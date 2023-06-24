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Трюки с Владимиром Яглычем: 5 причин смотреть «Ухожу красиво»

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24 июня 2023
В онлайн-кинотеатре Wink продолжается показ сериала «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем в роли Бориса Фадеева – депрессивного полицейского, с которым происходит метаморфоза. И он, хоть и не от хорошей жизни, но превращается в супергероя без страха и упрека. Рассказываем подробнее о завязке и главном персонаже, а также о том, зачем еще смотреть «Ухожу красиво».

Трюки с Владимиром Яглычем: 5 причин смотреть «Ухожу красиво»
фото: wink

Сериал про ментов – но с «изюминкой»

Первое, что «цепляет» в «Ухожу красиво» — завязка, нетривиальная и мотивирующая заинтересованно смотреть дальше. Хотя бы ради того, чтобы узнать, как же разрешится не вполне разрешимая ситуация. Главный герой, находящейся в депрессии после смерти отца, узнает о собственном смертельном диагнозе, но не опускает руки окончательно, а, наоборот, оживает. Раз умирать, то на своих условиях. Лучше всего героически, «при исполнении» – тогда семья получит солидную компенсацию. На год «забивший» на должностные обязанности Борис Фадеев в одночасье становится образцовым полицейским, готовым на самую трудную работу. И опасную – однако его, как назло, смерть мистическим образом обходит стороной. Героически погибнуть оказывается не так уж и просто, но Борис не оставит попытки.

Экшен-боевик уживается с трагикомедией

К слову, про попытки: трюковых сцен в «Ухожу красиво» предостаточно, а самоубийственные подвиги Бориса поражают воображение разнообразием. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооружённым грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки, прыгнуть из окна в мусорный контейнер, выломать дверь в квартиру пьяного стрелка – и все в рамках вполне реалистичных полицейских заданий. Параллельно с этим довольно органично развиваются и прочие сюжетные линии – трагическая личная история Фадеева, незаконченная романтическая с его женой, трогательная и забавная, связанная с дочерью, множество комичных сцен про будни типичных полицейских. Ярко выраженные драматические сцены сменяются искромётной комедией, таким образом получается сбалансированная экшен-трагикомедия, построенная на контрастах и говорящая на важные социальные темы, о вечных проблеах семьи и связи поколений, но легко и с юмором.

Трюки с Владимиром Яглычем: 5 причин смотреть «Ухожу красиво»
фото: wink

Яглыч-каскадер

Над трюками в сериале работала каскадерская команда Сергея Носуленко, в послужном списке которой также работа экшеном в фильмах «Кома», «Одна» и «Летчик». Придуманные профессионалами сцены своей изобретательностью заинтересовали актеров – в частности Владимира Яглыча и Нодари Джанелидзе, которые в итоге старались по возможности выполнять их самостоятельно, без дублеров. «У нас на площадке во время съёмки трюковых сцен часто складывалась комичная ситуация: мы вызывали каскадёра для Владимира Яглыча, и несколько раз этот каскадёр откровенно скучал, – вспоминает автор сценария и креативный продюсер Денис Ворочай. – Он смотрел грустным взглядом на то, как Володя отлично выполнял его работу. Конечно, Яглыч брался только за те вещи, которые ему под силу выполнить, но оказалось, что ему под силу очень многое. И это пошло только на пользу проекту».

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Не Москва в Москве

Действие «Ухожу красиво» разворачивается в неназванном провинциальном городке (название ему обещают придумать, если сериал продлится на второй сезон), однако большая часть съемок проходила в Москве. Художнику-постановщику Елизавете Москвиной пришлось потрудиться, чтобы выбранные локации не указывали на столицу – никаких высоток, кремлевских башен, даже от излюбленного всеми российскими кинематографистами вида на Москву-Сити пришлось отказаться. Отдельные сцены снимали в павильоне, для чего пришлось придумывать и выстраивать нетривиальные декорации – особенно Москвина гордится получившимися полицейским участком и квартирой Бориса. Первый – модный опенспейс как в голливудских фильмах, но заставленный советской мебелью. Второй – реальный лофт, декорированный в соответствии с характером героя. Здесь можно найти немало подсказок о том, какой человек Борис: тут и книги, и спортинвентарь, и стильные предметы интерьера - но все покрыто пылью, как символом душевного состояния Фадеева.

Трюки с Владимиром Яглычем: 5 причин смотреть «Ухожу красиво»
фото: wink

Алексей Макаров или Владимир Яглыч?

Одна из лучших, по мнению авторов, серия – та, в которой снялся Алексей Макаров. По сюжету, он – чиновник, на которого готовится нападение. Чтобы спасти его, полиция предлагает ему поменяться местами с одним из оперов – выбор, конечно, падает на Бориса. Актера на эту роль подбирали так, чтобы он действительно был одного роста и комплекции с Владимиром Яглычем. В итоге, выбрав Макарова, не прогадали – он не только внешне подходил под нужный типаж, но и сумел справиться, по сути, с двумя ролями сразу. В других сериях авторы обещают и другие звездные появления и неожиданные образы.

Смотрите сериал «Ухожу красиво» в онлайн-кинотеатре Wink с 20 июня.


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Трюки с Владимиром Яглычем: 5 причин смотреть «Ухожу красиво» фотографии
Трюки с Владимиром Яглычем: 5 причин смотреть «Ухожу красиво» фотографии
Трюки с Владимиром Яглычем: 5 причин смотреть «Ухожу красиво» фотографии
Трюки с Владимиром Яглычем: 5 причин смотреть «Ухожу красиво» фотографии
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