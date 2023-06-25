Доживем до Миядзаки: 24 аниме-премьеры лета, которые позволят не выходить из дома

Кажется, мы снова дожили до июля — месяца, когда в Японии начинается летний аниме-сезон. На фоне насыщенной во всех смыслах весны грядущие премьеры могут немного затеряться, но мы постарались отобрать новинки на любой вкус, цвет и жанр. Все трейлеры в материале — с русскими субтитрами. О многих шоу вы уже слышали, если следили за нашими новостями и дайджестами (а может, даже из нашего модного телеграм-канала), но если мы что-то упустили — делитесь в комментариях.
Помимо 24 сериалов, есть и другие премьеры или продолжения: «Сладкое перевоплощение» и второй сезон «Истории о мононокэ» (с 4 июля), второй кур «Сказки о сахарном яблоке» (с 7 июля), «Икимоно» и «Храм: Никто не может жить в одиночестве» (с 8 июля), «Темное собрание» (с 10 июля), «Синдуальность: Нуар» и «Хельк» (с 11 июля), второй кур второго сезона «Повести о конце света» (с 12 июля), второй сезон «Шпионского класса» и «Смертоносного герцога и его чёрной горничной» (в июле) и «Рагна Багровый» (с 30 сентября).
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Реальные места в аниме
Где смотреть: —
Герой Макс
поверг Лорда Демонов
и её армию мертвецов. В мире, наконец, восторжествовало добро, но истинное зло никогда не умирает: через 10 лет демонесса перерождается, правда, в тиби-теле. Теперь осталось лишь найти защитника человечества и жестоко отомстить. Правда, годы не были благосклонны к Максу: в мирное время герои оказались не нужны, и он постепенно превратился в апатичного мужчину средних лет, ютящегося в захламленной однокомнатной квартирке. Такое положение дел совершенно не устраивает Лорда Демонов: она вселяется в однушку, чтобы привести героя в должную форму и разгрести бардак. Вот тогда можно и подумать о мести.
Экранизацию манги toufu
о чуднЫх отношениях заклятых врагов готовит Кэйсукэ Иноуэ
(«Руки прочь от кинокружка!
», «Моя реинкарнация в отомэ-игре в качестве главной злодейки
») на студии Silver Link
(«Деревенская глубинка
», «Связь сердец
»). Деловитую демонессу воплотит специалистка по мистическим персонажам Наоми Одзора (Кириха из «Цугумомо
» и Джахи, что «…не сдается
»), а опустившего руки Макса озвучит Юити Накамура
(Сатору Годзё из «Магической битвы
», скупой на эмоции Хотаро Орэки из «Хёки
»).
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«Руки прочь от кинокружка!» — ода рутине и творчеству
«Хоримия: Кусочек» — с 1 июля
Где смотреть: Crunchyroll
История школьной любви первой красавицы класса Кёко Хори
и неприметного Изуми Миямуры
, которые дома и после уроков – совсем не такие, как в стенах учебного заведения. Два года назад «Хоримия
» стала одним из самых очаровательных ромкомов 2021-го, а в «Кусочке» покажут истории из манги HERO, не вошедших в экранизацию CloverWorks
(«Рок-тихоня!
», «Этот глупый свин…
»).
Актерский состав, кажется, без изменений, как и креативная команда. Режиссер — Масаси Исихама
(«Семья шпиона
»), сценарист — Такао Ёсиока
(«Работа!!
», «Твоя апрельская ложь
»), дизайн персонажей — Харуко Иидзука
(«Её заветное желание
»).
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Обзор оригинального сериала
«Механические руки» — с 2 июля
Где смотреть: —
Обычный японский школьник Хикару Амацуга знакомится с механическим кулаком Армой, который становится его орудием, прикрепившись к толстовке. Теперь юношу ждут многочисленные потасовки и встреча с другими обладателями новых апгрейдов. Например, с Аки Мурасамэ, у которой два меха-удэ вылетают из-под юбки.
