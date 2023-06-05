Бывших жен не бывает: 5 причин посмотреть турецкий сериал «Любовь, разум, месть»

Лучший романтический сериал 2021 года по версии главной турецкой кинопремии «Золотая бабочка» — комедия «Любовь, разум, месть» — выходит на канале viju TV1000. Рассказываем, почему нельзя его пропустить.
Нестандартный сюжет
Классический сюжет турецкого ромкома — «он — из богатой семьи, она — девушка из народа, как же им соединиться?» — претерпел некоторые изменения. Изначально оба главных героя бедны, а еще они были когда-то женаты. Озан жил по соседству со своей возлюбленной Эсрой в небогатом районе. Пара поженилась, несмотря на отсутствие денег. Озан занимался разработкой компьютерных программ и верил, что у него все получится, но работать приходилось жене. В результате Эсра развелась с Озаном. Через несколько лет она приходит наниматься на работу в крупную фирму, которая, как оказывается, принадлежит ее бывшему — возмущению девушки нет придела. Озан процветает, а она все так же работает в маленьком мамином кафе. Эсра, несмотря на сопротивление бывшего мужа, устраивается к нему стажером и клянется подруге опять влюбить его в себя. На работе Эсра «пьет кровь» Озана, не замечая, что былые чувства вспыхнули вновь. А Озан-то догадался сразу — на то он и гендиректор крупной фирмы, и к тому же никогда и не переставал любить свою бывшую. Впереди предстоит долгая игра, прежде чем пара воссоединится вновь.
«Химия» между главными героями
Сериал снял один из ведущих режиссеров турецкого кинематографа Мурат Озтюрк
. У его сериалов высокие рейтинги, в частности, российский зритель знаком с комедией «Запретный плод
» (2018–2019), где одну из главных ролей исполнила Буржу Озберк
— исполнительница роли Эсры. Партнером Озберк по фильму стал Ильхан Шен
(«Я так долго ждал тебя
»). В одном из интервью режиссер сериала признался, что сразу подумал, что энергетика Бурджу очень подойдет для его новой романтической комедии, а с Ильханом он знаком не был, но полюбил его сразу после личного знакомства. Режиссер решил, что актеры отлично смотрятся вместе и убедительно сыграют влюбленных. И он не ошибся — искры между ними так и летят. То Озан ревнует Эзру, то она его, а зрителям остается только завидовать, какая у людей жизнь интересная.
Влюбленная соперница-славянка
Одна из главных героинь фильма – Чагла, деловая партнерша Озана. Чагла тайно влюблена в своего коллегу, хотя тайно — это только по ее мнению. Зрителям все понятно с первых кадров. Роль Чаглы исполнила Мелиса Денгель
. Известность в Турции и за рубежом актрисе принесла роль Джерен в популярном во всем мире сериале «Постучись в мою дверь
». Чагла — умна, красива, энергична и в целом посложнее обаяшки Джерен. Мелиса Денгель — актриса трудной судьбы. Родилась в Турции в 1999 году, у папы-турка и русской мамы. В детстве она подвергалась сексуальным домогательствам со стороны отца, который отсидел за это срок. Как пишут турецкие СМИ, пока отец актрисы был в тюрьме, ее мама вернулась на родину в Украину. В 2021 году Денгель судилась с отцом из-за опеки над её 17-летней сестрой, которая на данный момент уже совершеннолетняя.
Любимая теща и злая свекровь
Главная комедийная изюминка сериала — матери главных героев. Турецкая мама не уступает еврейской ни на йоту, она всегда и везде главная со своими советами, и мышь без нее не проскочит. Что хочешь делай, бросай любое совещание и любую многомиллионную сделку и бегом к маме, если ей что-то показалось. Дуэт актрис Гюнай Караджаоглу
(Зюмрют — мама Озана) и Зейнеп Канконде
(Менекше — мама Эсры) в данном случае великолепен. Их интриги привлекают внимание зрителей едва ли не больше, чем романтические перипетии отношений главных героев. Зюмрют разбогатела и возвращается в родной бедный район только лишь для того, чтобы воевать с Менекше, скучно ей в особняке сидеть на бассейн глядеть. То ли дело — тряси золотыми браслетами перед носом у бывшей подруги, чтоб та умерла от зависти. Менекше — простая женщина, которая провела всю жизнь на кухне в своем кафе, — на провокации ведется сразу. Но как только в ее жизни случаются реальные проблемы, Зюмрют спешить на помощь, чтобы спасти заклятую подругу и продолжить ругаться с ней в свое удовольствие.
Юмор и сарказм
В продолжении темы веселых перепалок матерей главных героев нужно отдельно отметить комедийную составляющую сериала. Турки — мастера посмеяться над собой, гротеск и отсутствие звериной серьезности в оценке собственной персоны делают турецкие сериалы особенно обаятельными. Богатая мать меньше 30-ти золотых браслетов на руки не наденет, бедная — в дурацком платке и фартуке безостановочно готовит фасоль. Влюбленные вечно не понимают, что происходит, хотя догадались уже грудные дети. Ревность всех героев вне зависимости от возраста не знает границ. Брутальные мужчины все время рыдают, женщины с криками уезжают к маме «навсегда». По любому поводу — разрыв на 10-20 серий, после чего все возвращается на круги своя. В этой самоиронии (гипертрофированной местами) и кроется обаяние турецких сериалов, уверенно покоряющих мир.
Смотрите сериал «Любовь, разум, месть» на канале viju TV1000 с 5 июня.
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