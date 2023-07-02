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Мир через лунную призму: пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё

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2 июля 2023
9 и 30 июня на Netflix вышла дилогия «Красавица Воин Сейлор Мун: Космос» — экранизация заключительной арки манги-первоисточника легендарной Наоко Такэути от студии DenВнутренние покои», «Дзюндзи Ито: Маньяк»). О феномене «Сейлор Мун» мы рассказывали в связи с премьерой предыдущей экранизации — «Вечность», — а теперь поделимся еще пятью историями о девочках-волшебницах, которые придутся по вкусу ценительницам и ценителям махо-сёдзё. И расскажем, что это за жанр, ведь многие наверняка и не задумывались, что за «Красавицей Воином Сейлор Мун» стоит целое направление, а не просто фантазия отдельных людей.


На экранах телевизоров махо-сёдзё (с японского так и переводится — «девочка-волшебница») появились еще в 1960-е, когда национальная индустрия после войны искала способы создавать регулярный и успешный продукт при ограниченных ресурсах. Тогда выбор пал на лимитированную анимацию, которая и задала уникальный визуальный язык аниме, а уже в 1966-м вышел черно-белый сериал «Ведьма Салли» по одноименной манге Мицутэры Ёкоямы. Это один из первых образчиков махо-сёдзё в аниме, но сам жанр, конечно, постоянно развивался, достигнув пика популярности на стыке тысячелетий. Свидетели популярности «Сейлор Мун» догадываются, какой была примерная формула: героиня школьного возраста неожиданно обретает магическую силу, которую может использовать, перевоплотившись в могущественное альтер-эго (или более взрослую себя). Зачастую девушка получает способности от волшебников и/или инопланетян, но в историях, подобных «Ведьме Салли», она могла быть и жительницей иного мира, оказавшейся в нашей реальности. Позже популярность набрали командные истории, где действующих лиц с необычными навыками сразу несколько, чтобы разнообразить сюжет за счет динамики внутри коллектива. Неизменным (преимущественно) оставались связь волшебных приключений с подростковой повседневностью, а также главенствующая роль дружбы (и, конечно, любви). Сегодня ключевой франшизой в жанре махо-сёдзё для юных зрительниц остается «Хорошенькое лекарство», а еще в XXI веке стали сочинять истории о девочках-волшебницах для старшей-мужской аудитории (яркий пример — «Мадока»). В американской и европейской анимации также можно разглядеть отголоски жанра — вроде сериалов «Клуб Винкс», «Леди Баг и Супер-Кот», «Вселенная Стивена» или «Стар против сил зла».

Читать О феномене «Сейлор Мун»

«Сакура – собирательница карт» (1998-2000)


Мир через лунную призму: пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё

Десятилетняя Сакура случайно находит в подвале книгу с необычными картами Клоу, которые тут же разлетаются по городу. Девочка получает магические способности, а из книги является хранитель Керберос (Керо-тян), в своей «упрощенной» форме похожий на плюшевого медвежонка. Он договаривается с Сакурой, что та при помощи волшебного ключа соберет и запечатает все карты, которые на воле способны учинять как мелкие пакости, так и серьезные проблемы. Найдя очередную «беглянку», девочка получает её магию: для поимки некоторых приходится комбинировать силы сразу нескольких карт из своего арсенала. Сериал, у которого практически нет аналогов по атмосфере и тематике: невероятное по своей красоте аниме с отличным музыкальным сопровождением, динамичное и одновременно успокаивающее. Сериал MadhouseИдеальная грусть», «Сказ о четырех с половиной татами») был крайне популярен во многих странах, а в Японии и сегодня считается одним из лучших и любимых аниме в своем жанре. (Ю.Т.)