В основе сериала TriF Studio
— 25-минутная короткометражка Саэ Окамото
, которую она сделала пять лет назад в качестве пилота. Подробностей о сэйю и команде все еще нет, зато известно, что над мангой по мотивам кулачной истории работает Ёсино Коёка
, известная по сериям «Ария по прозвищу Алая пуля
» и «В комнате 1105 живёт девочка-волшебница
».
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«Дороро» — классический сюжет о другом юноше с необычными руками
«Аяка» — с 2 июля
Где смотреть: Crunchyroll
Сирота Юкито Янаги может управлять водной стихией. Однажды юношу разыгрывает Дзинги Сагава — ученик его покойного отца с архипелага Аякасима. Там тренируются еще два юных волшебника и, согласно поверьям, обитают ледяные и огненные драконы. Янаги вместе с Сагавой отправляется защищать баланс на семи островах, где скоро грядут большие перемены.
За тропическую магию отвечают мангака GoRA
(«Проект Кей
») и звукозаписывающая компания King Records
, а также студия Studio Blanc
и режиссер Нобуёси Нагаяма
(«Двуличный братик
»). Юкито Янаги озвучил Юто Уэмура
(Торфинн из «Саги о Винланде
»), Дзинги Сагаву — Такума Тэрасима
(Эйта Сэми из «Волейбол!!
»), Харуаки Кураму — Косукэ Ториуми
(Гёкко из «Истребителя демонов
»), а Аки Ибуки — Юитиро Умэхара
(Курьер из «Акудама драйв
»).
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«Летнее время» — мистическое аниме про остров
Где смотреть: —
Бродячий воин Кэнсина Химуру помогает людям, чтобы искупить грехи времен Смуты (Бакумацу), когда он был наемным убийцей. Встретив владелицу додзё Каору Камию и её знакомых, он неожиданно обретает людей, которых готов будет защищать.
За новую экранизацию манги Нобухиро Вацуки
взялась студия Liden Films
(«Бессонница после школы
», «Песнь ночных сов
»). Кэнсина озвучил Сома Сайто
(игроман Хадзимэ Танака из «Необычного такси
» и Хёма Тигири из «Блю Лок
»), а Каору Камию — Риэ Такахаси
(Ай Хосино из «Звёздного дитя
» и главная героиня «Озорной Такаги
»).
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«Самурай Чамплу» — культовое аниме с катаной
Где смотреть: Crunchyroll
Рудеус Грейрат — юный маг, которым переродился в фэнтези-мире 34-летний затворник из современного Токио. Эрис Бореас Грейрат — его троюродная сестра, вспыльчивая мастерица меча. В конце первого сезона их пути разошлись после череды сложнейших испытаний и загадочного магического катаклизма.
Режиссером второго сезона стал Хироки Хирано
(«Хисонэ и Масотан
»), над сценарием работает Тосия Оно
(«Обещанный Неверленд
»), главный по персонажам — Санаэ Симада
(«Готика
»). Производством все также занимается студия Bind
, а Рудеуса, который теперь решил поступить в волшебный университет Роноа, озвучивает Томокадзу Сугита
(Кён из «Меланхолии Харухи Судзумии
», Тайдзю Сиба из «Токийских мстителей
»).
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10 аниме для фанатов «Гарри Поттера»
Где смотреть: Crunchyroll
Скромный школьник Каэдэ Комура влюбился в соседку по парте Ай Миэ. Хрупкому чувству суждено бы навеки скрываться в тени нерешительности, но пареньку крупно повезло: рассеянная Ай регулярно забывает очки, а без них увидеть что-либо для нее очень непросто. Тут-то Каэдэ и нашелся, предложив девушке помощь. Сможет ли она разглядеть за беседами реальные чувства Каэдэ и услышать стук его влюбленного сердца?
