«Каждый год были мысли, что я ухожу из кино, а потом поняла ради чего я всё делаю»: участники «Твоего веб-сериал» – о формате, экономике и успехах

анонс

«Плейлист волонтера»: Найти своих и успокоиться

Алла Сигалова, заменившая Ингеборгу Дапкунайте, пытается найти общий язык с родиной и труппой

15 мая

«Трейдер»: Я – Саддам, за тебя и нефть отдам

Шпионский триллер о любви и нефти, или о любви к нефти