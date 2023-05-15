Сколько людей, столько и мнений: Зрительницы о сериале «Земский доктор»

15 мая на телеканал «Россия» возвращается многосерийная драма «Земский доктор». Ольга Будина спустя восемь лет вновь сыграет хирурга Ольгу Самойлову — продолжение так и называется: «Восемь лет спустя». Среди актеров заявлены Андрей Чернышов, Ирина Купченко, Татьяна Васильева, Светлана Немоляева, Нина Усатова, Лариса Удовиченко, Сергей Степанченко и Илья Любимов. Сериал шел на экранах страны с 2010-го по 2014-й, всего было показано пять сезонов, к финалу проект утомил аудиторию, но сейчас и авторы, и сама Ольга Будина уверены, что новый сезон очень ждут. Мы решили вспомнить, что говорили зрители, а точнее зрительницы, о «Земском докторе» во время и после показа разных сезонов, как менялось их отношение, чтобы понять, действительно ли так ожидаема новая часть проекта. Как всегда, комментарии поразили разнородностью и разнообразием: то меткостью в выявлении ошибок, то категоричностью, но часто – и сердечной теплотой по отношению к любимым героям и их исполнителям. Судите сами.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия" // Кадр из сериала "Земской доктор. Восемь лет спустя"
Pastuh (Черкаго): Фильм смотрю с удовольствием. Да, местами он наивен, но при нашей сегодняшней жестокой жизни, лично мне хочется видеть эту наивность, это простодушие. Просто очень хочется верить, что остались еще в нашем мире такие люди как Самойлова Ольга Владимировна; что осталось еще что-то человеческое и в нас самих. Кто-то написал, что раздражает ее желание всем помогать. А вот задумайтесь над тем, смогли бы Вы просто так кому-нибудь помочь? Не все на это способны, к сожалению.
Tais (Москва): Я врач в третьем поколении. Очень нравится сериал, все актёры, но вот врач Будина неубедительна. Увы! Не вижу я в ней врача СОВЕРШЕННО ...Ведь врач — это свойство души, неравнодушной, доброй, в чём-то незащищенной. И играет хорошо, и собою хороша. Но не земский Врач, это факт.
Лариса 188: Как же ужасно одевают Будину! Такая безвкусица, противно смотреть! Шмотки тусклые, плащ этот уродский, брюки явно не по размеру. Художник по костюмам явно Будину ненавидел.
Марина91 (Волгоград): Ольга Будина очень гармонично влилась в этот образ, персонаж классный, пленял все сезоны своей элегантностью, спокойствием, мягкостью.
НАДИЛН (Москва): Будина удивляет все больше и больше. Такая умная, содержательная, красивая актриса в своих первых ролях, особенно в классике, …а теперь вот этот дурацкий сериал (не считая, конечно, первого сезона, он как раз понравился, да и режиссер там был другой). А сюжет последнего сезона - просто ужас, пошлость во всем! Жалко и актеров, и себя.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия" // Кадр из сериала "Земской доктор. Восемь лет спустя"
besedina galina (новомосковск): Со смехом смотрела Ваш сериал «Земский доктор». Если беретесь за медицину, то хотя бы консультируйтесь с медиками. Одни ляпы. Внутривенные инъекции выполняются шприцем для инсулина и без жгута, наложенного на руку. Не бывает сотрясения головного мозга 3 степени. Бывает ушиб головного мозга, сотрясение и контузия головного мозга, ну никак не 3 степень. Самый большой ляп, когда у родственницы тети Томы из Одессы доктор Ольга обнаружила воспаление тройничного нерва. Я даже и не знала, что в заднем месте и в ноге проходит этот нерв. Три ветви тройничного нерва располагаются на лице, а не в заднице. Стыдно!
Ганна (Вологда): Где вы видели медсестру с распущенными лохмами, как ведьму? Особенно в сельской больнице! Не бывали в больницах? Это такой ляп! Смотреть неприятно, как наклоняется и уколы делает, лахудра просто, а не медсестра! Это я про Бабушкину!
Елена Сухова: Один эпизод намазывания кабачковой икры скальпелем чего стоит! А медсестры, которые постоянно едят за столом на улице в белых халатах!? Надо такое насочинять! Если фильм про врачей, потрудитесь взять консультанта медика.
