«Трейдер»: Я – Саддам, за тебя и нефть отдам

Первый канал начинает показ «Трейдера» Энтони Уоллера — 16-серийного международного проекта, действие которого разворачивается в России, Ираке, Европе и США с середины 90-х до начала 2000-х и повествует о становлении нефтяного бизнеса на постсоветском пространстве и о сопутствующих политических и экономических перипетиях. Реальная история становится фоном для густонаселенной и запутанной шпионской драмы и мелодрамы про любовь, в прямом смысле, без границ — например, русской разведчицы к американскому агенту или сибирского бандита к французской бизнесвуман.
Молодой сотрудник внешнеторговой компании Олег Нестеров (Михаил Гаврилов-Третьяков
) подменяет своего начальника Дмитрия Пирогова (одна из последних ролей Сергея Пускепалиса
) в командировке в Ирак — накануне на Пирогова было совершено покушение, скорее всего, это дело рук конкурентов, компании во главе с неким Черниковым (Михаил Горевой
). Впрочем, об этом герои будут думать завтра, а сегодня Нестеров выступает с предложениями по программе «Нефть в обмен на продовольствие» — на дворе 95-й год, США частично снимают с Ирака санкции, и нефтяная держава под руководством Саддама Хусейна планирует обеспечить себя всем необходимым.
Условия сделки Нестерову, однако, кажутся несправедливыми ни по отношению к его фирме, ни по отношению к партнерам, и он, новичок в дипломатии, без обиняков заявляет об этом участвующему во встрече в качестве посредника трейдеру-французу — это станет началом дружбы и серьезного бизнес-партнерства, а для Нестерова еще и первой ступенькой к самостоятельной карьере. Но все не так просто — его будут пытаться отравить, застрелить, ограбить и заставить торговать оружием. Удача и отвага (граничащая, если учитывать времена и нравы, со слабоумием) приведут его в итоге «во глубину сибирских руд» — туда, где добываются ресурсы, которые самое время обменять на деньги, и где всем заправляет романтик в малиновом пиджаке по имени Игнат (Федор Лавров
).
Слоганом «Трейдера» вполне могла бы стать фраза «ищите женщину» — деловых мужчин, строящих в недавно народившемся государстве Россия некое подобие рынка (речь об экономических отношениях, не о «Черкизоне»), окружают роковые красотки не только с репликами, но и с амбициями мирового масштаба. Будь то невеста Нестерова Вероника (Агния Дитковските
), которая делает опережающий время выбор между семьей и заграничной карьерой — и в некотором смысле подталкивает самого Нестерова к более решительным действиям. Или же любовница Пирогова Ирина (Анна Попова
), высокопоставленная сотрудница Службы внешней разведки — по долгу, а потом и по велению сердца она изменяет герою Пускепалиса с идеологическим врагом, своим американским коллегой (Энджел Бонани
), чем заставляет последнего впервые поставить под сомнения указания начальства. Даже тихая, сдержанная, играющая исключительно на профессиональном поле больших трейдерских сделок и не допускающая поначалу никаких фривольностей француженка Изабель (Элена Субейран
) заставляет сурового бандита Игната учить французский — неожиданный и, пожалуй, самый трогательный союз во всем сериале.
Не менее интересно и то, что сюжет во многом — это, на всякий случай, написано даже на начальных титрах — основан на реальных событиях. Речь, конечно, не о конкретных персонажах, а о фоне, на котором разворачивается их история. Самой яркой выглядит иракская линия, главными действующими лицами которой, по крайней мере в первых сериях, становятся поднявшие бунт генералы Хусейна – во главе с Камелем, зятем Саддама, руководившим всей военной программой страны и сбежавшим в том самом 95-м в соседнюю Иорданию в надежде на сотрудничество с американцами. В обмен на секретные документы они должны были предоставить ему защиту и возможность совершить в Ираке госпереворот. Остальное — история, о которой нетрудно почитать даже в Википедии.
Оголтелой пропаганды в «Трейдере» при всем этом как будто бы нет, как впрочем и столь же бездумной романтизации 90-х — многослойный художественный вымысел наложен на занятные исторические факты. Которые, как ни крути, весьма актуальны и сегодня — от популистской идеи о международных манипуляциях и махинациях США до наглядной демонстрации последних лет правления нефтяного диктатора Саддама (который известно, как кончил — обнадеживающе) и становления капиталистических отношений в России. Не сказать, что здоровых на самом начальном этапе, что уж говорить про день нынешний — что еще могло случится с экономикой, сформировавшейся в 90-х, как и все общество, фактически «по понятиям». Конечно, любовь нет-нет, да и побеждает то тут, то там, а хорошие люди выбираются из неприятностей играючи и пока еще продолжают наивно верить в то, что личное обогащение не идет в разрез со стремлением обеспечить процветание целой страны.
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