньки (Егор Губарев) – единственного, кто доучился до 11-го класса из трио друзей. На дворе лето 1996 года, грядут президентские выборы и разгар кампании «Голосуй, или проиграешь». Для братства крыши – это тоже время выбора, что, судя по двум премьерным эпизодам, станет основным вектором сезона. Неприятности уже не разрешить в танце под треки Mujuice, а всемогущего и понарошку умирающего дядю Алика «Афганца» (Юра Борисов), который мог прийти на помощь, потеснила новая преступная мафия.

Лето 96-го, очевидно, не станет для героев таким трогательным воспоминанием, как прежде. Грядет время новых авторитетов, взрослых решений и болезненного принятия жестокой реальности. Как настоящие бизнесмены, Санька с Илюшей (Федор Рощин) продают кассеты с музыкой и фильмами. И пока Саша тоскует по первой любви Женьке (Валентина Ляпина), сидя в ларьке с вывеской Джейн, на горизонте появляется новая – неформалка Ксюха (Александра Хромова), которая отлично разбирается в музыке, действует, следуя ощущениям, и, видимо, немножечко назло своему консервативному отцу (Виктор Сухоруков). Сверхзаботливый родитель, сотрудник спецслужб на пенсии, привык наведываться в гости без предупреждения и начинать знакомство с допроса, особенно если дело касается нового ухажера дочери. Для Вовки (Егор Абрамов) утро после выпускного (к слову, не его, ведь он ушел после 9-го) тоже начинается с допроса, но уже от собственной жены (Полина Гухман), которую юный Казанова не поставил в известность о планах и оставил одну дома с маленьким ребенком. Только Илюша, кажется, по-прежнему витает в облаках, но и это ненадолго, ведь в истории появляются те, кто готов изменить правила игры.

Третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка!»: Не взрослей, или проиграешь

Новичкам «М!Д!Ж!» дают заявить о себе уже в первых сериях. Это и вдова погибшего афганца из отряда Алика (характерная Варвара Шмыкова), пытающаяся в одиночку вырастить детей-подростков. И новый парень Женьки – деловой и интеллигентный Гоша, которого, по словам Федора Федотова, исполнившего эту роль, возненавидят поклонники сериала. И, конечно, главный трикстер сезона – герой Евгения Ткачука Вася. Он серый кардинал с загадочной полуулыбкой и руками по локоть в крови, который хочет выйти из тени своего начальника, подсадить город на новый наркотик и показать свою силу. В надежде поднять «легкие» деньги, а не горбатиться на заводе, Вовка приходит к нему и вместе со свертком запрещенных веществ на продажу получает вагон проблем, которые придется разгребать, вероятно, всему братству крыши, если эта школьная дружба не даст трещину. Подавать пример подрастающему поколению здесь явно некому и некогда. Матери Саньки и Илюши оказались в тюрьме. Отцы ребят спились, исчезли или трусят. Руку готов протянуть только Вася, даром что его дорожка ведет в преступный мир. Тревожная музыка сменяет треки Mujuice, и от былой лёгкости и надежд первого сезона окончательно не остается и следа. Даже маленькая сестра Саньки понимает, что для свидания с мамой нужно ехать вовсе не в Америку.

Третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» уже в онлайн-кинотеатре PREMIER.


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