Натка 59 (Челябинск): Ольга Будина ведет медицинскую передачу, и в фильме очень солидного врача играет. Так надо было элементарно научиться держать шприц правильно. Да и при введении в вену лекарства знать, когда жгут снимать (надо после попадания в вену, а не после того как ввела препарат). Все же фильм о медиках, и надо это учитывать
Olga13: Лично я вот этот сериал смотрю, чтобы отдохнуть. А кто правды ищет - ну, идите, санитарками что ли в больницу поработайте. Там и реалии жизненные увидите, и врачей уставших, и пациентов малоадекватных.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия" // Кадр из сериала "Земской доктор. Восемь лет спустя"
Lara_mewa (Krakov): Нельзя выжимать лимон бесконечно! Пятый сезон. Актеров собрали, а материал никакой - нудный, плоский, местами пошловатый. Оттого и в игре актеров сплошные штампы. Это умаляет достоинства неплохих-таки исполнителей (после таких работ их трудно назвать замечательными - ту же Немоляеву, Васильеву, Ясуловича, Купченко). Вряд ли новые серии поправят впечатление. Остановились бы после второго-третьего сезона - фильм бы запомнился, а так. Безвкусица, дребедень, неуважение к зрителю.
Мартышко: Одного сезона для этого сериала было вполне достаточно. Он был красивым захватывающим. Медицина, правда, с самого начала была в этом сериале на последнем месте. Но история о женщине, ищущей свой путь, мне очень нравилась. Дальше пошло мыло, и с каждым сезоном все хуже по качеству.
Agatacristy: Отдыхаю, когда смотрю, но любовная линия явно затянута, уже немного надоедает, и вроде все хорошо, но никак не решатся пожениться, немного раздражает.
Rislaine (Rabat maroc): Я только закончила смотреть все сезоны, как-то поначалу не очень затягивало, а потом посмотрела на одном дыхание за две недели 4 и 5 сезон. Просто потрясающе.
Галина Васюк (Новосибирск): Такое ощущение, что актёры сами уже устали от этого «бесцелера». А Ольга Будина – прекрасная актриса, просто есть сценарий и она работает по сценарию. И потом, мы просили продолжение, вот нам — продолжение и оно снято так, чтобы больше не просили.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия" // Кадр из сериала "Земской доктор. Восемь лет спустя"
О.А. (Воронеж): Сначала очень хорошую мелодраму превратили в обыкновенную, потом в плохой детектив, а потом в очень плохую мелодраму. Жаль потерянного времени.
Л.Г. (Новосибирск): Да, главное - вовремя остановиться! Почему создатели подобных "шедевров" так не уважают зрителей и актеров? Будина раздражает ужасно. Ее героиня какая-то неадекватная - кричит, хамит, даже дерется. Все совершенно немотивированно, неубедительно. Очень жаль наших замечательных актеров.
людмила павловна (рязань): Разочарована. У меня есть восторженный отзыв о первых сезонах этого сериала. Но вчера даже не стала досматривать - так все плохо. Сценаристам - оценка двойка. А так все хорошо начиналось.
буквоедка (Ростов на Дону): Ужасно раздражают сексуально озабоченные старушки. На главную героиню уже аллергия, она - Ольга Будина - еще ведь и в телепрограмме о здоровье засветилась, в общем, главный врач всея Руси. А что за убожище изображает Станислав Садальский? Такое впечатление, что ему дали полную свободу - что в голову взбредет, то и твори. Нет, я понимаю, очень нужны спокойные, семейные сериалы, но ведь не такая дешевка.
Lilya89: Мне очень нравится этот сериал, но он постоянно заканчивается обрывком, хотелось бы увидеть наконец свадьбу Самойловой, чтоб, так сказать, в ее судьбе была точка. А то замучили бедную Ольгу... Нужно продолжение, но с понятным концом, а не обрывком.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия" // Кадр из сериала "Земской доктор. Восемь лет спустя"
Алина Андреева: Я безумно люблю этот сериал. Ольга Будина и Александр Лазарев - прекрасны. Но, к сожалению, разочаровала 5 часть сериала. Просто какой-то бред. Думаю, что можно было поставить точку в 4-й части. Я смотрю его из-за Будиной. Не могу пропустить ни одного сериала с ней.
Эомина: Когда-то это был милый семейный сериал о докторе, но к пятому сезону он скатился к полному идиотизму. Сценаристы навтыкали туда столько действующих лиц, что полноценно вести все сюжетные линии не хватило ни бюджета, ни экранного времени, ни мозгов, свести концы с концами.
MAMA-MIA: Был хороший сериал, так нет, надо было продолжить, сделали 2, 3 и т.д. И от хорошего фильма НИЧЕГО не осталось! И спрашивается зачем все испоганили, почему вовремя не остановились?
