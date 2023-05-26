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«Шабабники»: Тора, любовь и гром

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26 мая 2023
В онлайн-кинотеатре Амедиатека начался показ израильского драмеди «Шабабники». Проекта хоть и не нового – еще по итогам 2017 года он получил сразу три приза местной телеакадемии, – но в отсутствие громкого и что немаловажно легального зарубежного контента, а также на волне интереса к израильскому кино вполне способного претендовать на зрительское внимание.

Точного синонима сленговому слову «шабабники» в русском языке нет. Проще всего назвать их повесами или раздолбаями, но именно из среды «харедимов» –ультраортодоксальных общин. Главными героями сериала как раз и становятся будущие раввины, пока еще только познающие Тору в элитарной ешиве – высшем религиозном учебном заведении. Тройка «шабабников» из комнаты 17 – мажоры Авиноам (Даниэль Гад) и Дов (Омер Перельман Стрикс), а также их харизматичный приятель-красавчик, хоть и из не самой обеспеченной семьи Мейр (Израэль Атиас) – не особо увлечены учебой. Занятия они, конечно, посещают, но свободное время проводят в кофейнях, на пикниках и за просмотром боевиков с Жан-Клодом Ван Даммом и Джеки Чаном. Хотя интернет в ешиве, вроде как, запрещен, но приятелям благоволит рабби Блох (Дов Навон), который вот-вот должен стать новым директором ешивы. Методы рабби несколько отличаются от строгих правил, он искренне пытается помочь подопечным не только вызубрить Тору, но и освоиться в жизни. А потому отправляет в комнату 17 отличника Гедалию (Ори Лайзерович), который даже свидание начинает с утомительного монолога о том, что всю жизнь будет только постигать Тору, а больше ничего делать не собирается.

«Шабабники»: Тора, любовь и гром

Свидания, кстати, – еще одна важная тема «Шабабников». Будущему раввину необходимо удачно жениться – в идеале на девушке из именитой, состоятельной семьи. Поэтому чуть ли не каждый студент ешивы имеет собственного «сводника», а то и целое агентство, и исправно ходит на встречи с потенциальными невестами. Которые, естественно, далеко не всегда так хороши, как кажется, глядя на их анкеты. Да и сами парни могут легко посыпаться на первом свидании, если вовремя не сообразят, какая цитата из Торы или ее интерпретация в данный момент будет наиболее подходящей. Так что на учебу все-таки нужно обратить внимание, особенно когда вместо Блоха на место директора ешивы назначают раввина Шпицера, любителя объяснять аллегориями все более жесткие ограничения – от глушилок связи до отключения горячей воды, и это только начало.

На этом столкновении между земными удовольствиями, пусть порой и отягощенными личными проблемами, и ортодоксальным законом и строятся «Шабабники», отчасти написанные и снятые Элираном Малкой, тоже выходцем из крайне религиозной семьи. К догматам он относится с уважением, но и с иронией, без которой невозможен современный сериал на подобную тему. Особенно если он рассчитан на широкую аудиторию, а «Шабабники» – именно такие, и вполне могут заинтересовать людей, далеких от иудаизма. Более того, даже просветить по некоторым религиозным вопросам, ну или помочь подготовиться к получению израильского паспорта, что сейчас особенно актуально.

Смотрите сериал «Шабабники» в Амедиатеке.


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