Читать Обзор аниме «Сакура — собирательница карт»

«Воровка-камикадзе Жанна» (1999-2000)


Мир через лунную призму: пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё

У старшеклассницы Марон есть альтер-эго — воровка Жанна. В этом обличии девушка изгоняет злых духов и демонов из предметов роскоши, чтобы те не завладели разумом владельцев антиквариата. Днем Марон — отличница и спортсменка, а ночью — воровка, за которой гоняется вся полиция города. «Воровка-камикадзе Жанна» — это лихой сплав всего самого популярного в сёдзё-аниме и манге 90-х: невероятно востребованной в то время темы реинкарнации, породившей «синдром воина», романтических отношений, за развитием которых очень интересно и волнительно наблюдать, а также, конечно, само махо-сёдзё, еще и совмещенное с сюжетом о «благородном воришке»! (Ю.Т.)

Читать Обзор аниме «Воровка-камикадзе Жанна»

«Токио Мяу Мяу» (2002-2003)


Мир через лунную призму: пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё

1990-е и начало 2000-х — во многом было временем махо-сёдзё для девочек, подарившее нам множество культовых сериалов. Экранизация манги Рэйко Ёсиды и Мии Икуми от студии PierrotКрутой учитель Онидзука», «Блич») транслировалась как раз на «закате» популярности жанра в Японии, но получила известность и в других странах. Милая и немного неуклюжая Итиго получает волшебную силу от ириомотейской кошки, занесенной в Красную книгу. Теперь у девушки появляются «кошачьи повадки»: она полюбила рыбу и научилась приземляться на обе ноги, падая с большой высоты. А еще, когда Итиго волнуется, у нее на голове выскакивают кошачьи ушки, что причиняет массу неудобств. Как вскоре выясняется, дар перевоплощения девушка получила для того, чтобы сражаться с чудовищами, в которых нагрянувшие на Землю инопланетяне превращают обычных животных. В борьбе героине помогают четверо девочек, обладающих силой разных животных, а также два красавца-ученых, чья база существует под прикрытием в виде кафе. (Ю.Т.)

Читать Обзор аниме «Токио Мяу Мяу»

«Девочка-волшебница Мадока» (2011)


Мир через лунную призму: пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё

Мадока — 14-летняя девочка, которая во снах видит, как ее ровесница дерется со всевозможными чудовищами. Следом появляется кот, который предлагает ей тоже стать девочкой-волшебницей — и присоединиться к незнакомке. «Мадока» — новейшая классика махо-сёдзё от Гэна Уроботи, где школьницы с помощью магии спасают мир от коллапса. Однако цена, которую за это придется заплатить, гораздо выше, чем Мадока может представить, а все её задорные приключения так или иначе построены на лжи. За производство отвечала студия ShaftМартовский лев», «Прощай, унылый учитель»). (А.Ф.)

Читать «Девочка-волшебница Мадока» и еще 9 аниме для любителей «Гарри Поттера»

«Приоритет чудо-яйца» (2021)


Мир через лунную призму: пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё

14-летняя Ай Ото некоторое время из-за смерти единственной подруги, вдобавок девушка постоянно терпела насмешки одноклассников из-за гетерохромии — разноцветных глаз, как у Боуи. Однажды она узнает о существовании волшебных яиц: разбив такое, можно попасть в сюрреалистичный параллельный мир, где обитают души школьниц, не справившихся с давлением общества. Сначала одна, вооружившись колдовским артефактом, а потом с волшебными помощниками и соратницами, Ай принимается освобождать несчастных ровесниц из лап тех страхов, которые портили им жизнь в бренном мире. «Приоритет чудо-яйца» — амбициозный и полностью оригинальный сериал CloverworksХоримия», «Семья шпиона»), который очень высоко задирает планку по части анимации и высказывания о школьной травле и социальном давлении. В итоге сценарист Синдзи Надзима и режиссер-дебютант Син Вакабаяси сами не выдерживают индустриальный темп (часто серии сдавались в последний момент до эфира), но история еще не закончена — и есть надежда на грандиозный финал. (А.Ф.)

Читать Подробный разбор аниме «Приоритет чудо-яйца»

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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.07.2023 - 17:20
Очень люблю аниме, но конкретно этих боевых девушек не очень. Розовые мультики получились. читать далее>>
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Мир через лунную призму: пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё фотографии
Мир через лунную призму: пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё фотографии
Мир через лунную призму: пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё фотографии
Мир через лунную призму: пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё фотографии
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