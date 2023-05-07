Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Топор»

В День Победы, 9 мая, НТВ покажет все части военной драмы «Топор» с Андреем Смоляковым в главной роли. Также в эфире состоится премьера четвертого фильма «Топор. 1945», для постановки которой вернулся Вадим Островский, работавший над второй частью тетралогии. В основе всех частей телефильма лежат художественно переосмысленые, но реальные факты. Прототипом главного героя Ивана Родина стал рядовой Дмитрий Овчаренко, который однажды, доставляя на передовую боеприпасы, столкнулся с отрядом немцев численностью около 50 человек. Используя простой топор и несколько гранат, он в одиночку в ходе боя не только смог дать немцам отпор, но и даже добыл ценные документы, за что и был удостоен звания Героя Советского Союза.
В четвёртой части картины действия происходят зимой 1945 года во время начала Кёнигсбергской операции. Этот сюжет также создан по мотивам реальных событий, когда немцы уже понимали, каким будет исход войны и делали так называемые «схроны», надеясь использовать награбленные ценности, шедевры искусства как залог своей будущей тихой жизни где-нибудь в Латинской Америке. Однажды один из бойцов разведроты находит два больших ящика, набитых предметами искусства из золота и картинами - настоящее сокровище, награбленные фашистами из частных и государственных коллекций. Молодые бойцы должны дать отпор диверсантам, выжить и спасти ценности.
В преддверии премьеры мы решили собрать зрительские отзывы на все предыдущие части военной драмы. Они оказались весьма противоречивыми, но небезынтересными.
Гм (Запорожье)
: Хороший фильм. Смоляков как всегда отлично сыграл, а то, что что-то не продумано, не его вина. Смотрится на одном дыхании. И хочется продолжения...
Кот Испанец (Madrid)
: Стэтхэм
отдыхает просто! Фильм супер. Серий мало.
Уманский Евгений (Боровичи)
: Уважаемые создатели фильма! Снятая Вами картина великолепна игрой актёров, великолепна подачей сюжета, великолепна патриотизмом простого русского человека и прочая, прочая, прочая... Но почему, как только дело доходит до изображения НКВДешника, ГБиста, так это моральные уроды, фанатично преданные идее поиска и уничтожения врагов народа?
ujo (Москва)
: Смоляков, безусловно, великолепный актёр. И в этом фильме он тоже хорош. Только это позволило мне просмотреть почти час — ждал, что накал антисоветчины и бреда хотя бы немного спадёт. Увы... Это, может и драма, но уж никак не историческая. Разбирать то, что было в кадре, с точки зрения истории нет никакого смысла.
Александр Собокарь
: Крайне неинтересный фильм. Боевик, как «Рэмбо». С глупыми солдатами вермахта, которых легко убивает дед с топором. Даже не знаю, как-то жалко Смолякова, что был вынужден в таком сниматься.
Архон (Москва)
: Смоляков — один из самых любимых актёров. Даже в гадких ролях.
Скайлак
: Несмотря на все неточности (о которых писали знающие люди), фильм интересен для просмотра. Жаль, что сейчас напрочь отсутствует институт консультантов при создании фильмов.
Моментально))..в море))
: Такое впечатление, что большинство зрителей не художественный фильм смотрели, а каталог антикварных торгов изучали. В фильме прекрасные актерские работы Смолякова и Шевченко
. Это главное.
Jeronim
: Кино художественное, а в художественном произведении автор имеет право на вымысел и домысел. В таком случае, главного героя можно не убивать и можно добавить для большей зрелищности много интересных моментов. Но и на этом можно не останавливаться. Как говорится, уж если врать, так врать красиво. Можно не ограничиваться в фантазиях. Наш зритель хороший, если что — простит и оценит.
Кондратов
: Один из самых известных «чёрных мифов» Великой Отечественной войны» — это сказка о «кровавых» чекистах (особистах, энкавэдэшниках, смершевцах). Они в особой чести у кинематографистов. Мало кого подвергли такой масштабной критике, унижению, как чекистов. …Мало какой фильм «о войне» обходится без образа, выбивающего зубы у честных офицеров (красноармейцев), трусливого и жестокого особиста-чекиста. Это практически обязательный номер программы — показать какого-нибудь негодяя из НКВД.
