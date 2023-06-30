«Там, где цветет полынь»: Молодо-зелено

В онлайн-кинотеатре KION выходит сериал «Там, где цветет полынь» — все шесть эпизодов мистической подростковой драмы, снятой по одноименной книге Ольги Птицевой, можно будет посмотреть с 1 июля. Режиссером проекта стал Кирилл Кузин, постановщик «Сергия против нечисти» — то есть человек в кино про сверхъестественное опытный, а главные роли исполнили Виктория Агалакова, Сабина Ахмедова, Артем Ткаченко и Риналь Мухаметов, чьи персонажи по сюжету наделены зловещими магическими способностями.
Ученицу старшей школы Ульяну (Агалакова) не слишком жалуют одноклассники, но благо у нее есть любящая семья — мама и младший братик. У которого как раз день рождения и которого девочка после окончания своих уроков должна забрать с детсадовской площадки и отвести домой, где уже ждут торт и подарки. День ее, однако, полон странностей: сперва она встречает парня (Илларион Маров
), который из дружелюбного собеседника превращается внезапно в молчаливого зомби, жутковато замеревшего на месте, потом ей самой становится нехорошо — все плывет перед глазами, а приготовленный в качестве подарка ребенку игрушечный динозавр загорается красным светом. Финал прогулки и вовсе трагичен — братик Ульяны погибает под колесами машины, а ее мама, словно почувствовав беду на расстоянии, впадает в кому. Героиня оказывается одна в целом мире, однако вскоре узнает, что все не случайно. Оказывается, у нее дар — предвидеть смерть, и не у нее одной. Другие, обладающие таким же «талантом», служат некой Руте (Ахмедова), а она, в свою очередь, приносит жертвы существу, обитающему в поле полыни. Заключив контракт с потусторонним миром, Ульяна надеется спасти еще живую маму, однако вскоре понимает, что единственный выход — не подчиняться силам зла, а взбунтоваться против них.
Первое, что бросается в глаза, – совсем немосковская Москва. Несмотря на некоторые весьма узнаваемые локации, вроде Ходынки, которую героиня Виктории Агалаковой совсем не по-российски, а по-тайски, балийски или, на худой конец, европейски бороздит на ярко-оранжевом скутере, столица превращается в неузнаваемое место. На улицах которого творится волшебство, обитатели которого умеют видеть невидимое, а в центре которого, за дверьми обычного на вид бара с неоновой вывеской «Полынь», открывается портал в иные миры. Авторская мифология переплетается с какой-то древней, обязательными элементами становятся вещие сны, видения, обряды и высокая трава, в зарослях которой живет древнее и могущественное зло. А в Подмосковье и вовсе — плавучая деревня отшельников-отступников, защитившихся от вездесущей полыни водой.
Все очень символично и иносказательно. Светловолосая Ульяна против черноволосой Руты, молодость неизменно побеждающая старость, тщетные попытки зла остановить время и порой мучительное, болезненное, драматичное юношество. Сказка — ложь, да в ней намек, так что приключения героини становятся ярчайшей иллюстрацией и тезиса о том, что молодость всегда побеждает, и портретом нового, бесстрашного и свободного, поколения, и в целом взросления, которое неизбежно без потерь и осознания хрупкости бытия и смертности всего сущего. Обретение мудрости, эмпатии, способности к самопожертвованию, храбрости, как поется в одной песне, — «постепенный процесс». Ровесникам Ульяны будут, наверняка, особенно остро понятны происходящие с ней процессы, так как, помимо волшебных приключений, в сериале фоново присутствует и вполне обыденная жизнь. Школьный буллинг, безотцовщина, первая любовь и впервые разбитое сердце — происки нечисти на фоне пубертата дают на выходе термоядерный эмоциональный коктейль.
Роковых героинь оттеняют спутники в исполнении Артема Ткаченко и Риналя Мухаметова, которые постепенно из безмолвных наблюдателей превращаются в активных участников процесса. Хотя финальная схватка будет по-современному женской, но оба проявят чудеса жертвенности — вот уж поистине магия. Кириллу Кузину вновь удается создать на экране атмосферу, соответствующую жанру магического реализма, в прямом и переносном смысле напустить тумана, застилизовать, визуально и даже музыкально, город и его жителей, совместить миф с реальностью, древнее с актуальным, не забывая про контекст – каждый зритель увидит что-то свое там, где цветет полынь.
Смотрите сериал «Там, где цветет полынь» в онлайн-кинотеатре KION с 1 июля.
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