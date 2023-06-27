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Свобода в большом городе: почему продолжение «И просто так» лучше первого сезона

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27 июня 2023
На HBO Max, а в России в Амедиатеке вышел второй сезон сериала «И просто так» — реинкарнации одного из самых популярных шоу «нулевых» «Секс в большом городе», ставшего своего рода гимном женской свободе в любом возрасте. Первый сезон продолжения полтора года назад ругали и за скуку, и за излишнее следование «повестке», и даже за смерть одного из ключевых героев, которая случилась то ли и впрямь по сценарию, то ли по трагическому стечению обстоятельств, когда актера Криса Нота, исполнителя роли мужчины мечты Кэрри Брэдшоу, несколько женщин обвинили в домогательствах и попытке изнасилования. Тем не менее «И просто так» продолжили на второй сезон, который, судя по начальным сериям, наконец обрел свое собственное звучание и вновь сконцентрировался на поиске свободы для своих героинь.

Свобода в большом городе: почему продолжение «И просто так» лучше первого сезона
фото: пресс-служба Амедиатеки

Состав главных персонажей, впрочем, претерпел некоторые изменения. Еще первый сезон «И просто так» лишился самой яркой участницы оригинального женского квартета — Саманты Джонс, исполнительница роли которой Ким Кэттролл отказалась сниматься в продолжении. Создатели «И просто так», правда, обещают все же показать ее во втором сезоне. Но даже в начальной сцене дают понять, что действие теперь концентрируется на шести героинях. Это не только Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотта (Кристин Дэйвис) и Миранда (Синтия Никсон) из того самого «Секса в большом городе», но и примкнувшие к ним в первом «И просто так» риэлтор Сима (Сарита Чоудхури), режиссер Лиса (Николь Ари Паркер) и профессор Ния (Карен Питтман). И у каждой из этой великолепной шестерки — свои проблемы.

Свобода в большом городе: почему продолжение «И просто так» лучше первого сезона
фото: пресс-служба Амедиатеки

Кэрри, пережив потерю мужа, пока не готова к новым отношениям, но соглашается на секс по четвергам с продюсером своего подкаста, однако тот, кажется, хочет несколько большего. Шарлотта так и не может принять того, что ее дочка совсем повзрослела и уже не хочет быть «хорошей девочкой» в платьях из последней коллекции Chanel. Миранда пытается найти новую себя, но при этом все время сталкивается с личными границами — и собственными, и своих партнеров, хотя именно их сексуальная (пусть и не очень удачная) линия с Че, теперь уже настоящей звездой стендапа, из российской версии, естественно, полностью исчезла после принятия закона о пропаганде ЛГБТК+. Долгое время наслаждавшаяся одиночеством Сима, кажется, находит своего мужчину мечты. Ния напротив расстается с мужем, который уехал в длительный гастрольный тур и не особо спешит возвращаться. А Лиса пытается совместить счастливую семейную жизнь с не заканчивающейся даже по ночам работой.

Первый сезон «И просто так» был похож на резкое погружение радикальных и новаторских — правда, для начала «нулевых» — героинь в излишне толерантный мир 2020-х. Так, что почти весь сезон героини, не совсем прошедшие проверку временем, лишь барахтались на драматургическом дне. Но критика первого «И просто так», кажется, пошла на пользу. Это уже не просто плавание Кэрри, Шарлотты и Миранды по волнам памяти, а вполне себе самостоятельный выход в открытые — для людей любого типа достатка, амбиций и сексуальных предпочтений — воды. И тройка новых главных героинь в этом сезоне вполне равноценна активисткам «Секса в большом городе». Но дело тут даже не в сексе.

Свобода в большом городе: почему продолжение «И просто так» лучше первого сезона
фото: пресс-служба Амедиатеки

Модной отсылкой к оригинальному сериалу с его дизайнерскими нарядами, роскошью и бесконечной светской жизнью становится Met Gala, куда приглашают не только Кэрри, Шарлотту, Лису, но и — впервые — Симу. Главное событие Нью-Йорка всегда звучит не только как мечта, но и как подтверждение статуса. Пропустить его нельзя, халатно отнестись к наряду тоже. Тема этого, киношного, Met Gala — «Завуалированная красота». Почти у каждой из героинь подготовка к столь значимому событию идет не по плану. Но если в оригинальном сериале «драма с нарядом» могла занять почти всю серию, то здесь проходит лишь по касательной. Героини научились — благодаря себе, близким и опыту первого сезона — не только не поддаваться панике, но и воспринимать светскую жизнь лишь как дополнение к своей, настоящей, где каждая преуспела по-своему. Но главное — наконец поняла, что важнее всего не найти эксклюзивное платье на Met Gala, а научиться воспринимать себя такой, какая есть.

Второй сезон сериала «И просто так» в Амедиатеке с 26 июня.


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Свобода в большом городе: почему продолжение «И просто так» лучше первого сезона фотографии
Свобода в большом городе: почему продолжение «И просто так» лучше первого сезона фотографии
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