Производство школьного ромкома велось в стенах студии GoHands
(«Члены школьного совета
», «Проект Кей
»). За рыжеволосую забывчивую Ай говорила Сион Вакаяма
(Сизука Нанахоси из «Реинкарнации безработного
», угрюмая Такина Иноуэ из «Ликорис Рекойл
»), а сэйю стеснительного Каэды — Масахиро Ито
(вокалист Рэн Нанахоси из «Ура мечте!
»).
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«У Коми проблемы с общением» — другая школьная романтика
Где смотреть: —
Миё Саймори родилась в семье, где каждый обладал хоть какой-нибудь магической способностью. Лишенная дара девушка привыкла расти без намека на теплые чувства со стороны самых близких людей, а с появлением мачехи и талантливой сводной сестры Миё окончательно превратилась в служанку. И вот на горизонте появилось решение полного страданий существования: замужество с военным Киёкой Кудой — человеком, по слухам, столь жестоким, что все девушки на выданье разбегались при одном упоминании его имени. Как ни удивительно, именно брак с Киёкой подарил Миё первые счастливые мгновения.
Над романтическим фэнтези работала творческая группа студии Kinema Citrus
(«Баракамон
», «Созданный в Бездне
») под руководством постановщика Юдая Куботы
(«Биско-ржавоед
», «Самурай-гимнаст
»). Роль несчастной Миё Саймори досталась Рэйне Уэде
(Канао Цуюри из «Истребителя демонов
», Сюка Карино из «Игры Дарвина
»), а Кудо воплотил Кайто Исикава
(киборг Генос из «Ванпанчмена
», попаданец Наофуми Иватани из «Восхождения героя щита
»).
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«Баракамон» — каллиграфическая повседневность от той же студии
Где смотреть: Crunchyroll
XIX век, по Европе, кишащей големами, вервольфами и прочими фантастическими тварями, путешествует в поисках тела загадочная Ая Риндо (голова в золотой клетке). Её сопровождают верная служанка Сидзуку Хасэи и получеловек-полудемон Цугару Синути. На пути они встречают легендарных личностей, вроде Шерлока Холмса, Арсена Люпена, Джека-Потрошителя и Алистера Кроули.
Студия Lapin Track
(«Эндрайд
») взялась за экранизацию манги Юго Аосаки
и Харука Томоямы
. Режиссура на Мамору Хатакэяме
(«Госпожа Кагуя: В любви как на войне
»), сценарий — на Нобору Такаги
(«Золотое божество
»), а дизайн персонажей — на Норико Ито
(«Безумный азарт
»). Аю озвучила Томоё Куросава
(Ребекка из «Киберпанка
» и Мицуми Ивакура из «Долой безделье
»), Сидзуку — Макото Коити
(Нуругай из «Адского Рая
» и Сакура Отомэ из «Ликорис Рекойл
»), а Цугару — Таку Ясиро
(Хирокадзу Араи из «Человека-бензопилы
» и Харис из «Перерождения в слизь
»).
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Ромком-многоходовочка «Госпожа Кагуя»
Где смотреть: Crunchyroll
Жизнь незадачливого фаната торговых автоматов оборвалась иронично: юношу насмерть придавил предмет обожания. Как и многие японцы, парень перерождается в фэнтезийном мире — разумеется, в виде вендинг-аппарата по имени Боксо. На первый взгляд, он совершенно бесполезен для подземельных подвигов — даже говорить толком не умеет. Однако местные приключенцы вскоре обнаружили не только скрытые силы разумного торгового автомата, но и способ их преумножить.
За адаптацию одноименного исекай
-ранобэ Хиру Кумы
взялась Studio Gokumi
(«Герой Юки Юна
», «Госпожа Вампир по соседству
») под руководством режиссера Нориаки Акитая
(«Бакуман
», «Медленная петля
»). Голосом Боксо стал Дзюн Фукуяма
(жестокий Грелль Сатклифф из «Темного дворецкого
», революционер Лелуш Ламперуж из «Кода Гиас
»), а искательницу приключений Ламмис озвучит Каэдэ Хондо (юная ведьма Элейна из «Путешествий Элейны
» и Мэйпл — главная героиня «Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту
»).
