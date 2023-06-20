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«Ухожу красиво»: Умри, но сейчас

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20 июня 2023

В онлайн-кинотеатре Wink стартовал сериал «Ухожу красиво», придуманный сценаристами Павлом Ворониным и Денисом Ворочаем и снятый режиссером Мишей Поляковым. Премьера проекта состоялась в рамках ММКФ и его внеконкурсной секции «Первая серия». Главную роль — необычного российского полицейского — сыграл Владимир Яглыч, которому по сюжету приходится не только мрачно пить, но и выполнять опасные трюки.

«Ухожу красиво»: Умри, но сейчас

Оперативник Борис Фадеев (Яглыч) давно забил на службу — после смерти отца, также служителя правопорядка, всегда являвшегося для сына примером, герой отправился в запой. Который растянулся на год, и за это время Фадеев растерял не только уважение коллег, откровенно посмеивающихся над внешним видом и образом жизни опустившегося товарища и прозвавших его «жопером», но и семью. Жена Катя (Мария Ахметзянова) подала на развод, и маленькая дочка Настя (Алиса Руденко) теперь видит папу, съехавшего в холостятскую берлогу, лишь изредка. Папа Борис любящий, хоть и безалаберный — то и дело забывает отвести ребенка в детский сад и забрать оттуда. На работе ему тоже доверяют все меньше, поручая непыльную работу и всегда под присмотром напарника Зуева (Нодар Джанелидзе). Одно из таких дел — установить слежку под прикрытием, переодевшись в бомжа, — Фадеев проваливает, вновь напившись средь бела дня. Уже приготовившись писать рапорт, он внезапно попадает в больницу со странным приступом и узнает, что жить ему осталось не более двух месяцев.

И тогда в его голове рождается план: коль уж смерти не избежать, то погибнуть нужно героически и обязательно при исполнении. Не славы ради, а во имя компенсации, которую при таком раскладе получит семья. А деньги пока еще не бывшей жене нужны, у нее только что сгорел бизнес. Привести план в исполнении Фадеев рассчитывает в кратчайшие сроки, а потому резко превращается из позора отделения в самого инициативного сотрудника. Только вот, кажется, умереть ему будет сложнее, чем думалось — и пули его не берут, и в огне он не горит.

«Ухожу красиво»: Умри, но сейчас

Пытаясь убиться, герой Яглыча попадает в комические ситуации, снятые, впрочем, в добротной экшен-стилистике. Тут выбивают двери и окна, стреляют и взрывают — и дальше, думается, больше. Жанр предполагает сплошные условности и добрую долю преувеличений и фантазий, так что даже тот факт, что спился Фадеев весьма красиво, не растеряв ни свежести и ухоженности лица, ни физической формы, выглядит вполне уместным. Его окружают узнаваемые типажи, среди которых вечно взвинченный и орущий на подчиненных начальник — этот образ исполнитель роли Федор Лавров отточил до совершенства, и напарник-недотепа, которого легче легкого подставить и обвести вокруг пальца (хотя он оказывается не таким уж плохим копом), и обязательный комический дуэт рядовых полицейских, с шутками про шаурму по акции и мазь от геморроя.

Важную роль играет и романтическая линия — неоконченные отношения с женой, уставшей от пьянки супруга, но все же, очевидно, его не разлюбившей. Он же получает шанс доказать свою преданность и способность на поступки — пусть и последние в жизни — и ей, и маленькой дочке. К слову, очень обаятельной, в исполнении, судя по всему, восходящей звезды Алисы Руденко, успевшей показать себя в сериале «Балет» — в «Ухожу красиво» ее героиня тоже занимается этим видом искусства.

«Ухожу красиво»: Умри, но сейчас


По первым сериям можно сказать, что сериал будет не просто комедийным боевиком, но еще и с некоторой фантастической составляющей. Борис не умирает не только потому, что преступники ему попадаются сплошь идиоты — хотя и это факт — но еще и благодаря некой обретенной неуязвимости. Понятно, что речь о метафорическом втором шансе, который выпадает персонажу, оказавшемуся на дне. Вопрос в том, станет ли финал трагическим и мелодраматическим, учитывая диагноз Фадеева, или же авторы выберут более оптимистичную концовку, а может — открытую, ведь всегда можно на всякий случай закинуть удочку на продолжение.

Смотрите сериал «Ухожу красиво» в онлайн-кинотеатре Wink с 20 июня.


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