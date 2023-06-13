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«Вика-ураган»: От тюрьмы и от борьбы не зарекайся

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13 июня 2023

На ТНТ выходит сериал «Вика-ураган» от создателей многими любимой «Ольги». В нем мы увидим Аглаю Тарасову в роли еще одной бескомпромиссной женщины, ищущей если не покой, то хотя бы справедливость в вечных русских селеньях. Порядком утомивших своими огнем, водой, медными трубами, горящими избами и конями на скаку, которым пора бы уже остановиться самим.

«Вика-ураган»: От тюрьмы и от борьбы не зарекайся

Девушка с характером – Вика – во время прогулки после детского дня рождения видит «писающего мальчика». Нет, не брюссельскую статую, а справляющего нужду во дворе пьяного соседа (Александр Голубков). Недолго думая, Вика отправляется учить недоразвитого детину разумному, доброму и вечному, ну или хотя бы не гадить мимо лотка, но вместо этого получает гендерно-стереотипную реплику, которая, естественно, не вызывает у Вики никакого ответного желания, кроме как мгновенно дать соседу по голове. Жаль, траекторию удара не рассчитала: вследствие законов физики пьяный сосед получает чуть ли не особо тяжкое, а Вика отправляется в колонию. На четыре года. С условно-досрочным – из-за характера – тоже не получается. Вика не намерена терпеть хамство и приставания.

Все это лишь первые пять минут «Вики-ураган», которая – тут российские сериалы реально продвинулись – не только объясняет, как вести себя в тюрьме, как было, например, в недавних проектах Сарика Андреасяна «Ресторан по понятиям» и «Чикатило», или даже в позитивной комедии «Исправление и наказание» с Анной Михалковой, но и задумывается о тех, кто только недавно вышел из мест заключения. И эта – реальная жизнь – далека от табуированных нар с их нравственными опорами.

«Вика-ураган»: От тюрьмы и от борьбы не зарекайся

Героиню Аглаи Тарасовой сразу встречает муж Костя (Антон Филиппенко), который живет новую счастливую жизнь с ее лучшей подругой Настей (Евгения Калинец). Последняя еще и беременна, а сын Кости и Вики тем временем находится в интернате для детей с особенностями развития. В то, что сын действительно подвержен расстройству аутистического спектра, Вика не верит: оставляла же «нормального ребенка»! Поэтому лучше его украсть из интерната и жить вместе. Вопрос только: «Где?» Квартиру Вики ее мама (Ирина Розанова) отдала в аренду секс-шопу, владеет которым тот самый пьяный сосед, жертва насилия Вики. Так и ищут Вика с повзрослевшим сыном, а еще и навязчивой подружкой Катей (Полина Шашуро) из колонии себе пристанище, которое находят в комнате огромной квартиры бывшей генеральши (Татьяна Кравченко).

«Вика-Ураган», частично сделанная создателями «Ольги», вроде бы, тоже история о сильной женщине, идущей, как и героиня Яны Трояновой, против правил. Однако Вика, несмотря на характер, не является главой большой семьи, которой на протяжении пяти сезонов была Ольга Терентьева. Более того, если героиня Трояновой была звеном активным, которое каждый сезон нужно было угомонить и отправить «найти своих и успокоиться», то Вика, хоть и ураган, является классической жертвой семейного абьюза или, проще, давления. Вместо мужа защищать детскую площадку идет именно она, что приводит к четырем годам колонии, а на выходе она встречает слишком активную Катю, которая тут же отжимает у нее кеды. Потом видит бывшего, который даже не в состоянии прямо заявить о новом союзе, мать же не считает нужным советоваться ни с кем ни по какому поводу. Сын-аутист тут – примерно такое же слабое звено, как и его отсидевшая мать. Он, как и Вика, ничего не решает и вообще довольствуется картонной коробкой, в которой для него будто заключен весь мир.

«Вика-ураган»: От тюрьмы и от борьбы не зарекайся

Героиню Аглаи Тарасовой и впрямь можно назвать той женщиной, что по наитию бежит с шашкой останавливать коня на скаку или без вызова МЧС спасать горящий дом. Она действует, руководствуясь эмоциям, в надежде, что справедливость все-таки наступит. Она готова защищать всех, нНесмотря на тюрьму, суму и окружающую вокруг пургу. Ольга была в какой-то степени такая же. Но она всегда помнила, что маску нужно надеть сначала на себя, а потом – на ребенка, а потом найти время сесть и подумать о последствии собственных решений. Вика со своим эмоциональным ураганом с этой инструкцией пока не справляется.

Смотрите сериал «Вика-ураган» на ТНТ с 13 июня.


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