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Съедобный исекай «Кулинарные скитания в другом мире»
Где смотреть: —
В продолжении сёнэн-хита
студии MAPPA
(«Человек-бензопила
», «Дорохэдоро
», «Атака титанов
») о вечной схватке магов и демонов и прошлое героев, и настоящее. В первом куре зрителей ждет подробный рассказ о Сатору Годзё — одном из самых могущественных волшебников современности — и событиях, положивших конец его дружбе с Сугуру Гэто. Второй же кур адаптирует арку «Инцидент в Сибуе» — один из самых шокирующих сегментов произведения Гэгэ Акутами
, где мы снова увидим Юдзи Итадори.
Сёта Госёдзоно
сменил в режиссерском кресле ушедшего Сон Ху Пака
, творческую группу тоже пришлось переукомплектовывать. Однако состав сэйю остался неизменным: к ролям вернутся уже помянутый Юити Накамура, Юма Утида
(мрачный студент Мэгуми Фусигуро) и Асами Сэто
(мастерица молота Нобара Кугисаки).
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Рецензия на первый сезон
Где смотреть: —
В 90-е Хирому Аракава
, будущая создательница «Стального алхимика
», семь лет работала на семейной ферме в Хоккайдо. Многочисленные казусы и необычные навыки, обретенные мангакой за это время, легли в основу юмористической автобиографичной истории, где все работники принимают облик антропоморфных животных.
За адаптацию отвечает молодая студия Pie in the sky
, режиссер и сценарист — Ютаро Савада
(«Б — улица рэперов
»), дизайне персонажей — Аяно Мацумото
(«Гумма
»). Коровий аватар Аракавы озвучит Муцуми Тамура
(Кобаяси из «Дракорничной
» и Саяка Канамори из «Руки прочь от кинокружка!
»), её отца — Сигэру Тиба
(Дзёго из «Магической битвы
» и Вектор из «Боевого ангела Алиты
»), а мать — Куджира
(Божество из «Реинкарнации безработного
» и змея Рокумэ из «Выдающихся зверей
»).
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Выдающиеся звери — японский «Зверополис»
Где смотреть: Crunchyroll
Офисная работница Саку Фукудзава целыми днями пропадает на работе. На себя, досуг и даже готовку не остается ни времени, ни сил. Однажды девушка подбирает на улице черного кота — и это решение навсегда меняет её жизнь. Котофей, нареченный Юкити, вымахал в огромное создание и теперь всячески помогает соседке-хозяйке: убирается, готовит потрясающе вкусные блюда и покупает товары по акции.
Уютную мангу Хицудзи Ямады
трансформировали в аниме на уже упомянутой студии GoHands
. Руководит творческим процессом трио режиссеров, среди которых — Сусуму Кудо
(«Кровь+
»). Работящая Фукудзава разговаривает голосом Юи Исикавы
(Микаса Аккерман из «Атаки титанов
», гиноид 2B из «Ниер: Автоматы
»), а за пушистого мастера на все лапки урчит Хироки Ясумото
(супергерой Кинг из «Ванпанчмена
», Чад из «Блича
»).
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«Звезда Пушистляндии» — аниме с кошачьими ушками
Где смотреть: —
Финальную арку легендарного «Блича
» экранизируют годы спустя — в формате сериала на четыре кура. «Прощание» — второй акт заключительного противостояния Общества душ с квинси — новых (вернее, хорошо забытыми старыми) врагами. Чтобы противостоять императору Яхве и армии медиумов Ванденрейха, Итиго Куросаки, обладающий способностями синигами, вновь расчехлит занпакуто (меч, рассекающий души) и отправится на поле боя.
