«Каждый год были мысли, что я ухожу из кино, а потом поняла ради чего я всё делаю»: участники «Твоего веб-сериал» – о формате, экономике и успехах

Арсений Гончуков («Район тьмы»): «Один из фильмов получился не очень успешным, и я подумал, что эта история надоела. И я подумал, не поменять ли формат самовыражения. Наткнулся на статью о том, что есть за рубежом веб-сериалы, и стал активно про него узнавать. Я понял, что веб-сериал – это все-таки не сериал в общепринятом понимании канальном. Это более короткий формат, более динамичный монтаж, ориентация на молодежь – на тех, кто готов смотреть кино в интернете. Веб-сериал – это такой ужас без конца, потому что мы снимали его три года, если не больше. «Район тьмы» – это 19 серий, это снято без единой копейки, без киностудий, фондов, дотаций, без Минкульта. Это только частные деньги – мои и моих друзей. При этом через веб-сериал только командой прошло человек 150, причем первая команда, которая начинала снимать веб-сериал, полностью поменялась к концу, кроме меня».
Владимир Болгов («Закон и беспорядок»): «На этом формате можно проверить свои силы, приобрести классный опыт. И в нашем случае это сработало хорошо. Да, это не стало суперхитом, но, по крайней мере, это необычная история. Все, кто ее видели, ее запомнили. Она может нравиться или не нравиться, но все понимают, что это необычная история. И таким образом ты можешь заработать какое-то имя в индустрии, хотя бы маленькое, а потом идти дальше».
фото: Кадр из сериала "Закон и беспорядок"
Лена Самойлова («Миллионер из Балашихи»): «У «Миллионера из Балашихи» интересная судьба: проект во многом повторяет судьбу главного героя в таких вечных поисках и попытки сложить свою судьбу. Мы начинали проект совместно с «Модульбанком», и изначально это был рекламный бриф с желанием команды попробовать контентные форматы. И посмотреть, как взаимодействует аудитория YouTube с контентом, посмотреть какие-то замеры и поговорить с широкой массой людей о предпринимательстве в России. Мы сделали сезон, и нам во многом помог фестиваль «Реалист» — перенестись из рекламного мира в контентный, потому что это и признание, и СМИ, и наше осознание того, что рекламный проект состоялся как кинопроект. И все это паблисити помогло контракту с КиноПоиском. Изначально они лицензировали первый сезон. И уже затем мы вышли с решением продолжать проект, потому что видели хороший отклик зрителей и сериального сообщества. И уже второй сезон мы сделали совместно с КиноПоиском. Пытаемся сейчас пристроить третий сезон — и надеемся, что будет новый проект в этом году».
Екатерина Малютина (кастинг-директор веб-сериала «В постели»): «Если еще четыре года назад уговорить какого-то знаменитого артиста пойти на пробы в сериал было практически невозможно, то сейчас это вообще несложно сделать, потому что артисты почувствовали, что есть поле для творчества, что ты можешь что-то привнести, что молодой начинающий режиссер со своим творческим взглядом может подсказать тебе что-то такое, о чем ты даже не задумывался. И это, мне кажется, очень здоровская штука, которая дает артистам – и молодым, и взрослым – возможность экспериментировать. И они это хотят.
Полина Гухман («Сама дура»): «У меня до этого не было проектов, где серия по 15 минут, и мне очень понравилось. Когда я читала сценарий, то видела, как все события четко разложены на эти 15 минут, и вообще обалдела, как люди могут раскладывать то же самое на час-полтора. Мне понравилась емкость этого проекта! Мы понимаем все, но не за час, а за 15 минут. Я вижу правду, когда читаю сценарий, когда мы репетируем и снимаем сцены. И считаю, что как раз для начинающих актеров – это шанс. Им не нужно ничего играть, они играют правду, и это интересно смотреть, потому что трушное всегда лучше».
фото: Съемки сериала "Сама дура-3"
Федор Кравчук («Френдзона»): «До этого проекта мы как-то опасались и не понимали, как снимать даже короткометражные фильмы про свое поколение, а этот проект нас немного насильно притянул к этой теме, и вдруг мы увидели, что мы можем об этом говорить, что с актерами своего возраста здорово общаться, очень много талантливых ребят, все понимают наш язык, о чем мы хотим сказать».
Макар Кожухов (замгендиректора онлайн-кинотеатра Premier): «C точки зрения продвижения проектов, конечно, проще работать, когда есть Аксенова и Кяро, как это было, например, в сериале «Соцсети», и у них есть своя аудитория – даже тех, которые могут опасаться жанра, формата. Это может быть дополнительный повод посмотреть или этот страх переломить, потому что принято считать, что известные актеры снимаются в чем-то качественном. Что, как мы знаем, не всегда, к сожалению, так, но в большинстве случаев это так и остается, поэтому хорошо, когда звезды есть, но и без них тоже можно».