АленаК: Для меня этот сериал как отдых для души. Здесь показывается прелесть обычной жизни с ее маленькими радостями и большими огорчениями и, не смотря на обычность, в этом есть какая-то поэзия. Начиная с прекрасных титров, проникаешься какой-то особой атмосферой и думаешь, что если живешь в любимом городе рядом с любимыми людьми и занимаешься нужным делом, то в этом есть смысл.
монетка (из Москвы): Обидно за хороших актёров. Поступки всех персонажей кажутся глупыми и неестественными. Сценариста и режиссёра надо поставить в угол.
Ири-нова: Чем далее, тем хуже. Большая просьба к создателям - не надо пятый сезон снимать! Пожалуйста!
фото: Пресс-служба телеканала "Россия" // Кадр из сериала "Земской доктор. Восемь лет спустя"
Катюша фест: Огромное человеческое спасибо за нужный простым людям фильм! Спаси, Боже.
ИринаСТ (Ставрополь): Сериал шит белыми нитками, но он, действительно, такой теплый, что смотрю его уже 4-й сезон и смотрю с удовольствием.
Мам: Спасибо режиссеру за душевный фильм. Спасибо всем тем, кто собрал такую первоклассную команду актеров. Спасибо актерам за то, что несут добро. Спасибо младшеньким, самые чудесные ребята все, во всех сезонах. Спасибо всем тем, кто имеет хоть какое-отношение к фильму. Можно и белыми нитками вышить красиво. Спасибо.
буквоедка (Ростов на Дону): Вот и закончился этот так надоевший многим сериал. А мне почему-то грустно. Поиздевались мы над ним дружно и охотно - да и было за что, но вот как-то пусто стало без этих смешных, а то и просто нелепых персонажей. Может быть изначально не нужно было относиться к нему как к обычному реалистичному фильму, а так и воспринимать эту вереницу полуанекдотических, смешных и грустных историй, как некое чуть-чуть, а, может быть, и не чуть-чуть, искаженное отражение нашей жизни. Или даже просто фантазий на тему о том, какой эта жизнь должна быть... Ну скажите, положа руку на сердце, разве не хотелось бы вам встретить в жизни такого врача, готового в любую минуту нестись на помощь, никогда не жалеющего для больного улыбки, доброго слова... Лично мне такие не встречались лет ...дцать с проклятых застойных времен. А сколько среди персонажей добрых, честных, хороших людей. Конечно, все это имеет очень мало общего и с настоящей жизнью, и с настоящим кино, но впечатление осталось неплохое.
окно в мир (Киев): Сериал нужно сократить до 4 серий или, на худой конец, до 8 серий. В конце фильма Ольга Владимировна с Петром Андреевичем и рожденным малышом остаются счастливой семьей. Все, на этом фильм закончить.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия" // Кадр из сериала "Земской доктор. Восемь лет спустя"
Лера Хрипко (Узловая): Скорей бы показали 5 сезон, я жду его с нетерпением. Хочется узнать, будет Ольга все-таки с полковником Юрием.
АленаК: Мне понравилось продолжение. Даже больше, чем предыдущие части. Может просто соскучилась по таким фильмам. Можно спорить о его художественной ценности, но этот сериал какой то теплый, позитивный. После него хорошо на душе. Ну и, конечно, я была рада снова увидеть полковника Валуева. Все-таки он очень обаятельный персонаж.
Тайга (Кемерово): Замечательно, что вернули героя А. Лазарева! Хочется, чтобы Ольга была счастлива именно с ним, несмотря на то, что «дважды в одну реку не войти» и т.п. Он настоящий мужчина!
Андриана (Смоленск): С удовольствием смотрю фильм. Такие чудесные герои и исполняющие роли актеры. Все очень правдоподобно. Сколько страданий выпало на долю Ольги и, если планируется продолжение, то очень хочется, чтобы она, наконец-то, обрела свое счастье. Если честно, то хочется, чтобы она была счастлива с Валуевым. И интересно узнать, что Петр скажет в свое оправдание. В содержании все как-то очень скромненько описано. Сам фильм такой позитивный, просто прелесть.
Ирэн Адлер: Какой смысл фильма без Валуева? Столько серий было посвящено тому, чтоб Ольга с ним осталась... даже один сезон так и называется «Возвращение». А тут хлоп — и нету его. Куда вдруг делся? В общем, странное продолжение нас ждет. Лично я — за Валуева. Буду смотреть в надежде, что он появится.
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