Мир через лунную призму: пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё

9 и 30 июня на Netflix вышла дилогия «Красавица Воин Сейлор Мун: Космос» — экранизация заключительной арки манги-первоисточника легендарной Наоко Такэути от студии Den («Внутренние покои», «Дзюндзи Ито: Маньяк»). О феномене «Сейлор Мун» мы рассказывали в связи с премьерой предыдущей экранизации — «Вечность», — а теперь поделимся еще пятью историями о девочках-волшебницах, которые придутся по вкусу ценительницам и ценителям махо-сёдзё. И расскажем, что это за жанр, ведь многие наверняка и не задумывались, что за «Красавицей Воином Сейлор Мун» стоит целое направление, а не просто фантазия отдельных людей.
На экранах телевизоров махо-сёдзё
(с японского так и переводится — «девочка-волшебница») появились еще в 1960-е, когда национальная индустрия после войны искала способы создавать регулярный и успешный продукт при ограниченных ресурсах. Тогда выбор пал на лимитированную анимацию, которая и задала уникальный визуальный язык аниме, а уже в 1966-м вышел черно-белый сериал «Ведьма Салли
» по одноименной манге Мицутэры Ёкоямы
. Это один из первых образчиков махо-сёдзё в аниме, но сам жанр, конечно, постоянно развивался, достигнув пика популярности на стыке тысячелетий. Свидетели популярности «Сейлор Мун» догадываются, какой была примерная формула: героиня школьного возраста неожиданно обретает магическую силу, которую может использовать, перевоплотившись в могущественное альтер-эго (или более взрослую себя). Зачастую девушка получает способности от волшебников и/или инопланетян, но в историях, подобных «Ведьме Салли», она могла быть и жительницей иного мира, оказавшейся в нашей реальности. Позже популярность набрали командные истории, где действующих лиц с необычными навыками сразу несколько, чтобы разнообразить сюжет за счет динамики внутри коллектива. Неизменным (преимущественно) оставались связь волшебных приключений с подростковой повседневностью, а также главенствующая роль дружбы (и, конечно, любви). Сегодня ключевой франшизой в жанре махо-сёдзё для юных зрительниц остается «Хорошенькое лекарство
», а еще в XXI веке стали сочинять истории о девочках-волшебницах для старшей-мужской аудитории (яркий пример — «Мадока»). В американской и европейской анимации также можно разглядеть отголоски жанра — вроде сериалов «Клуб Винкс
», «Леди Баг и Супер-Кот
», «Вселенная Стивена
» или «Стар против сил зла
».
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О феномене «Сейлор Мун»
Десятилетняя Сакура
случайно находит в подвале книгу с необычными картами Клоу, которые тут же разлетаются по городу. Девочка получает магические способности, а из книги является хранитель Керберос
(Керо-тян), в своей «упрощенной» форме похожий на плюшевого медвежонка. Он договаривается с Сакурой, что та при помощи волшебного ключа соберет и запечатает все карты, которые на воле способны учинять как мелкие пакости, так и серьезные проблемы. Найдя очередную «беглянку», девочка получает её магию: для поимки некоторых приходится комбинировать силы сразу нескольких карт из своего арсенала. Сериал, у которого практически нет аналогов по атмосфере и тематике: невероятное по своей красоте аниме с отличным музыкальным сопровождением, динамичное и одновременно успокаивающее. Сериал Madhouse
(«Идеальная грусть
», «Сказ о четырех с половиной татами
») был крайне популярен во многих странах, а в Японии и сегодня считается одним из лучших и любимых аниме в своем жанре. (Ю.Т.)
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Обзор аниме «Сакура — собирательница карт»
У старшеклассницы Марон
есть альтер-эго — воровка Жанна. В этом обличии девушка изгоняет злых духов и демонов из предметов роскоши, чтобы те не завладели разумом владельцев антиквариата. Днем Марон — отличница и спортсменка, а ночью — воровка, за которой гоняется вся полиция города. «Воровка-камикадзе Жанна» — это лихой сплав всего самого популярного в сёдзё-аниме и манге 90-х: невероятно востребованной в то время темы реинкарнации, породившей «синдром воина»
, романтических отношений, за развитием которых очень интересно и волнительно наблюдать, а также, конечно, само махо-сёдзё, еще и совмещенное с сюжетом о «благородном воришке»! (Ю.Т.)
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Обзор аниме «Воровка-камикадзе Жанна»
1990-е и начало 2000-х — во многом было временем махо-сёдзё для девочек, подарившее нам множество культовых сериалов. Экранизация манги Рэйко Ёсиды
и Мии Икуми
от студии Pierrot
(«Крутой учитель Онидзука
», «Блич
») транслировалась как раз на «закате» популярности жанра в Японии, но получила известность и в других странах. Милая и немного неуклюжая Итиго получает волшебную силу от ириомотейской кошки, занесенной в Красную книгу. Теперь у девушки появляются «кошачьи повадки»: она полюбила рыбу и научилась приземляться на обе ноги, падая с большой высоты. А еще, когда Итиго волнуется, у нее на голове выскакивают кошачьи ушки, что причиняет массу неудобств. Как вскоре выясняется, дар перевоплощения девушка получила для того, чтобы сражаться с чудовищами, в которых нагрянувшие на Землю инопланетяне превращают обычных животных. В борьбе героине помогают четверо девочек, обладающих силой разных животных, а также два красавца-ученых, чья база существует под прикрытием в виде кафе. (Ю.Т.)
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Обзор аниме «Токио Мяу Мяу»
Мадока — 14-летняя девочка, которая во снах видит, как ее ровесница дерется со всевозможными чудовищами. Следом появляется кот, который предлагает ей тоже стать девочкой-волшебницей — и присоединиться к незнакомке. «Мадока» — новейшая классика махо-сёдзё от Гэна Уроботи
, где школьницы с помощью магии спасают мир от коллапса. Однако цена, которую за это придется заплатить, гораздо выше, чем Мадока может представить, а все её задорные приключения так или иначе построены на лжи. За производство отвечала студия Shaft
(«Мартовский лев
», «Прощай, унылый учитель
»). (А.Ф.)
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«Девочка-волшебница Мадока» и еще 9 аниме для любителей «Гарри Поттера»
14-летняя Ай Ото
некоторое время из-за смерти единственной подруги, вдобавок девушка постоянно терпела насмешки одноклассников из-за гетерохромии — разноцветных глаз, как у Боуи
. Однажды она узнает о существовании волшебных яиц: разбив такое, можно попасть в сюрреалистичный параллельный мир, где обитают души школьниц, не справившихся с давлением общества. Сначала одна, вооружившись колдовским артефактом, а потом с волшебными помощниками и соратницами, Ай принимается освобождать несчастных ровесниц из лап тех страхов, которые портили им жизнь в бренном мире. «Приоритет чудо-яйца» — амбициозный и полностью оригинальный сериал Cloverworks
(«Хоримия
», «Семья шпиона
»), который очень высоко задирает планку по части анимации и высказывания о школьной травле и социальном давлении. В итоге сценарист Синдзи Надзима и режиссер-дебютант Син Вакабаяси сами не выдерживают индустриальный темп (часто серии сдавались в последний момент до эфира), но история еще не закончена — и есть надежда на грандиозный финал. (А.Ф.)
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Подробный разбор аниме «Приоритет чудо-яйца»
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