Об экономике
Велимир Русаков («Закон и беспорядок»): «Мы с самого начала знали, какой будет производственный бюджет. И на этапе поэпизодника делали сметы – с нами работал продюсер Артем Лободин. Мы понимали, что нам нужно по максимуму насыщать полезный материал классными штуками, перестрелками, конями, костюмами, ниндзями и всем остальным. Это все стоит денег, а бюджет был довольно-таки скромным, поэтому мы, например, играли роли с Володей не потому, что у нас есть амбиции актерские, а потому что мы сэкономили порядочную сумму в бюджете, не получая за это деньги. Музыку я писал по вечерам после работы – тоже, чтобы не нанимать композитора. И во всех мелочах мы старались экономить, понимая, что каждые 500 рублей, которые ты можешь сэкономить, это дополнительный выстрел в финальной перестрелке, которая станет чуть более яркой и интересной. А касаемо того, что получилось заработать по окончании проекта, – я вот, например, приобрел приставку PlayStation 4. Такие вот приобретения».
Кирилл Алехин («Естественный отбор»): «Весь «Естественный отбор» придуман и снят так, чтобы экономить на всем. В кадре у нас, как правило, два артиста и немного массовки. Действие происходит здесь и сейчас. Мы не достраивали декорации и брали готовые локации. Это современный костюм, двухкамерная съемка. Мы получаем больше coverage сцены и успеваем снять больше хорошего материала за час смены».
фото: Съемки сериала "Естественный отбор"
Иван Кульнев («Пиксельный разум»): «Когда я жил в Карелии, я очень долго снимал свой первый полный метр «Последний романтик» из-за того, что не было бюджета. И когда я его снял, мне захотелось после этого сделать что-то очень быстрое, не финансово затратное, с маленькой командой — и как раз подвернулась тема с веб-сериалом. Я придумал «Пиксельный разум», в итоге получилось четыре серии по пять минут, снял довольно быстро, как и ожидалось. И я не боялся в нем похулиганить. Для меня это был эксперимент с новым форматом, жанром, ты снимаешь для маленького экрана, не нужно детально прорабатывать картинку».
О выходе на платформах и других успехах
Макар Кожухов: «Платформам нужно с периодичностью раз в какое-то время выдавать хит – звонкий, громкий, способный привлечь аудиторию, который удержит много людей. Но между ними что-то тоже надо выпускать. Ни одного бюджета мира не хватит, чтобы выдавать хит каждую неделю или каждые две недели. Поэтому здесь как раз приходит время проектов, которые меньше стоят, при этом не хуже с точки зрения качества производства, и могут отвечать на вопросы, которые нужны платформам: а именно привлечение и удержание аудитории. Да, может быть, не так, как это сделает супер-мега-огромный хит, но он и стоит огромных денег. Поэтому мы придерживаемся пути баланса. Более того, с форматом веб-сериала мы также экспериментируем с выкладкой: иногда выпускаем весь сериал целиком, иногда — по две серии в день, иногда — по серии каждый день. Это позволяет провести нам технические исследования и эксперименты, которые платформе очень важны. Как правило, когда все говорят об онлайн-кинотеатрах, то говорят только о контенте, а на самом деле тут под капотом технологии продукта даже больше, чем контента. А для того, чтобы ее опробовать, в том числе и используются различного рода формы».
Анна Шалашина («Сама дура»): «Первый сезон дался довольно сложно. У второго сезона была очень хорошая фестивальная судьба. Он выиграл крупнейший немецкий фестиваль die seriale, в LA WebFest он взял приз за лучшую режиссуру, в Балтиморе девочки выиграли как лучшие актрисы. Он был и в Азии, и в Латинской Америке, и в Европе — у него не было отказов. Это был для нас беспрецедентный случай. Сам сериал стал культовым для, по крайней мере, молодежи. Просто онлайн-кинотеатры до этого не очень ориентировались на молодежь, но сейчас пошел тренд на young adult — контент, и, наверное, «Сама дура» – один из флагманских проектов именно в категории 16+. Мы не конкурируем со взрослыми сериалами, а конкурируем в нише 12-20».
Карина Гайдарова («Френдзона»): «Это супер прокачивает во всех сферах: как разговаривать с банками, как разговаривать с группой, как говорить, что переработок у нас не будет, вообще забудьте про это слово на площадке. Это очень крутой опыт, и я за него благодарна. Потому что если бы его не было, мы бы и дальше продолжали снимать короткие метры и пытались бы сдвинуться с мертвой точки. А за счет этого сериала мы получили... Признание — высоко сказано, но заслугу, награду за это получили, осознание того, что ты не зря все это делаешь, и стоит это продолжать. Потому что у меня каждый год были мысли, что я ухожу из кино, у меня ничего не получается, я вообще больше не хочу здесь работать, а потом я поняла, что я хочу, и понимаю, ради чего я это делаю».
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