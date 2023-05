«Юность»: Стрим до лагеря доведет

фото: Пресс-служба канала СТС

Звезда юнцов Alex Go ( Егор Кирячок , чей образ отчасти списан с и впрямь популярного среди школьников Влада Бумаги) ведет соревнования для многодетных семей, победители которого получают путевки в детские лагеря. Семья Липкиных, у которых восемь детей, заслуженно вырывает награду у соперников, только вот организаторы почему-то не досчитываются одного конверта, и самый маленький Липкин – Митя ( Марк Доронин ) – остается без путевки. «Про нашего младшенького забыли!» – кричит сердобольная мать. «Он наверняка к этому уже привык», – отнекивается от родительницы уже отработавший свой гонорар Alex Go. Но организаторская оплошность исправлена, и Митя, едва сдерживающий слезы, принимает путевку в лагерь «Юность», а звездный блогер, завершив фотосессию в толпе фанатов младшего школьного возраста и получив за это нехилую премию, отчитывает на парковке своего продюсера Гошу ( Дениса Васильева ) – хватит уже связываться с этими малолетками и участвовать в каких-то мероприятиях для многодетных семей, сами же нарожали, а теперь стоят в очереди за халявой, еще и детей своими соплями заставляют звезду обмазывать.Естественно, столь пылкая и в кои-то веки искренняя речь Алекса случайно попадает в стрим: всегда проверяйте, выключили ли телефон и соцсети, когда собираетесь сказать гадость, – как бы сразу учит всех, а не только блогеров сериал. За несколько часов после злополучного стрима Alex Go лишается рекламных контрактов, а значит нужно спасать репутацию горе-звезды. Продюсеру Гоше не приходит в голову ничего кроме пафосных извинений – осталось всего лишь найти несчастного Митю Липкина, который уже спешит на встречу своей мечте — долгожданному отдыху в лагере «Юность». Туда держит свой путь и Alex Go. Только вот Митя поначалу оказывается хитрее и умнее блогера, а «Юность», управляемая товарищем майором (разумеется, бывшим, хотя в данном случае бывших не бывает) Старостиным ( Алексей Маклаков ), переживает не самые популярные времена – приезд интернет-звезды наверняка повысит статус, а как следствие, и выручку лагеря.«Юность» снимали в подмосковном лагере «Орленок», чья атмосфера, по словам съемочной группы, так напоминала фильм « Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен ». Впрочем, кондовых отсылок к легендарной картине Элема Климова создатели «Юности» постарались избежать. Хотя над «лагерной» романтикой и поиронизировали – не только поставив управлять «курортом» бывшего кадрового военного с говорящей фамилией Старостин, но и дав ему в помощь завхоза Федю ( Николай Добрынин ), когда-то охранявшего вовсе не детские исправительные учреждения. На исправлении и наказании – темах столь популярных в российских сериалах – «Юность» и построена.На поверхности здесь образ хайпового блогера, которого к финалу сериала наверняка научат сеять разумное, доброе и вечное. Неслучайно все новые и новые обстоятельства заставляют Алекса не только оставаться в лагере на целую смену, но и попасть под воспитательный каток старшей вожатой Вилки ( Валентина Ляпина ), сторонницы строгого порядка и дисциплины, умеющей находить общий язык с самыми проблемными детьми. Alex Go, хоть уже и преодолел пубертат, но человеком взрослым, умеющим нести ответственность за свои поступки его пока явно не назовешь.Тем не менее, создатели «Юности» только на этой уже довольно часто повторяющейся в отечественном кино линии перевоспитания блогера не останавливаются. Есть здесь и разговор про буллинг, и, как ни странно, про коррупцию. Немало экранного времени посвящено как раз сугубо взрослым схемам, когда за счет интернет-звезды Старостин пытается раскрутить «Юность», сделать дополнительные коммерческие смены, а деньги от них – уж так и быть – можно поделить и с блогером, хотя нужны ли они ему, если он и так, до инцидента с Митей Липкиным зарабатывал 2 млн в день и даже платил с них налоги (это на всякий случай в сериале подчеркивается особо). Это столкновение поколенческих подходов и частые выяснения значений модных молодежных терминов порой заслоняют собой историю собственно детей, приехавших в «Юность», – так что от сериала не стоит ждать какого-то ностальгического путешествия. Это, скорее, история о том, как люди – разных возрастов, профессий, целей и жизненного опыта – просто пытаются найти общий язык. А уж идет для этого в ход старая добрая вечерняя свечка, так популярная в детских лагерях, откровенные сторис или вирусные ролики со всевозможными челленджами – и не так важно.