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«Спасти единственного сына»: Пусть папа услышит, пусть мама найдет

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12 мая 2023

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Спасти единственного сына» — мелодраматического триллера Николая Хомерики по сценарию Арифа АлиеваКавказский пленник», «Монгол», «Однажды в пустыне»). Главные роли — родителей молодого человека, пропавшего на опасных территориях, — сыграли Алексей Серебряков и Анна Ардова.

«Спасти единственного сына»: Пусть папа услышит, пусть мама найдет

В клинику к врачу Лике Булатовой (Анна Ардова) приходит сотрудник ФСБ — не на прием, а чтобы сообщить, что ее сын, врач-ветеринар Василий Булатов (Валерий Степанов), примкнул к террористической группировке где-то в Сирии и будет объявлен в федеральный, а потом и в международный розыск. Шокированная женщина набирает номер Василия, который, насколько она знает, отдыхает в Греции, точнее гостит у своей девушки-аниматора. Телефон не отвечает, и Лика понимает, что должна отправляться на поиски. Женщина уверена, что Вася попал в беду, что его, возможно, похитили, так как добровольно вступить в ряды боевиков он никак не мог.

Одной ехать страшно, и Булатова обращается за помощью к бывшему молодому любовнику Анатолию (Дмитрий Чеботарев), но тот теперь женат на бизнес-вуман Кате (Нино Нинидзе) и не горит желанием помогать Лике — впрочем, в своей новой семье он в принципе ничего не решает. Остается только Павел, биологический отец Василия (Алексей Серебряков), с которым у героини были непродолжительные отношения в далекой молодости и который исчез, узнав о беременности. Она знает лишь его имя и то, что когда-то он тоже был врачом. К счастью, к делу, из женской солидарности, подключается та самая жена бывшего Катя, богатая, технически подкованная и добрая девушка со связями. Павла удается отыскать, но вопрос в том, готов ли он к опасному путешествию в неизвестность — на поиски единственного сына, которого он ни разу не видел.

«Спасти единственного сына»: Пусть папа услышит, пусть мама найдет

Зрителя авторы, в отличие от своих героев, не держат в неведении, сразу рассказывая и показывая, что же на самом деле произошло с Василием. Однако основной фокус внимания с самого начала на персонажах Серебрякова и Ардовой, которым предстоит не только смертельно опасное приключение, но и притирка друг к другу. Она обижена, он растерян — Павла жизнь, как выясняется, порядком помотала, и искать незнакомого ему молодого человека, которому он подарил свои гены, он буквально вынужден. Без гроша в кармане и даже без чемодана.

Несмотря на то, что главная героиня — безусловно мать, в каждом кадре совершающая маленький подвиг во имя сына, ее характер и история куда более понятны и однозначны. Чего не скажешь о Павле, сперва вызывающем граничащую с отвращением жалость, но постепенно обретающем человеческие черты и привыкающем совершать поступки. Не сразу, но он осознает, что речь не только о спасении родного человека, но и о спасении самого себя — жизнь будто бы дает еще один шанс на искупление всех грехов. Так что страх сменяется отвагой, даже дерзостью, герой пробуждается ото сна — в том числе и в прямом смысле, так как первое время кемарит при любом удобном случае. Невольно отступает даже алкогольная зависимость — обязательный кино-атрибут русского неудачника средних лет, ведь в мусульманских странах, по которым колесят мама и папа, убедившиеся, что в Греции Вася не задержался, не наливают.

«Спасти единственного сына»: Пусть папа услышит, пусть мама найдет

Первый план истории выходит живописным с точки зрения локаций, ведь герои скитаются по удаленным горным кишлакам, общаются с местными жителями и погружаются в омут с головой в специфический быт приграничных сирийско-турецких территорий. Так же как на курортах с зонами боевых действий, смелость здесь граничит с безрассудством. В особенности материнская — напоминает одержимость также искавшей сына героини Анджелины Джоли из «Подмены» 2008 года. Весьма показательна в этом случае фоновая тема, так или иначе связанная с жесткой и обесчеловеченной политикой государства в таких случаях – на родине Вася уже зачислен в преступники, так что если его и будут искать, то исключительно для того, чтобы посадить.

«Спасти единственного сына»: Пусть папа услышит, пусть мама найдет

Второй план тоже выходит неординарным: внезапно возникшая дружба Лики с Катей, которая начинается с вражды бывшей и нынешней женщин одного и того же мужчины, стремительно становится прямо-таки закадычной. Отринув все насущное, в том числе свою молодую семью, которую еще несколько дней назад Катя защищала, как коршун, героиня Нинидзе становится добровольным координатором поисков Василия — шерстит базы данных, подключает каких-то доморощенных хакеров, пускает в ход деньги и связи. Выглядит, надо сказать, не слишком продуманно и убедительно, зато современно — ничтожный нытик и альфонс Анатолий становится точкой соприкосновения двух сильных женщин. По сути, он ничем не отличается от Павла в его возрасте, а вот Катя, которая хочет и детей, и простого семейного счастья, видит себя в героине Ардовой. Страшная ситуация, в которую попадает Василий, открывает вовлеченным в его поиски людям глаза на самих себя. Прежде всего – мужчинам, женщины и так все давно и предельно четко видят.

Смотрите сериал «Спасти единственного сына» в онлайн-кинотеатре KION с 12 мая.


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обсуждение >>
№ 1
Дарья Логич   12.05.2023 - 17:16
Если честно, что до отьезда, что после возвращения как-то вообще не любила Алексея Серебрякова как актера(( То есть, играет то хорошо, но харизма вот вообще не моя читать далее>>
Всего сообщений: 1
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