Юрий К - к (Мой город)
: Ну какой это фильм, так себе — сказочка, хотя претендующая на боевик. Люди, создавшие этот «шедевр», даже понятия не имеют о том времени. Что за обращение «Товарищ лейтенант ГБ»? Это с каких пор у немцев кобура с пистолетом на правой стороне? Зачем святую тему, тему подвига народа, так опоганить, опоганить своим невежеством.
Ahla
: Да, не шедевр. Да, не постарались, переврали с точки зрения истории, уж точно не потому что переврать хотели, а потому, что не постарались, не уточнили, спустили все на художественный вымысел, но поганить тему подвига народа никто не собирался. Как вообще можно святость народного подвига испоганить обыкновенным невежеством? Человек может быть сколько угодно невежественным, но почитающим святость этого подвига, уж как умеет. А может быть, наоборот, просвещенным и всезнающим, но забившим на эту святость своим высокомерием. Например, тем, что за всеми многочисленными ляпами и неувязками не увидеть восхищение самоотверженной и бескорыстной любовью к отечеству, пусть и не очень умело показанной. И не просто не увидеть, а еще и обвинить в опоганенной памяти.
krokodil705 (Нижний Новгород)
: Хороший фильм! Коротко и ясно, что фашистов надо мочить. Топором. Так быстрее. Две серии мало. Надо было четыре. А то всё как-то ужато.
Уманский Евгений (Боровичи)
: Нельзя изучать историю по фильмам, особенно художественным. В то время, как объявлена война против искажении истории, некоторые деятели кинематографического искусства упорно её искажают в своих фильмах.
Топорист
: Хочу написать свой отзыв о фильме. Даже не о самом фильме, а именно о топоре. Никто почему-то не уделил этому предмету должного внимания. Создатели фильма, не заморачиваясь, взяли первый попавшийся топор современности и преподнесли его как исторический. Из фильма выходит, что этот топор герою фильма в ходе первой мировой войны достался как трофейный. Но ведь можно же было посмотреть в каталогах, какие топоры были до первой мировой и в ходе нее у противника. Вместо этого купили в ближайшем хозмаге ЛИТОЙ топор российского производства завода "СТРИН" Екатеринбург, приделали какое-то невнятное топорище и преподнесли как аутентичный предмет.
mrPedagog
: Топорная работа :)
Balrog
: Вся описываемая туфта невозможна просто физически. Обычным солдатским топориком даже при всем желании, просто физически невозможно с одного удара отрубить голову крупной собаке, не то что человеку.
Faradeev
: Мне понравился фильм. Незачем искать в современных фильмах логики, правды, ет сетера. Просто смотрим и... смотрим. А Смоляков Андрей, он же Замечательный Наш Актёр. И вырубил фошистов топором, как Джеки Чан
. Ну что тут добавить... Урлайт!
еnot
: Всё что писалось про недостатки — правда. Однако, когда есть главное — шикарный Смоляков и пара тройка других актеров с харизмой — на фоне всего того, что показывают, заранее прощаешь всё. Потому что чувствуется привкус настоящего КИНА.
Виталий.СК (Новороссийск)
: Посмотрел данный фильм в двух сериях. Фильм понравился. Четко прослеживается хоризма
главного героя, которая призывает к подражанию. Спасибо.
Олег Полекас
: Не впечатлен. Сюжет скомкан, словно слеплен наскоро, вот и получился не блин, а скорее колобок. Впечатляющие планы осенней природы - плюс, но смотреть больше не на что, лишь одна патетика пафосная на фоне невменяемого монтажа. В общем, сказка о Мальчише-Кибальчише для взрослых к празднику.
shvetka63
: А мне, помимо всего прочего, понравилось то, что фильм цветной. Достали уже блекло-коричневые («сепия») и блекло-серые фильмы и сериалы о войне и вообще о советском прошлом.
Артмэн (Коломна)
: Хороший фильм без фальши! Смоляков как всегда на высоте, Калмыкова
просто из того времени, веришь в их глаза, мало, правда, их сюжета любовного, не хватает. Да и все в этом фильме актеры достоверные, спасибо ! Хочется продолжения и финал вроде открытый!
