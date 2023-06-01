Почему не важно быть первым: чему нас научил «Тед Лассо»

На единственном легально доступном в России зарубежном стриминге AppleTV+ завершился показ третьего – финального – сезона «Теда Лассо», который своей безграничной эмпатией начал согревать зрителей со всего мира еще во время пандемии, а уж сейчас – особенно в России – и вовсе подобен настоящему психотерапевтическому сеансу. Против тревоги и панических атак, с которыми, как ни странно, на протяжении всего сериала сталкивался заглавный герой – американский тренер, вдруг попавший в Великобританию и неожиданно успешно научившийся разбираться в правилах не американского, а обычного футбола. Впрочем, спортивные состязания – вовсе не главное для Теда Лассо. Гораздо важнее, что на протяжении всех сезонов – и спортивных, и кинематографических – он учил нас принимать себя такими, какие мы есть, и жить настоящим, каким бы оно ни было.
«Тед Лассо
» – далеко не первый, но, безусловно, флагманский проект AppleTV+, поначалу казавшейся лишь одной из многих платформ, появившихся на волне бума стриминг-сервисов, в довесок к и без того обширной сети приложений успешного бренда. Однако, пожалуй, это единственный онлайн-кинотеатр с внятной контентной политикой: в России их приоритеты назвали бы социально значимыми, хотя сам AppleTV+ внимание на этом не акцентирует. Просто выпускает сериалы или фильмы, которые затрагивают довольно болезненные темы, характерные для любой страны, любого общества и любого человека. И делает это в яркой жанровой обложке. «Тед Лассо» – как раз из таких. На первый взгляд – спортивное драмеди про позитивного американца, вдруг променявшего соккер на футбол, который, вот уж для него новость, в некоторых странах является не только одним из самых популярных (пусть и для просмотра по ТВ) видов спорта, но и чуть ли не отдельной религии. Со своими ангелами и демонами, МЕССИями и Дьяволами. Количество футболистов на поле чуть-чуть не дотягивает до числа апостолов, но есть же запасные и тренерский штаб.
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В первом сезоне Тед Лассо (Джейсон Судейкис
, он же один из авторов сериала) предстает в образе практически Форреста Гампа
. Его, переживающего личную драму, приглашают возглавить не хватающий звезд с неба ФК «Ричмонд», которым владел влиятельный бизнесмен Руперт Уэлтона (Энтони Хэд
), а после развода возглавила его уже бывшая жена Ребекка (Ханна Уэддингэм
). Та, конечно, хочет потопить примерно всё, что связано с неверным супругом, и ничего не понимающий в «нормальном» футболе тренер-американец должен стать последней каплей. Однако традиционный британский скепсис тут оказывается не совсем готов к вечному американскому оптимизму.
Сериал изначально строится на противопоставлении людей, формально говорящих на одном языке, но вообще не понимающих друг друга. Как ни странно, уже к концу первого сезона им удается найти общий язык, хотя это, можно сказать, лишь экспозиция. Да, тренер Лассо использует в мотивирующих речах примерно что угодно, кроме футбола, но сериал его имени гораздо чаще выходит за рамки классической драматургии. Он будто бы насмехается над трехактностью – недаром же проект закончился третьим сезоном, где то намекали чуть ли не на смерть кого-то из героев, то сулили бесконечные спин-оффы.
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Первый сезон «Теда Лассо» в большей степени концетрировался на персонаже Судейкиса, буквально поражавшем всех вокруг своим вечно позитивным настроем. Хотя находились и скептики, вроде молчаливого тренера-американца Бирда (Брендан Хант
) или слишком брутального капитана команды Роя Кента (Бред Голдстин
), которые относились к его речёвкам с долей – только им доступной – иронии (кстати, оба тоже соавторы сериала). Второй сезон раскрывает всех, казалось бы, второстепенных персонажей, но именно третий дает полноценное понимание футбольной команды (или актерского ансамбля) как сложного социального организма. В повествовании то же самое: сначала все концентрируется на одном из героев, а в третьем — каждая серия подобна новому сезону. Так, что хочется отмотать назад — не пропустил ли ты чего-то важного. Но нет. Просто создатели сериала и тут идут против правил.
«Тед Лассо» – кино не про футбол, а про жизнь и близких людей, готовых прийти на помощь в любой момент. Последнее в одной из серий иллюстрируется буквально – когда меняются позициями не только игроки, но даже барные болельщики, которые вдруг могут ходить на стадион. Нелюдимый Кент при этом проводит пресс-конференции, Бирд может составлять слова в предложения и даже красавчик Джейме Тарт (Фил Данстер
) готов не тянуть одеяло на себя, а играть как полноценный командный игрок. Еще один важный эпизод финального сезона – поездка в Амстердам, совершенно не похожая на «Евротуры
» и «Мальчишники в Вегасе
». Тут никто не уходит в разнос на улице красных фонарей, а спокойно, без каких-либо веществ получает умиротворение – в нужном каждому из персонажей смысле. И в этой непритязательной самодостаточности таится главное обаяние «Теда Лассо». Хотя заглавный герой остается по большому счету прежним – не очень уверенным в себе, периодически борющимся с паническими атаками, переживающим развод и разлуку с сыном.
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«Я в этой истории не главный и никогда им не был
», – напишет герой Судейкиса на рукописи о «Ричмонде» скептика-журналиста Трента Кримма (Джеймс Лэнс
). И будет в этом, как всегда, прав. «Тед Лассо» – в этом смысле удивительный сериал о том, как важно, полезно и здорОво быть вторым.
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