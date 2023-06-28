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Кто-кто в теремочке живет: Том Холланд и его «Переполненная комната»

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28 июня 2023
На Apple TV+ добрался до «экватора» — пять эпизодов из десяти — показ сериала «Переполненная комната», созданного обладателем «Оскара» за «Игры разума», сценаристом Акивой Голдсманом по мотивам книги Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана». Несмотря на прямое указание литературного источника в начальных титрах, все имена изменены, а совпадения, видимо, случайны, так что авторы продолжают тянуть интригу, не раскрывая главный твист — тот еще «секрет Полишинеля». Впрочем, вдруг в мире еще остались люди, не только не читавшие документальный роман Киза, но и не слышавшие про Билли Миллигана — для них постараемся обойтись без «спойлеров».

Кто-кто в теремочке живет: Том Холланд и его «Переполненная комната»

Летом 1979 года посреди Рокфеллер-центра на Манхэттене, средь бела дня, совершено вооруженное нападение на мужчину. По обвинению в расстреле в тот же день задерживают юношу по имени Дэнни Салливан (Том Холланд) — он растерян и утверждает, что стреляла его подруга, некая Ариана (Саша Лэйн). С которой он вместе проживает в доме безвозмездно приютившего их израильтянина Ицхака (Лиор Раз) по соседству с местом, где он вырос. Однако следов ни Арианы, ни Ицхака так и не удается отследить — оба как сквозь землю провалились сразу после случившегося. За допрос Дэнни берется следователь-психолог Риа Гудвин (Аманда Сайфред), разговоры с которой проливают свет на прошлое и настоящее Салливана. Выросшего с матерью (Эмми Россум) и отчимом (Уилл Чейз), не видевшего родного отца с самого детства и якобы потерявшего в юном возрасте еще и брата-близнеца. В общем парня трудной, но еще и, кажется, загадочной судьбы. Гудвин как будто пытается не просто узнать у собеседника мотивы совершенного им преступления, но и подвести его к некому осознанию, к которому уже, возможно, пришла сама. Но оно может разрушить психику Дэнни. Конечно, если осталось, что еще разрушать.

Кто-кто в теремочке живет: Том Холланд и его «Переполненная комната»

Множественные умы, переполненная комната — подсказки кроются уже в самих названиях, однако создатели сериала строят все повествование на предположении о том, что зритель, как и главный герой пока что не подозревают о «диагнозе». В целом — хоть и самый очевидный, но неплохой ход, позволяющий сохранять флер таинственности, ввести в сюжет разнообразных персонажей и разнести действие по различным временным отрезкам. История пока что получается этакой хрестоматийной драмой о тяжелом детстве и не менее проблемном юношестве героя, полных насилия, одиночества, спрятанного за оболочкой внешне образцовой семьи и каких-никаких дружеских отношений со сверстниками и случайными знакомыми.

Рваная хронология бытия Дэнни соответствует его психическому состоянию — разные серии рассказывают о разных временных отрезках, перемешанных в одной голове. Реальность утрированно жестокая, буквально все хотят обидеть — даже многочисленные «защитники» то и дело нарушают и без того хрупкий покой героя, втягивая его в неприятности или же откровенно мешая устроить какую-никакую нормальную жизнь. Единственные друзья Джонни (Левон Турман-Хоук) и Майк (Сэм Вортоломеос) уговаривают торговать наркотиками — ну хотя бы берут все переговоры с дилерами на себя, Ариана уводит из-под носа девушку (Эмма Лэрд) в самый ответственный момент, но девушка не в обиде и все еще симпатизирует Дэнни. Ицхак слишком строг и суров, исчезает и появляется в самый неподходящий момент, выговаривая за нарушения правил общежития — но не выгоняет. Конечно, все не то, чем кажется, но не для Дэнни.

Кто-кто в теремочке живет: Том Холланд и его «Переполненная комната»

Не сказать, что «Переполненная комната» — захватывающий триллер, хотя из книги Киза вполне мог получится и такой (взять хотя бы «Сплит» Шьямалана, вдохновленный, очевидно, тем же сюжетом). Скорее хрестоматийная драма, от которой ждешь лишь того самого открытия всех карт — это может в корне изменить жанр. Том Холланд, однако, справляется весьма сносно и на данном этапе, не только благодаря внешнему сходству с прототипом, но и за счет собственной трепетной, с надломом и надрывом и все еще хрупким юношеским типажом органики. На разрыв пока играть не приходится, но некоторое необходимое и до поры до времени неопознанное внутреннее противоречие присутствует во взгляде, позах и словах. Наверное, несмотря на весьма подробную книгу-источник, невозможно до конца проникнуть в ум(ы) Билли Миллигана, как и в целом постичь его феномен, да и даже поверить в него. Остается фантазировать, что в данном случае тоже весьма уместно — а, может быть, и единственно верно.

Смотрите сериал «Переполненная комната» на Apple TV+.


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Кто-кто в теремочке живет: Том Холланд и его «Переполненная комната» фотографии
Кто-кто в теремочке живет: Том Холланд и его «Переполненная комната» фотографии
Кто-кто в теремочке живет: Том Холланд и его «Переполненная комната» фотографии
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