Евгений Второй (Камчатка)
: На основе этого сценария можно было сделать отличный фильм. А получилась фальшивка с отличной актёрской работой одного человека.
РаРа Саратов
: Из малого бюджета режиссер выжал максимум правдоподобности, возможной для сериала подобного рода. Еще бы звука добавили, фронт все-таки. Актеры понравились. Ни силикона, ни голливудских улыбок. Смолякова слишком застарили для возраста его героя.
Надежда М-К (Уфа)
: Смотрела фильм намеренно 9 Мая и ничего крамольного в том не увидела. И охотно верю, что такой эпизод на фронте имел место быть. И память никто не осквернял — никто не забыт, ничто не забыто. Во время ВОВ наряду с героизмом бывали случаи трусости, предательства — ни для кого это не секрет…. Безусловно, Смоляков — легенда, но смотрела из-за участия в нем Жаркова. И огромное спасибо всем актерам, которые работают порой в физически трудных условиях, чтобы достойно представить зрителю конечный результат. Любите кино, как люблю его я.
Деми Зимняя (Минск)
: Без топора никуда не денешься — первый друг и помощник на деревне, особенно зимой. Это сейчас никто не знает, как к нему подступиться, а раньше никто за ворота не выезжал ни на санях, ни на телеге без топора. И поэтому Смолякову поверила сразу и безоговорочно. ГИГАНТ!
4E_GEVARA
: Это не фильм, это — ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИЯ. Если первую часть ещё как-то можно было смотреть хотя осадок всё же остался, то в продолжении скромничать не стали и на ложке дёгтя не остановились и стали лить грязь ушатами и вёдрами. Я не буду обсуждать детали и нестыковки, это мелочи по сравнению с такой антисоветчиной и махровой ненавистью к своему отечеству, что просто диву даёшься. Нет ни одного нормального политрука или особиста. Все сатрапы и заплечных дел мастера. Ни слова не сказано о том, за что и ради чего идут на смерть наши солдаты, но очень красочно расписано, ЗА ЧТО мстит предатель-фашист. Сразу возникает мысль, что большевизм-коммунизм страшнее фашизма, если творил с людьми ТАКОЕ. Если первую часть хоть как-то разбавили лирическими отступлениями, то здесь на пустяки не отвлекались вообще. Ни одного позитивного или светлого момента. Весь фильм в грязно-серо-коричневых цветах. Можно продолжать бесконечно, но просто сердце разрывается, глядя на такое...
Архон (Москва)
: Фильм неплохой, лучше многих. Смоляков бесподобен. Угрюмое молчание — это его «фишка». Многие фразы монументальны. И никакой «антисоветчины» (как тут некоторые выражались) тут нет. И то, что Жуков люто ненавидел НКВД-шников и морду им бил — это не новость.
Евгений любитель кино (Курск)
: Первые 2 фильма были лучше. В первом раскрывали персонажа-супергероя, который эффектно кидался топорами, во втором фильме раскрыли семейную драму персонажа и его брата. В третьем фильме ничего такого уже нет.
Деми Зимняя (Минск)
: Мне всё понравилось, и всё мне показалось достоверным, хотя бы потому, что никто не позировал на камеру, а просто жил в этом фильме той жизнью, которая была тогда. Я допускаю, что не всё идеально с реквизитом, использовавшимся в фильме, но показать историю длиною в жизнь за полтора часа не каждый может. Съёмочная группа и актёры смогли. Смогли показать и про любовь к Родине, и про честь и достоинство, про мужество, про патриотизм, про уважение к людям и женщинам на войне и в жизни, про благородство и воспитание. Побольше бы таких фильмов. Ну а если где-то слегка и прибавили, ну так никто же не возмущается, когда и в китайских фильмах, а теперь и в американских все летают, все со сверхспособностями, один герой отдувается за всю страну и всех побеждает.... А вот про наших людей со сверхспособностями помалкивают, а могли бы. Например, со сверхспособностями генерал Карбышев, которого в Маутхаузене на морозе обливали холодной водой, пока не превратили в глыбу льда, адмирал Кузнецов Николай Герасимович, генералы Петровы, медсестра Байда, и много других.
Смотрите тетрологию «Топор» 9 мая на НТВ.
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