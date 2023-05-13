«Брижит Бардо. Искусство жить»: И Бог создал ББ

В онлайн-кинотеатрах Okko и Start начался показ нового французского сериала «Брижит Бардо: Искусство жить». Икона 50-х и 60-х годов, Брижит Бардо переопределила женственность и чувственность в эпоху после Второй мировой войны. Влияние ее на кино, да и жизнь в целом невозможно недооценивать. Ее смелость, притягательность и буйный дух бросили вызов традиционному изображению женщины на экране, она значительно способствовала либерализации кинематографа. Ее творческий путь и бурная личная жизнь обернулись возникшим в обществе диалогом о сексуальности, внутренней свободе, эмансипации, а в дальнейшем и об изменении устойчивых гендерных стереотипов. Сериал режиссерской семьи, матери и сына Даниэль и Кристофера Томпсонов, в оригинале именующийся просто «Бардо», рассказывает о восхождении актрисы – от самого начала карьеры до полного разочарования земной славой.
В биографическом сериале Брижит (Джулия де Нуньес
) впервые предстает в 1949 году в возрасте 15 лет, когда ее строгая мать приводит ее на кастинг. Девушка не хочет быть актрисой, а мечтает о карьере танцовщицы, но внезапно у нее вспыхивает роман с 21-летним драматургом Вадимом Племянниковым, будущим режиссером Роже Вадимом
(Виктор Бельмондо
, внук Жана-Поля Бельмондо
), которого прельщает ее образ девочки-женщины, одновременно соблазнительной и невинной. Вынужденные скрывать свои отношения, любовники тайно встречаются, в то время как родители Брижит демонстрируют свои строгие нравы и приверженность суровым правилам, подавляя в дочери всяческое свободомыслие. Родители появятся и в других эпизодах сериала, как и несколько драматургически важных флешбэков в детские годы героини, – эти кадры умело используются авторами, чтобы расшифровать ее сложный характер. Вадим же станет мужем Бриджит, и, как покажет время, ее самым лучшим другом на всю оставшуюся жизнь, несмотря на неминуемый развод и ее бесконечные любовные приключения.
Первая серия «Хорошая девочка» рассказывается довольно бегло, а в последующих темп нарастает, соразмерно растущему вихрю популярности героини. Следующим после бракосочетания важным эпизодом становятся съемки фильма «И Бог создал женщину
» (1956), проходившие в жарком Сен-Тропе, где Бардо на глазах общественности и мужа-режиссера заводит роман с партнером по картине, меланхоличным и слегка надменным Жаном-Луи Трентиньяном
(Ноам Эдже
). Новый любовник уговорил Брижит уйти от мужа прямо посреди съемок, но Вадим воспринял это стоически, закончил фильм, и тот повлек за собой стремительный карьерный взлет и превращение его бывшей жены в секс-символ и икону стиля. Первой снявшись обнаженной в кино, Брижит Бардо моментально превращается в просто Би Би, девушки всего мира начинают краситься, как она, делать такие же прически и всячески подражать француженке. Роман с Трентиньяном же длится недолго — из-за ее измены, конечно. Уходя, он предрекает: «В конце концов ты останешься одна, наедине со своими бессмысленными ролями и со своими собаками». Далее в каждой серии – новый виток событий: новые любовники, новые съемки, обожатели и ненавистники и растущее, безмерно жадное внимание таблоидов, которые благодаря Би Би переживают бешеный рост.
В картине уживается большое количество знаменитостей того времени, так или иначе связанных с главной героиней и оказавших влияние на ее судьбу. Помимо уже упомянутых Вадима и Трентиньяна, режиссеры Марк Аллегре
и Анри-Жорж Клузо
, певец Жильбер Беко
, президент Франции Франсуа Миттеран, актер Жак Шарье
, ставший вторым (и последним) мужем Брижит, отец ее ребенка, и многие другие. Единственный вымышленный персонаж воплощает разрушительную страсть толпы поклонников и хулителей. Это невзрачный мужчина, который подбирает однажды на съемках платок актрисы, а затем всю жизнь преследует ее повсюду с камерой, с безумством одержимого выведывает ее секреты и продает их желтой прессе. Нездоровое внимание подобных людей, по мнению авторов фильма, – одна из главных причин раннего завершения карьеры Бардо, ее психологических проблем и, как следствия, нынешнего затворничества.
