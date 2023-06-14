«Кино про бандитов»: Квентин, может, ты и не заметил

В онлайн-кинотеатре PREMIER 15 июня состоится премьера мини-сериала «Кино про бандитов» — экшн-комедии режиссера Сергея Малюгова и сценариста Андрея Бережанского. Они явно вдохновились многолетней работой над сериалами и фильмами про ментов, преступников и прочий русский народный криминал и решили на эту тему поиронизировать при участии таких же профессионалов жанра, как Михаил Пореченков, Игорь Жижикин, Михаил Евланов и примкнувших к ним Станислава Дужникова, Эммануила Виторгана, Анны Банщиковой и Натальи Бочкаревой. И, конечно же, специального гостя — Дмитрия Нагиева в роли самого себя.
В лихие 90-е Гаврилов по прозвищу Гавр (Пореченков) был каноническим бандитом, державшим в страхе весь свой провинциальный городок. У страха, как известно, глаза велики, так что молодежь в лице его племянника Жеки (Максим Сапрыкин
) теперь слагает про местечкового гангстера почти киношные легенды. Сам он, к слову, большой поклонник кинематографа: последние 15 лет провел в тюрьме, где писал сценарий автобиографического фильма а-ля «Однажды в Америке
». И теперь, выйдя на свободу, мечтает снять по нему фильм.
На воле, впрочем, за полтора десятка лет кое-что изменилось. Подельники забросили криминал: Беляш (Дужников) таксует, Колян (Евланов) работает охранником, Рябой (Сергей Астахов
) и вовсе подался в чиновники. Без особого энтузиазма встречает Гавра и родная сестра (Банщикова), чей сын — упомянутый выше Жека — уже сколотил некое подобие банды и вот-вот пойдет по стопам дяди. Однако идея податься в кинематографисты, точнее — ее безапелляционная презентация Гавром — воодушевляет, по крайней мере, Беляша и Коляна. Они знакомят приятеля с худруком местного театра (Виторган), а тот, восхитившись тюремными записками и напророчив будущему кино если не «Оскар», то «Золотого орла», сообщает, что в городе как раз снимается один известный столичный актер. Никто не называет его имя, но это, судя по всему, Дмитрий Нагиев, сыгранный Дмитрием Нагиевым. Дело за малым: убедить его сыграть главную роль. По-хорошему, а если не получится — то привычными методами.
Казалось бы, жанру криминального экшна уже давно нечего добавить, как и героям из 90-х (даже/особенно в декорациях провинциального города). Однако авторам «Кино про бандитов» все-таки удается придумать относительно свежий прием, да еще и, как бы странно это ни звучало в данном контексте, весьма синефильский. Будучи заядлым киноманом, Гавр то и дело воображает себя то Тони Монтаной из «Лица со шрамом
», то Винсентом Вегой из «Криминального чтива
», то кем-то из персонажей в исполнении Роберта Де Ниро
. Последнего, к слову, он весьма удачно пародируя на бандитской сходке — так что даже матерый авторитет в исполнении Игоря Жижикина решает не связываться с таким отморозком. Бытовые сцены и диалоги превращаются с помощью богатой фантазии героя в эпизоды его любимых картин — и вот он уже танцует знаменитый твист Траволты в затрапезной забегаловке, воображая актрису массовки Катюху (Бочкарева) Умой Турман
.
Кино здесь не только в воображении Гавра — столичная съемочная группа работает в провинциальном городке над очередным сомнительным шедевром отечественного кинопрома. И мучается от капризов звезды (Нагиев), который то и дело срывает дубли неуместными шутками и склоками с уставшим режиссером. В глазах Гавра, что тоже забавно, он все еще малоизвестный радиоведущий: ведь становление Нагиева как большого артиста герой пропустил, пребывая в местах не столь отдаленных. Однако доверившись друзьям, готов отдать ему роль самого себя — и недоумевает, как можно отказаться от такого предложения. Скоро, однако, поступит другое — и вот от него откосить уже, кажется, не получится. Как ни крути, в провинции 90-е еще не везде закончились, и новые поколения мечтают о бандитской славе предшественников, а значит, буквально все, кроме Нагиева, действуют тут незаконными методами. Что ж, не повезло артисту.
В сериале множество причудливо переплетенных сюжетных линий. Молодежная банда, задолжавшая криминальному авторитету. Сестра Гавра, крутящая шашни с мясником с рынка (Андрей Свиридов
), а по совместительству — подельником его злейшего врага. Киношники, худо-бедно снимающий свой «шедевр». Вся такая фам фаталь Катюха, мечтающая о главной роли. Комический дуэт горе-киллеров, которых нанимают для разных целей все подряд. Продажный чиновник и одноглазый наемник. Получается немного сумбурно, но местами остроумно, а иногда и неожиданно — не сразу понимаешь, что из происходящего реально, а что является очередным порождением неутомимого сознания Гавра, возомнившегося себя Квентином Тарантино
.
Смотрите «Кино про бандитов» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 15 июня.
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