Мангу Тайто Кубы
, как и в старые добрые времена, экранизирует студия Pierrot
(«Токийский гуль
», «Крутой учитель Онидзука
»). Режиссер — Томохиса Тагути
(«Черный клевер
», «Акудама Драйв
»), а из ветеранов к проекту вернулись дизайнер персонажей Масаси Кудо
(«Наруто
», «Башня бога
») и композитор Сиро Сагису
(«Евангелион
», «Гридмен
»). Основные сэйю на месте — Ичиго вновь озвучивает Масакадзу Морита
.
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Обзор аниме «Крутой учитель Онидзука»
Где смотреть: Crunchyroll
В будущем андроиды становятся частью общества и составляют около 10% населения Земли. Несмотря на крепкий организм, они, конечно, тоже испытывают проблемы со «здоровьем» — и тут на помощь репликантам приходит подпольный доктор Судо Хикару под кодовым именем Моггадит. На самом деле цель киберцелителя — найти копию биологической матери.
Оригинал в 2015 году придумала мангака Ямады Куюри
. Экранизацией занимались умельцы из Madhouse
, уже изучавшие грань между человеком и роботом, например, в «Технолайзе
» или «Жизни без оружия
». Сценарий писал Рюносукэ Кингэцу
(«Контратака женщины-полицейского
», «Девушки-самураи
»), режиссировал — Юдзо Сато
(«Волшебная война
», «Дневник Анны Франк
»). Сэйю Хикару — Такэо Оцука
(Аквамарин Хосино из «Звёздного дитя
», Лауда Нилл из «Ведьмы с Меркурия
»), а его помощницу-гиноида Рису — Юмэ Миямото
(Котобуки Авано из «Приоритета чудо-яйца
», Ито из «Мастера муси
»).
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Обзор новейшего «Киберпанка»
Где смотреть: —
За пять лет в корпорации мечты Акира Тэндо полностью выгорел: бесконечные переработки, давление и упреки со стороны коллег оставили внутри юноши выжженную пустошь. Однажды утром Акира обнаружил, что в офис наконец-то можно не идти: наступил самый настоящий зомби-апокалипсис. Оживший ночной кошмар для окружающих для Тэндо оказывается спасением: слишком долго его мечты пылились в долгом ящике. И теперь, когда человечество летит в тартарары, Акира исполнит их все!
Производством аниме для Netflix
руководит Кадзуки Кавагоэ
(«У Коми проблемы с общением
» и «Влюбленный астероид
»), а самого счастливого человека посреди зомби-апокалипсиса озвучил Сюитиро Умэда
(отличник Ю Идзуми из «Моя девушка не только милая
», песель Потита из «Стать любимой собачкой
»). К слову, у стриминг-гиганта большие планы на «Предсмертный список зомби»: в августе к аниме по манге Харо Асо добавится игровой фильм
.
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Краткая история зомби-хоррора
Где смотреть: Crunchyroll
Когда-то Ацуси Накадзима считал себя неудачником и лишним человеком, еще не подозревая, что в мире существуют люди с особыми способностями, а он — один из них. С тех пор он стал сотрудником «Вооруженного детективного агентства», которое в прошлом сезоне угодило в ловушку и получило ярлык террористической организации. За членами опальной группы охотится правительственный отряд специального назначения «Ищейки», Осаму Дадзай строит план, как отомстить «Крысам мертвого дома» из тюрьмы, а Юкити Фукудзава и Рампо Эдогава стараются распутать коварный план Федора Достоевского.
Экранизация манги Кафки Асагири
и Санго Харукавы
— ещё один сёнэн-хит
студии Bones
(«Моя геройская академия
», «Мемуары Ванитаса
»). Режиссер Такуя Игараси
(«Пожиратель душ
»), творческий коллектив и ансамбль сэйю остались без изменений.
