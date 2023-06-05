Бывших жен не бывает: 5 причин посмотреть турецкий сериал «Любовь, разум, месть»

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Елена Подкаминская отстаивает свои границы и ищет гармонию

Не тот нынче мужик пошел: Проблемы устройства личного счастья в сериале «Ева, рожай!»

Суд Москвы отказался снять с Семёна Слепакова и Максима Галкина статус иноагента

Артур Смольянинов прокомментировал присвоенные ему статусы иноагента и террориста

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Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров

А также скрестила Гомес и Бибера, Ривза и Буллок и Стюарт и Паттинсона