«Балет»: Последняя сказка Руты

В онлайн-кинотеатрах Wink, more.tv и КиноПоиск 18 мая выходит сериал «Балет» – пожалуй, ключевое на данный момент высказывание о творческих (не)возвращенцах, которое и историей своего создания отображает вехи культурной жизни страны.
«Балет» стал второй режиссерской работой артиста ныне уже не существующего «Гоголь-центра
» Евгения Сангаджиева
, в сериальном дебюте Happy End
оставившего в титрах только фамилию. У «Балета» — другие сложности. Сериал, спродюсированный студией «Видеопрокат» Сергея Бондарчука
-младшего и Алексея Киселева
, сняли с учетом коронавирусных ограничений еще до событий февраля 2022-го — и с Ингеборгой Дапкунайте
в главной роли. Наверное, такие «желтые» подробности можно было бы опустить, к тому же Дапкунайте никто, например, иноагентом не назначил. Все всегда знали, что балтийская актриса — в каком-то смысле символ нового российского кино (недаром же снималась в том числе у Балабанова
), но в данном случае иностранная гражданка заняла «не ту» позицию, а потому сериал пришлось переснимать уже без нее – теперь недружественной актрисы.
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С этим вызовом, впрочем, съемочная группа справилась. Заменили Дапкунайте на Аллу Сигалову
, режиссера и хореографа, которая, возможно, в этой истории выглядит даже органичнее. С ее холодной театральностью и бэкграундом в виде музыкально-танцевальных спектаклей и contemporary dance – форматами, которые они вместе с мужем Романом Козаком
в каком-то смысле пытались внедрить в новый российский театр. Музыкальный, танцевальный, свободный, каким он еще мог казаться до 24 февраля 2022 года.
Героиня Сигаловой в «Балете» – танцовщица Рута Адамкуте, избравшая ту самую свободу. Рудольф Нуреев
в юбке. Правда, действие охватывает не предоттепельные годы, а почти перестройку. В 1984-м на Руту по звонку заводят дело, о чем ей сообщает возлюбленный Пронин (Игорь Гордин
). Адамкуте остается в США, меняет фамилию на более простую (Майерс) и вполне успешно не только танцует, но и ставит спектакли. Последний – c говорящим названием The Void («Пустота») – Рута считает неудачей. Зрители, в числе которых так кстати прилетевший в Америку директор Национального театра России Игорь Корнеев (Федор Бондарчук
), с мнением постановщицы не согласны. Более того, Корнеев надеется возродить отечественный театр громкой премьерой Руты Майерс, которую и уговаривает спустя почти 40 лет вернуться на родину, где «многое изменилось – и подход, и люди, и страна».
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Национальный театр (на лицо — Большой, Михайловский — внутри) принимает Руту не то чтобы с нежными объятьями. Да, есть у вернувшейся постановщицы и личный ассистент (Маруся Фомина
), и личный водитель (Артур Бесчастный
), всегда готовый перевезти через дорогу – от «Метрополя» до Большого. Однако Руте по-прежнему не хватает вдохновения, масштабного замысла, олицетворяющего возвращение на столь же грандиозную (или одиозную – тут уж лучше самостоятельно подобрать эпитет) Родину, которая, вопреки словам Корнеева, кажется, не то чтобы поменялась.
В штате театра числится несколько сотен танцовщиков, а работает на спектаклях, дай бог, четверть. Прима-балерины приезжают на кабриолетах, тогда как юные девчонки вынуждены подрабатывать на сомнительных корпоративах. Да, «Балет» честно пытается не следовать скандальному шлейфу профессии, но в то же время иронизирует – в сюжете и диалогах – над интриганскими мифами, которые окружают балетный мир. Стекол в пуантах и однополых связей, практически запрещенных законодательством Российской Федерации, в «Балете» нет. Здесь ведется более объемный разговор о творчестве и, главное, его свободе, пока, пусть и чисто номинально, еще не запрещенных законодательством Российской Федерации.
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«Начальству самое главное, чтобы без скандалов и чтобы попы с фээсбэшниками были довольны
», – бросает в интервью ведущий солист Пронин (Петр Райков
), сын того самого возлюбленного Руты, ныне — худрука Национального театра. Герой Гордина устроил на разные должности всю семью: жена (Ирина Апексимова
) руководит закупками, дочь (Лиза Янковская
) — пиаром, — но после дерзких слов он готов сразу же уволить сына как минимум из первого состава.
«Балет» – партия многофигурная, сложно постановочная, но удивительным образом иллюстрирующая тот самый contemporary российской культуры. С ее мнимой отменой извне (классический танец соткан сплошь из французских терминов, что сериал артикулирует) и вполне ощутимой, доходящей до совершенно нелепых масштабов, — внутри самой страны.
Смотрите «Балет» в кинотеатрах Wink, more.tv и КиноПоиск с 18 мая
.
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