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5 аниме про вампиров
Где смотреть: Crunchyroll
Мир Энте Исла терроризируют Сатана и его подручные, но темному владыке бросает вызов нефелим Эмилия Юстина и низвергает его. В последний момент дьявол открывает портал, надеясь спастись в случайной вселенной, и оказывается в современном Токио. Магических сил у него почти не осталось, мотивации творить зло — тоже, и так Сатана под именем Садао Мао устроился на полставки в ресторан быстрого питания. После событий первого сезона Мао успел подружиться с Эмилией, которая тоже нырнула в портала, найти новых врагов, обзавестись ребенком и полностью пересмотреть мировоззрение.
Вопрос лишь с методом подсчета продолжений: первый сезон вышел в 2013 году усилиями студии White Fox
(«Врата Штейна
», «Девушки в последнем путешествии
»), второй — в прошлом году и уже от Studio 3Hz
(«Принцесса-шпионка
», «Черная лиса
»). Новые приключения Садао Мао логично маркировать цифрой три, однако сама студия в трейлере указывает грядущий сезон как второй. Как бы то ни было, подработкой командует Дайсукэ Цукуси
, набивший руку на отдельных эпизодах «Моей геройской академии» и «Царства
», Эмилию все так же озвучивает Ёко Хикаса
(Кёко Киригири из «Данганронпы
», Мио Акэяма из «Кэйона»), а за Мао по-прежнему отдувается Рёта Осака
(Кэйдзи Акааси из «Волейбола!!
», Икки Куроганэ из «Доблести рыцаря-неудачника
»).
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«Работа!!» — история семейного кафе и дружного коллектива
Где смотреть: Crunchyroll
В неприметном фотоателье с вывеской «Время» трудятся эксцентричный брюнет Чэн Сяоши и взвешенный блондин Лу Гуан. На самом деле к ним обращаются за не совсем обычными услугами: парни могу перемещаться в момент, когда было сделано фото. Один оказывается в теле того, кто сделал снимок, другой — видит, что происходило в течение 12 часов после съемки. Соблюдать нехитрые правила путешественникам во времени удается не всегда — и теперь им предстоит расхлебывать невольное воздействие на чужие жизни.
На самом деле «Агент времени» — это дунхуа
, образчик самобытной китайской анимации, которую ошибочно или для привлечения внимания величают «китайским аниме». Тем не менее сериал студии студии LAN
и Haoliners Animation League
(«Благословение небожителей
», «Серебряный страж
») очень популярен среди ценителей аниме, поэтомы мы не стали проходить мимо. В оригинале Чэна Сяошина озвучивает Шан Цин Су
(Жулань Цзинь из «Магистра темного пути
» и Цю из фильма «По ту сторону океана
»), а Лу Гуана — Тянь Сян Ян (Гуанъяо Цзинь из того же «Магистра...» и Шу Лу из «Пощади меня, великий господин!
»). В Японии их дублировали Тосиюки Тоёнага
(Юри Кацуки из «Юри на льду
» и Кадзуки Курусу из «Папаш-дружбанов
») и Такахиро Сакураи (Аратака Рэйгэн из «Моб Психо 100
» и Сугуру Гэто из «Магическая битва
»), который, правда, наверняка заменят после скандала с изменой.
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«Ворона императорского гарема» — альтернативный Китай в аниме
«Баки Ханма» (сезон 2) — с 26 июля + 24 августа
Где смотреть: Netflix
Баки Ханма — сын сильнейшего существа на планете, продолжает поход против отца. Он уже прошел через теневой бой с гигантским богомолом, победил грозного заключенного Бисквита Оливера, и теперь перед ним стоит Пикл — пробудившийся от спячки доисторический человек.
К должности режиссера (и рефери) вернулся Тосики Хирано
(«Волшебник Кайто
», «Рыцари магии
»), а могучий тинейджер Баки вновь говорит голосом сэйю Нобунаги Симадзаки
(Сэйсиро Наги из «Блю Лока
», Синъити Идзума из «Паразита
»).
