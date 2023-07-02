Мир через лунную призму: пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё

анонс

Страшная сказка про молодежь, которая сражается со старой ведьмой

Кто-кто в теремочке живет: Том Холланд и его «Переполненная комната»

27 июня

Свобода в большом городе: почему продолжение «И просто так» лучше первого сезона

Вместе с Кэрри, Мирандой и Шарлоттой себя ищут еще три героини