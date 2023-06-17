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«Открытый брак»: Игра в свободную любовь

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17 июня 2023

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера первых эпизодов проекта «Открытый брак», где герои Марины Александровой и Антона Васильева решаются на эксперимент после 20 лет совместной жизни и делают решительный шаг в сторону свободных отношений.

«Открытый брак»: Игра в свободную любовь
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Оксана (Марина Александрова) работает в литературном издательстве, где на ее редакторский стол попадает очередной потенциальный бестселлер – эротический роман Артема Арсентьева (Артур Бесчастный), читать который, по его словам, нужно нижней чакрой. Придираясь к разнообразным клише горе-автора, Оксана больше всего недоумевает, почему героев романа спасает именно открытый брак, ведь настоящая семья должна быть основана на доверии, поддержке и близости. Вот только в ее замужней жизни не осталось ни того, ни другого, ни третьего. Пытаясь совмещать роли строгого редактора и заботливой матери троих детей, Оксана на самом деле чувствует себя невидимкой для мужа Севы (Антон Васильев). Так что даже готова упасть в объятия Арсентьева, который сначала хоть и отталкивает неумной сексуальной энергией, но оказывается рядом, когда женщина попадает в аварию, а еще — осыпает комплиментами и дарит то забытое ощущение нужности и желанности.

Все, что делает существование Оксаны в браке однообразным и невыносимым, Сева считает нормой. «Вадик автосервис» (Софья Лебедева) частенько зовет его в гости, так что мужчина не страдает от недостатка внимания и, по сути, давно живет в открытом браке – разве что супруга об этом не в курсе. Тайные измены и красавица-жена дома вполне устраивали героя, но открытость сторонних связей и тем более легитимные интрижки Оксаны с другими мужчинами приводят его в ступор. Тогда Сева и Оксана решают создать свод правил открытого брака, нарушение которых карается разводом.

«Открытый брак»: Игра в свободную любовь
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По степени откровенности в постелях и диалогах «Открытый брак» занимает место в стремительно разгоняющемся поезде сериалов о сексе и вокруг него. На соседних креслах — «Amore more» о полиаморности, проповедование которой для персонажа Андрея Бурковского граничит с абьюзом, «Хочу не могу!», где вместе с комичным рассказом о жизни сексоголиков разворачивается настоящая человеческая драма о психологических травмах брошенного ребенка, и самый удачный из них — Happy End о кровоточащей ране на оголенном теле индустрии вебкама (с дистанции сошла только «Клиника счастья», не соответствующая, как оказалась, «морали» времени). Однако у «Открытого брака» больше общего — не только на уровне названий — с недавним ромкомом «Свободные отношения», где экспериментировать с узаконенными семейными границами берутся герои Аглаи Тарасовой и Бориса Дергачева. И предложение о свободной любви опять же исходит от женщины. Этих супругов связывают пока не 20 лет брака, но проблема у них схожая: полная потеря интереса друг к другу.

Разумеется, сериал про секс не может обойтись без человека, безукоризненно в нем разбирающемся. В «Открытом браке» эту позицию занимают подруга Оксаны, Аня (Полина Максимова), ступающая на территорию Саманты Джонс из «Секса в большом городе», и писатель — гуру отношений Артем Арсентьев в исполнении Бесчастного, который уже примерял роль похитителя женских сердец Виталика в шоу «Мир! Дружба! Жвачка!». Если Аня просто живет в кайф, не поучая других, то у Арсентьева за комичной уверенностью в себе скрывается личная трагедия, что становится ясно из второй серии. Похожим образом раскрывается в «Свободных отношениях» персонаж Ильи Соболева, на самом деле уставший от случайных связей и тоскующий по истинным чувствам.

При этом сериальный формат может дать намного больше истории о потухшей страсти и тупике в отношениях. В фокусе оказываются не только муж и жена, но и их дети, естественно страдающие от первых признаков нелюбви между родителями. Больше всего это отражается на младшем Тоше, который во время школьного психологического тестирования изображает себя невидимкой. И это одна из важнейших проблем, в лицо которой Севе и Оксане предстоит взглянуть, пока они ищут ответ на вопрос, заданный дочерью в самом начале сериала: «Почему вы до сих пор не развелись?»

Сериал «Открытый брак» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.


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