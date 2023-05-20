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Мотоцикл Фрейда: «Токийские мстители» во втором сезоне все проговаривают трижды. Не надоело?

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20 мая 2023

Закончился второй сезон «Токийских мстителей» — драматичной истории о юноше Такэмити Ханагаки, который влачит неприметную жизнь в настоящем, но получает шанс все исправить, путешествуя в 2007-й. Ему предстоит заняться не только самосовершенствованием, но и спасти от смерти школьную любовь, а также не допустить превращения байкерской банды «Токийская свастика» в безжалостных головорезов. С момента премьеры первого сезона, который навел шороху в 2021-м, успела закончиться манга-первоисточник за авторством Кэна Вакуи, а интерес к сериалу Liden FilmsУблюдок!! Сокрушитель тьмы», «Песнь ночных сов») даже проявил стриминг Disney+. Как байкеры подсаживаются на психотерапию, а герой всегда повторяет трижды, рассказывает Максим Бугулов.

Мотоцикл Фрейда: «Токийские мстители» во втором сезоне все проговаривают трижды. Не надоело?

Как и ожидалось, Такэмити Ханагаки не удалось изменить будущее: близкие ему люди снова оказываются на том свете, а сам «плачущий герой» едва избегает пули в голову. Впрочем, участь его все равно трагична: Такэмити арестовывают по обвинению в убийстве и направляют прямиком в полицейский участок. Сам фурио уже не горит желанием возвращаться в прошлое: слишком много смертей ему пришлось повидать, — но если не отправиться сейчас, другого шанса может и не быть.

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Второй сезон сёнэн-хита Liden Films продолжает сыпать завлекающими словами «янкии», «фурио» и «босодзоку», все так же вынося на первый план общечеловеческие ценности и психологический скарб: дружба, верность, любовь, шрамы прошлого, возможность изменить(ся). Шпорами для темпоритма — и спасательным кругом для зрителя, рискующего утонуть в водоворотах слез и биографических флэшбеков, — служат твисты и продолжительные поединки.

Мотоцикл Фрейда: «Токийские мстители» во втором сезоне все проговаривают трижды. Не надоело?

На этот раз Ханагаки вынужден объединить силы с заклятым врагом Тэттой Кисаки: в тайне от «Тосвы» юноши вместе с горсткой бойцов устраивают засаду на лидера «Черных драконов» — группировки, не гнушающейся убийствами членов вражеских банд. Молодчики в белых плащах даже среди босодзоку считаются отбитыми на всю голову, и вот с ними-то и придется сражаться слабосильному Такэмити.

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Структура «Токийских мстителей» претерпела небольшие изменения и стала походить на видеоигру: у путешественника во времени есть основной квест, который он должен выполнить ради спасения возлюбленной, а сверху постепенно нанизываются второстепенные задания. С ними расширяется и круг лиц, которых необходимо спасти или уберечь от непоправимого. Здесь же обнаруживаются и лунки в нарративе. После очередного, как ему кажется, выполненного задания Такэмити всенепременно мчит в обновленное будущее и уже на месте разбирается, что произошло за последние 12 лет. Логика в этом есть, но из-за стабильных неудач напрашивается вариант засесть в прошлом и проследить за всем лично. Негативные последствия у такого решения тоже наблюдаются, однако паренек об этом не рассказывает, вместо этого тараторя нечто невразумительное о «потерянных годах». Правила игры, по идее, должны быть жесткими, однако вынужденные перемещения взад-вперед во времени приходится воспринимать на веру.

Мотоцикл Фрейда: «Токийские мстители» во втором сезоне все проговаривают трижды. Не надоело?

Центральной же темой «Рождественской битвой» становятся вовсе не метания Такэмити, а домашнее насилие и психологические травмы. Новые приятели капитана «Тосвы» — Хаккай и его сестра Юдзуха, сиблинги главаря «Черных драконов» Тайдзю Сибы — безжалостного головореза и адепта воспитания через физическое насилие. Два брата и сестра заключены в безнадежную с виду ленту Мёбиуса, состоящую из утраты, подавляемых эмоций и, как следствие, водоворота абьюза. Дрожащими кулаками Ханагаки пытается разорвать эту петлю, неизменно приходя к тому, что слова, принятие и поддержка оказывается крепче стальных мускулов и неблокируемых приемов.

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На фоне доминирующей темы жанровые шоустопперы отходят на второй план. Режиссер и творческая группа с почти слышимым вздохом облегчения разбавляют поединки паузами а-ля «Наруто»: у персонажей всегда есть время на душеспасительные беседы и подробные, на полсерии, воспоминания о том, как же они докатились до жизни такой. Сравнение с терапией неслучайно: с каждым эпизодом босодзоку все сильнее поддаются рефлексии, становятся откровеннее и словоохотливее, пока, наконец, не нащупывают корень проблемы и не признаются себе в том, что именно разбередило бессознательное. Все как на приеме у психотерапевта. С вас 5000 рублей.

Мотоцикл Фрейда: «Токийские мстители» во втором сезоне все проговаривают трижды. Не надоело?

Со временем сериал вспоминает, что у него припасены твисты, и фарширует ими остатки хронометража, на ходу меняя темп и настроение. Хитрый финт, но все к нему уже готовы. Сюжетные хитросплетения важны в «Летнем времени», а умопомрачительные поединки — в «ДжоДжо» (или даже «Баки»). «Токийских мстителей» не интересуют даже хулиганы на байках: на этой территории заправляет группировка «Психоанализ» во главе с Фуройдом. Отсюда — бесконечное возвращение в надежде изменить будущее, откровенные признания, слезы в каждом эпизоде и чуткость Такэмити к фрагментации личностей друзей.

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Все это должно добавлять сериалу вистов. Собственно, сам Ханагаки выгодно отличается от многих коллег по сёнэн-цеху. К сожалению, психологизм бедно прописан и шибает в лоб с силой исекайного грузовика, а приключенческая скорлупа от серии к серии истончается — весь кальций забирают эмоциональные сцены. Склонность персонажей трижды проговаривать цепочку выводов превращает внутреннюю корриду в цитаты из психологических пабликов. Компульсивное озвучивание всех-всех-всех мыслей — характерная черта сёнэна, но именно в «Токийских мстителях» она становится ахиллесовой пятой: терапия работает с эмоциями и бессознательным, но не с разумом.

Мотоцикл Фрейда: «Токийские мстители» во втором сезоне все проговаривают трижды. Не надоело?

В целом, второй сезон ладно озвучивает цели и успешно перекидывает мостик к продолжению. Чем закончится 13-я серия, сможет предсказать любой, кто до этого смотрел хотя бы одно аниме — оттого «Токийских мстителей» нелегко по-настоящему проспойлерить. Если банальных, но искренних и страстных выкриков Такэмити достаточно, чтобы проникнуться его историей, то, может, не стоит копать глубже, а вместо этого ударить по рукам? Икимасё, Наото!


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Мотоцикл Фрейда: «Токийские мстители» во втором сезоне все проговаривают трижды. Не надоело? фотографии
Мотоцикл Фрейда: «Токийские мстители» во втором сезоне все проговаривают трижды. Не надоело? фотографии
Мотоцикл Фрейда: «Токийские мстители» во втором сезоне все проговаривают трижды. Не надоело? фотографии
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