Удивительно, что это первый сериал про Би Би, жизнь которой по накалу и драматизму – готовый роман, бестселлер. Где карьера неотделима от личной жизни, где едва ли не каждый экранный партнер в два счета оказывается любовником, где режутся вены, совершаются нападения. Впрочем, ныне здравствующая актриса и сама до сей поры не давала согласия на создание байопика. Должно быть, тонкий и вдумчивый подход номинантки на «Оскар» и неоднократной номинантки на премию «Сезар» Даниэль Томсон растопил сердечко, раз она позволила проекту состояться, хотя сама не принимала в нем участия ни в каком качестве. Авторы действительно пытаются постичь ее сложную натуру, найти причины ее поступков, оправдать ошибки, объяснить поведение, но и не обелить. Бунтарство и искренность экранной Бардо с лихвой компенсируется эмоциональной незрелостью и умением манипулировать, страх одиночества и эгоизм идут рука об руку со смелостью и умением дать отпор мужчинам, склонным к объективации, а любовь к животным сочетается с нелюбовью к собственному ребенку. Эта двойственность, присущая каждому живому человеку в той или иной мере, и вызывает живой отклик: по мнению авторов, Брижит заслуживает сочувствия, как, впрочем, и все ее мужчины, и неприятные поначалу родители. Показательно, что в картине нет ни одного злодея, и даже беспринципный репортер получает шанс на прощение.
Актерский состав бесконечно радует. Дебютантка Джулия де Нуньес, студентка школы Перимони, откликнувшаяся на объявление о кастинге, в котором искали актрису в возрасте от 18 до 25 лет на роль Би Би, не подозревала, что ей предстоит получить такую грандиозную работу, думая, что речь идет о небольшой короткометражке. Помимо колоссального внешнего сходства поражает способность молодой актрисы раскрыть столь сложный характер и все его трансформации, заставить полюбить свою героиню даже тех, кто настроен к ней скептически, хотя, вероятно, в обольстительности она ей и уступает. Не менее прекрасен Виктор Бельмондо, исполнивший роль Роже Вадима, его герой из влюбленного юноши постепенно превращается в крепкого режиссера и самого надежного человека в мире. Не менее убедителен Оскар Лесаж
, он сыграл молодого Жака Шарье, для которого брак с Бардо обернулся лечением в психиатрической клинике.
Интересно, что фоном событий, разворачивающихся в сериале, служит франко-алжирский конфликт – на самом деле затяжная война, на которую общество не обращало бы особенного внимания, если бы не мобилизация. В армию забирают одного за другим любовников Бардо, за Трентиньяна она даже сама ходит подавать прошение. Вообще «Бардо» — это захватывающее погружение в атмосферу 1950-1960 годов со множеством любопытных деталей (как вам тест на беременность с помощью впрыскивания мочи женщины живым кроликам?), со всеми их плюсами и минусами этого времени. С одной стороны, либерализация и эмансипация, с другой – сексизм и патриархальность, с которой продолжают сталкиваться женщины. В этом отношении Бардо в этой картине предстает очень передовой женщиной своего поколения и чуть ли не первой феминисткой, хотя в настоящее время известно ее негативное отношение к меняющейся гендерной политике и движению MeToo. Как бы там ни было, теперь ее страстные романы – в далеком прошлом, а старость Брижит Бардо проводит в полнейшем одиночестве, в обществе собак и других представителей животного мира. На любимой вилле, в любимом Сан-Тропе.
«Бриджит Бардо: Искусство жить» в онлайн-кинотеатрах Okko и Start
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