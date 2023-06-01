«Бэби-тур»: В Америку через постель

В онлайн-кинотеатре KION начинается показ сериала «Бэби-тур» — комедии по сценарию Василия Сигарева, снятую режиссером «Восьмидесятых», «Физрука», «Дылд» Федором Стуковым. Жизненная история про поиски рецептов счастья в российской глубинке — или путей побега из нее — разворачивается в небольшом городке конца нулевых. Четыре подруги придумывают верный способ улучшить свое положение (по крайней мере — в будущем), осталось найти денег в настоящем, а также забеременеть. И неизвестно, что сложнее.
Работница птицефабрики в поселке Ливни Зина (Анастасия Попова
) приторговывает косметикой. Однажды дверь обычной квартиры ей открывает необычная женщина — мать американца. Она рассказывает, что, если родить в США, то ребенок автоматически получается гражданство, а через 21 год заграничный паспорт достанется и его родителям. И тогда Зина понимает, что это шанс. И не только для нее. На юбилее птицефабрики она озвучивает план товаркам: сестре Геле (Анна Котова
) и коллеге Тане (Лина Миримская
). У первой уже трое детей, у второй никак не получается завести хотя бы одного, так что особого энтузиазма беременеть и рожать в Америке у них не наблюдается. А вот сирота с высоченным разноцветным ирокезом Кира (Мария Осипова
), оказавшаяся поблизости и попавшая «под раздачу», сразу соглашается: это, как говорится, вполне «по панку». Зина не сдается и продолжает убеждать остальных, ведь ехать втроем (а то и вчетвером) куда дешевле. И женщины нет-нет да и обдумывают предложение подруги. Дело за малым — собственно, забеременеть. Особых проблем с этим, опять же, нет только у Киры, у которой на примете кавалер со схожими музыкальными вкусами. Остальные потенциальные отцы — ходячая катастрофа. Один, кажется, не может, второй считает американцев врагами, третий — алкаш.
Несмотря на в целом веселый тон повествования — все-таки «Бэби-тур» остроумно позиционирует себя «комедией в положении», — с первых серий чувствуется рука Сигарева, за шутками-прибаутками погружающего зрителя в хтонический ужас глубинной русской жизни. Беспробудное пьянство, домашнее насилие и непробиваемая мужицкая косность вроде бы и не являются основным предметом исследования и наблюдения, но предстают во всей красе. И тем самым оттеняют явное — или только зарождающееся — желание вырваться и зажить хорошо. Вот она откуда пошла, новая волна феминизма.
Вроде бы безобидный мужик Зины, Вася (Евгений Шумейко
), пьет так, что готов бежать за бутылкой от любого супружеского долга. А супруг Гели, Вова (Дмитрий Куличков
), напротив, долг исполняет исправно, особенно не справляясь о том, хочет того женщина или нет: защитников земли русской от врагов-америкосов надо плодить в неограниченном количестве. Еще один занятный типаж — благоверный тихони Тани, Паша (Виталий Даушев
), уверенный в том, что во всем, даже в отсутствии детей, виновата только женщина. У него-то всегда как штык. С незамысловатых, но показательных семейный сцен начинаются уже куда более радужные и веселые, хоть и с оговорками, приключения героинь, которые, кто намеренно, а кто и случайно, все-таки забеременеют.
Суть, конечно, не в потенциальных младенцах-американцах и маячащем на горизонте двойном гражданстве, а в чудесным образом проникающей в сердца простых русских женщин американской мечте. Именно она позволяет каждой по-новому взглянуть на собственную, в той или иной степени опостылевшую жизнь. Раскрепощается забитая Таня, отправляясь в командировку в Челябинск и осознавая себя предметом восхищения и вожделения самых разных мужчин: от соседа по купе, юриста Германа (кудрявый Егор Дружинин
), хвастающегося знакомством с будущим президентом Грудининым (к слову, между строк в сериале хватает горькой околополитической иронии), до темнокожего коллеги Майкла с конференции (Исмаил Коне
), пугающего и манящего экзотической внешностью. Таня оказывается натурой страстной.
А Зина — боевой. Будет бегать за своим по кустам, протрезвлять его в бане, соблазнять пеньюарами. Оппонент у нее серьезный — алкоголь, — но героиня не намерена сдаваться. Сестра Геля – напротив, человек податливый, даже подавленный, точнее — придавленный бытом, борщами и пеленками. Над абьюзом мужа она по-доброму посмеивается; привыкшая — типаж, пожалуй, самый распространенный. И, конечно, Кира — самая прямолинейная и пока что-то наиболее удачливая, даже несмотря на трудную судьбу. По крайней мере, попасть в кабалу законных отношений еще не успела, да и вообще выглядит с неформальной внешностью вестником какого-то еще не наступившего, ну или не дошедшего до Ливней, времени. Этот союз четырех, чем-то напоминающий о «Чиках
», обречен на успех. Русская женщина, как известно, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет — и уж американца-то точно сможет родить. Остается разобраться, нужно ли ей хоть что-то из этого.
Смотрите сериал «Бэби-тур» в онлайн-кинотеатре KION с 1 июня.
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