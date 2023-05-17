«Плейлист волонтера»: Найти своих и успокоиться

В онлайн-кинотеатре Okko выходит сериал «Плейлист волонтера», в котором главную роль – острого на язык лидера спасательного отряда – играет Иван Янковский, и вновь эта его работа, как и в недавнем «Фишере», а до этого даже и в «Чемпионе мира», демонстрирует неординарный талант выходца знаменитой актерской династии. «Плейлист волонтера» снят по одноименной книге Мршавко Штапича. Это псевдоним Артема Ляшенко, который и написал сценарий сериала, за чью постановку отвечал Максим Свешников, до этого в «Контейнере» и «257 причинах, чтобы жить» виртуозно научившийся заворачивать социальный контекст в яркий жанровый формат.
В марте 2011 года на железнодорожных рейсах полиция находит Штапича (Янковский) без денег, ключей от дома и телефона. До этого его по просьбе матери (Евгения Дмитриева
) безуспешно искали волонтеры (отряд «Лиза Алерт», с которого они списаны в книге, здесь напрямую не упоминается). Выяснилось, что 25-летний парень, уже успевший обзавестись семьей, развестись с женой, поменять кучу работ и уйти в перманентный запой, накануне исчезновения пытался вернуться в семью (неудачно), а дальше его и след простыл. Но ничего – дезориентированный мент, поначалу уверенный, что нашел уже не живого Штапича, а труп, с радостью сообщает, что парень жив и на своих двоих пошел домой. А уже там его встречает всегда позитивная волонтерка Ляля (Марго Адаева
) и ее начальник Жора (Шамиль Хаматов
).
Команда «Найден! Жив!» проносится по всем рациям и в какой-то момент доводит компанию до бара, где Жора с Лялей пытаются помочь Штапичу «расследовать» свое же исчезновение. И все бы ничего – уж искать, в каком баре или подворотне были потеряны ключи и телефон, вполне весело, – но на мобильный Ляле поступает срочный вызов: пропал ребенок. И Штапич, очевидно, пребывающий еще и в личностно-профессиональном кризисе, не долго думая, отправляется с ребятами на поиски «потеряшки».
Чутья новообращенному волонтеру не занимать, а вот опыта – нет. Даже одет как-то по-летнему, не для холодных ночных поисков, о чем тут же говорит Татарка в исполнении Дарьи Руденок
. Да, имен у волонтеров нет, есть только внутренние «погоняла» и позывные для рации: «Лиса 1. Работаем на отклик». Ну а основной задачей всех потерявшихся является, как едко замечает Штапич, укрыться от поисковиков. Поэтому и по грибы и ягоды большинство предпочитают идти в зеленых плащах.
Каждая серия «Плейлиста волонтера» – новый поиск и новая находка. Одна или несколько, тут четкой структуры, как и в жизни самих волонтеров нет. Они подрываются из бара или нелюбимого дома на поиски мужчин и женщин, стариков и детей, влюбленных подростков и загулявших родителей – какая разница, если дома не держит ничего. Даже собственная семья, как правило, отодвигающаяся на второй план перед в данном случае не благородной, а в каком-то смысле облагораживающей целью. В волонтеры тут бегут от самих себя. Чтобы найти, как завещал когда-то Балабанов
, своих и успокоиться. Тот же Штапич, например, в первую свою ходку встречает Куклу (Мила Ершова
) – и симпатия к ней, кажется, играет более определяющую роль, чем некая мифическая цель найти человека. Который всегда – и это самое страшное в волонтерской работе – может оказаться уже не живым, а мертвым.
«Плейлист волонтера» только на первый взгляд строится на герое Янковского, списанного с альтер-эго автора литературного первоисточника, но это один из немногих российских сериалов, где не забывают и о второстепенных персонажах, для каждого из которых прописан собственный характер и своя судьба. Помимо уже упомянутых героев тут появляется и основательница отряда Соловьева (Евгения Громова
), и будущий друг Штапича по прозвищу Хрупкий (Дмитрий Чеботарев
), влюбленный в красавицу Милу (Марина Васильева
) из строгой семьи.
Вообще «Плейлист волонтера» – кино удивительно негероическое, во многом даже циничное, но оттого и более реалистичное. Волонтеров «Лизы Алерт» в художественных фильмах, кажется, впервые показал Звягинцев
в своей «Нелюбви
». Но тот дотошный процедурал был лишь вторым планом для семейной трагедии и кризиса уже даже не отдельно взятой ячейки общества, но и всей страны. После Звягинцева спасательные отряды появлялись во многих картинах и социальных сериалах с претензией как раз на создание условных «героев нашего времени».
Вышедшая в 2020 году книга «Плейлист волонтера» все эти чары рассеяла. Многие читатели не раз и вполне обоснованно сравнивали ее с произведениями Довлатова и Буковски. Но сериал будто бы избавился от шелухи и эпатажа литературного первоисточника – там, кстати, герой, пусть и тоже молодой, но уже заработавший какие-то деньги креативными сценариями и роликами для всевозможных ток-шоу, – и погрузил героев «Плейлиста» даже не в ад потерянных и потерявшихся, а в просто жизнь. Реальную. Настоящую. Где есть особенные дети, которых не слушают обычные родители. Где есть никому не нужные бабушки и дедушки, развлекающиеся сбором грибов и ягод на самых заковыристых опушках. Где есть, собственно, сами волонтеры, после дурацкой работы в офисе, или вовсе безработные, ночью и на выходных собирающиеся на поиск совершенно не знакомых им людей. Просто для того, чтобы хоть где-то чувствовать себя нужными, просто для того, чтобы жить.
Сериал «Плейлист волонтера» в Okko с 18 мая.
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