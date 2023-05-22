В следующей жизни, когда я стану «Кошкой»: как снимался новый сериал Карена Оганесяна

25 мая в онлайн-кинотеатре START начнется показ детективного сериала «Кошка» о сотруднице СК, которая занимается поиском пропавших детей. За режиссуру проекта отвечал постановщик «Игры на выживание» Карен Оганесян. Прошлой весной Кино-Театр.Ру побывал в Зеленоградске на одной из съемочных смен и делится подробностями.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
По статистике в России ежегодно пропадает более двух тысяч детей, около 60% из них находят, остальных – нет. Приведенные данные буквально ошарашили постановщика Карена Оганесяна, и в 2019 году он задумал создать об этом сериал в жанре детективного триллера. «Я всегда говорю, что писать сценарий надо долго, а снимать – быстро. Около полутора лет мы активно переписывали и дорабатывали историю, поскольку было важно рассказать ее нестандартно, без привычных приемов, которые легко предугадать. Хотелось, чтобы появился второй слой, глубина, и в этом смысле «Кошка» – авторский проект, где показаны в том числе внутренние переживания нашей главной героини», – отметил режиссер.
В центре сюжета – следователь Оксана Кошкина (Анастасия Тодореску) по прозвищу Кошка. Она приходит работать в Следственный комитет, в котором до этого проходила практику, и в первый день получает дело о пропаже ребенка. Вести его Кошке предстоит вместе со своим напарником Седовым (Анатолий Белый). Можно сказать, что она переступает порог СК, будучи одним человеком, и по ходу развития действия, за восемь серий, становится уже другим и сильно меняется. Кошке свойственны вера в собственное дело и обостренное чувство справедливости, она боец по жизни, при этом внутри мягкая, добрая, умеющая любить и неравнодушная к чужим проблемам. То же самое можно сказать, наблюдая за актрисой в кадре и за кадром – на экране мы видим уверенную, сосредоточенную и даже кажущуюся холодной женщину, а вне съемочной площадки – улыбчивую и открытую.
«Думаю, что нам, людям, нравятся герои, способные оставаться сильными, не терять веру в себя и жить дальше, несмотря ни на что. Это всегда дает надежду», – делится Анастасия Тодореску, уже работавшая с Оганесяном над «Игрой на выживание» и первым сезоном «Пассажиров». «Кошка» – ее первая главная роль в кино. Постановщик решил не идти по проторенной дорожке, выбирая известных актрис, а открыть новое имя: «Мне показалось, что личный опыт Насти и ее профессиональные возможности позволяет ей по-настоящему раскрыться в этом проекте – и она удивит зрителя. Всегда интересно видеть на экране новые лица. Настя сочетает сильный характер и четкое понимание дела под стать своей героине, которая вне зависимости от проблем прошлого будет делать все, чтобы быть сильной сегодня».
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Образы антагонистов воплотили Екатерина Вилкова и Даниил Воробьев. И если последнего часто приглашают на роли неоднозначных и отталкивающих личностей, то Вилкова в таком амплуа выглядит более нетипично. Актриса предстанет в образе попечительницы благотворительного фонда и старой знакомой Оксаны Кошкиной. Для проекта Вилкова «сменила» цвет волос и на время съемок стараниями стилистов стала блондинкой, чтобы дополнительно подчеркнуть контраст с шатенкой Кошкой и, очевидно, добавить немного стервозности своей героине.
Перед подготовкой проекта команда консультировалась с действующим поисковым отрядом «Лиза Алерт», но в связи с их занятостью название организации прямо не проговаривается, как, например, в игровом веб-сериале «Найден_жив». Вместо этого был придуман поисковый отряд «Маяк».
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Важную роль и на съемках, и в сюжете, безусловно, играют дети. Оганесян шутит, что к каждому артисту он всегда ищет свой подход вне зависимости от возраста, а взрослые актеры порою оказываются капризнее совсем юных. С детьми велась только актерская работа, дополнительно их не погружали в детали довольно жесткого запутанного сюжета и не рассказывали «страшилки».
Анастасия Тодореску делится впечатлениями о работе с юными коллегами изнутри процесса, отмечая, что именно с детьми связана самая важная для нее часть проекта. Они живые, естественные, с ними происходит взаимообмен энергией, и, разумеется, не обходится без забавных историй. «На одной из смен заметила мальчишку лет девяти, который ходил и маялся больше всех. Я подошла узнать, почему он так «страдает», на что он ответил, что бегает тут, как пьяный, непонятно зачем, а в прошлой картине его хоть убили, вот там было интересно. Я, наоборот, пыталась его убедить, что это здорово, – каждый раз новая роль», – смеется актриса.
Сам проект затрагивает большое количество тем помимо пропажи детей – в том числе влияние детских травм на жизнь уже взрослых героев. «Когда я снимал «Игру на выживание», у нас был огромный кастинг с неизвестными артистами и множество девушек рассказали, как столкнулись в детстве с насилием. У меня в голове складывалась какая-то жуткая картина. В «Кошке» мы говорим о взаимосвязи причин и последствий, не пугаем рассказами про убийства и насилие, а обозначаем проблему. Человеческие поступки в прошлом, которые привели наших героев к той истории, которая развернется на экране, оказываются гораздо страшнее, чем происходящее с ними в настоящем. Ни на какие вопросы кино не отвечает – мы не говорим, как решается проблема. Наша задача – заставить людей задуматься и понять, что, когда происходит беда, мы очень тихие, а нужно кричать о помощи», – подытоживает Карен Оганесян.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
В Калининград команда проекта приехала именно из-за сурового балтийского антуража. Холодные съемочные дни с дождями и ветрами до 17 м/с были только на руку и создавали нужную атмосферу. «Одну из сцен мы снимали на пирсе, и ветер буквально сбивал с ног. Я даже предлагала положить в мои карманы какие-то грузики, чтобы твердо стоять на земле. Но было невероятно красиво: вокруг бушует море, и по сюжету у моей героини такие же эмоции, произошло полное слияние внутреннего состояния с природой», – поделилась Тодореску.
Помимо невероятной красоты локаций нельзя не отметить и долю символизма в их выборе. Часть съемочных смен «Кошки» прошла в Зеленоградске, туристической фишкой и символом которого стали местные кошки. Суеверные киношники уверены, это точно на удачу.
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