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Обзор прошлых серий
Где смотреть: Netflix
Могущественный колдун Дарк Шнайдер при помощи темной магии почти захватил весь мир, но первосвященником Металликаны удалось запечатать дух чернокнижника в теле юноши по имени Луш. Через 15 лет квартет соратников Шнайдера хотят довести начатое до конца, пробудив демонессу-разрушительницу Антрасакс. Чтобы защитить королевство, принимается непростое решение освободить колнуда при помощи поцелуя невинной дочери первосвященника Ёко.
Во втором сезоне обещают сражение Шнайдера (Кисо Танияма
, говоривший за Киттан Бачика из «Гуррен-Лаггана
») с Калл-Су (Кэнсё Оно
, известный по ролям Флока в «Атаке титанов
» и принца Кнуда в «Саге о Винланде
»). За новую экранизацию манги Кадзуси Хагивары
отвечает уже упомянутая студия Liden Films
.
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Гротескное аниме «Человек-дьявол: Плакса»
«Маленькая девочка-президент» (сезон 2) — июль
Где смотреть: —
Пятилетняя Надзиму Мудзине уже руководит собственной компанией. Хотя большую часть обязанностей можно с чистой совестью переложить на плечи секретарши Юки Каруидзавы, порой Надзиму чувствует, что нужно соответствовать занимаемой должности, и берет бразды правления в свои руки. Будь то гольф, совещания или переговоры — девочка готова ко всему. Во всяком случае, так ей кажется.
Продолжением комедийного сериала Project №9
(«Дочь моей мачехи — моя бывшая девушка
», «Любовь после мирового господства
») снова руководит Кадзуя Ивата
(«Твоя апрельская ложь
», «Эхо террора
»), а юную Назиму воплотит бессменная Рина Хидака
(демоническая Милим Нава из «О моем перерождении в слизь
», Мисудзу Гондо из «Томо — девушка!
»).
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Офисный спорт в «Клубе белых воротничков»
Где смотреть: —
Коротенькие и умилительные зарисовки из жизни крошечной акулочки в городке Яуо. Кавайная героиня ходит в кино, покупает газировку, дружит с людьми и занимается прочими повседневными делами. Как акулочке удается даже рутину превратить в милую, ностальгическую и поучительную историю — великая океанская тайна.
Экранизацию кодомо
-манги обещали показать в этом году, но подробностей дальше тизера пока нету: никто не сознается, что отвечает за акулий досуг.
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«Египетские боги» — очаровательное аниме для детей и всей семьи
Где смотреть: Netflix
Кадзуо Ямасите уже за 50, а похвастаться нечем. Дальше должности сараримена он не продвинулся, характер — скверный, мнительный и трусливый, жена давным давно ушла, а двое сыновей ни во что не ставят. Волей судьбы Ямасита становится менеджером Омы Токиты по прозвищу «Асура» — так в буддизме именуют полубогов — невероятно сильного юноши, добывающего хлеб в подпольных боях без правил. Победа Токиты в турнире «Кэнгань» сулит бывшему клерку власть и богатство, но главное — рядом с бойцом мужчина наконец-то получает возможность повзрослеть и пересмотреть взгляды на жизнь. Другой вопрос, что темное прошлое Асуры может порушить амбициозные планы боевого дуэта.
Производством экшн-сериала по-прежнему занимается студия Larx Entertainment
(там же ковали «Теккен: Кровные узы
» и «Монсуно
»), однако пока неизвестно, вернется ли к работе бессменный постановщик Сэйдзи Киси
(«Класс убийц
», «Ангельские ритмы»). Зато с сэйю все в порядке: Юити Нагасима
(Брук и Рюма из «Ван Писа
») и Тацухиса Судзуки (Драккен в первом сезоне «Токийских мстителей
») уже подтвердили готовность вновь озвучить Ямаситу и Асуру соответственно.
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Что не так с экранизацией Tekken
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