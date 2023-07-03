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«#мартимертв»: Игра в буллинг

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3 июля 2023
В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» вышел чешский веб-сериал режиссера Павла Соукупа «#мартимертв», в 2020 году завоевавший премию «Эмми». Интересный и с точки зрения формата — на российских платформах все еще не особо популярна так называемая «короткая форма», когда хронометраж серии не превышает 15 минут. И, конечно, тематически, ведь речь в этом детективном триллере — о соцсетях, цифровых преступлениях, подростках и новых, анонимных и далеко не всегда безопасных, способах общения.

«#мартимертв»: Игра в буллинг

Школьник Марти (Якуб Немчок) погибает под колесами выскочившего из-за угла автомобиля. По всем признакам случившееся — несчастный случай, не умаляющий вину водителя, но и не исключающий того факта, что подросток оказался не в то время не в том месте. Убитые горем родители — мама Алена (Петра Бучкова) и папа Петр (Ян Грундман) — выслушав следователя, который не видит в деле никакого преступного умысла, отправляются домой. Где отец, сев за стол сына, бросает невольный взгляд на экран его компьютера. И обнаруживает переписку с некой девушкой, которая в том числе угрожает Марти публикацией компрометирующих его видео. Которые он сам и снимает, попавшись на удочку невидимой шантажистки. Петр понимает, что они с женой даже не подозревали, какой была жизнь их сына последние месяцы перед гибелью, и начинает задумываться о том, что смерть его не была несчастным случаем. А, значит, ее надо расследовать.

Получается действительно напряженное повествование: детективная линия переплетается с социальной, и та, и другая выглядят правдоподобными и все еще актуальными, несмотря на то, что с премьеры шоу прошло 3 года. Возможно, снимайся «#мартимертв» сегодня — социальная сеть (в сериале все происходит в одной из запрещенных в России) была бы какой-то другой, но метод шантажа, думается, все еще пользуется популярностью. Особенно, когда речь о подростках, психологически уязвимой группе. Даже в нашей стране с ее отсутствующим институтом репутации и блогерами, которые и сами не прочь, хайпа ради, вывалить в сторис всяческий интим, сославшись на «слив», школьный буллинг зачастую сводится к попыткам запугать жертву компрометирующими видео — телефоны всегда на готове.

«#мартимертв»: Игра в буллинг

В «#мартимертв» сюжет поднимает вопрос не только сетевой безопасности и жестокости анонимов, но и многие сопуствующие проблемы. Есть тут и запоздалое осознание родителями их невольного равнодушия и преступной непогруженности в жизнь собственного ребенка, когда работа становится предлогом отмахнуться. Что, в свою очередь, приводит к недоверию со стороны школьника – один раз попробовав попросить помощи и получив не грубый, но все же отказ ввиду занятости, он уже вряд ли вернется. Есть и история с учителем (Андрей Полак), обвиненным в неподобающих действиях по отношению к ученикам, выливающаяся в яростный монолог директора школы — и прочие последствия, которые не делают историю менее неоднозначной, но в то же время показывают опасную силу все тех же соцсетей. Не только источник безграничного общения и познания мира, но и безграничных возможностей для манипуляций, издевательств, морального уничтожения человека, иногда переходящего в физическое.

«#мартимертв»: Игра в буллинг

Важна и форма повествования, которая также работает на жанр и историю. Короткие серии легче удерживают внимание и быстрее дают желаемый эффект саспенса. Более того, львиная доля действия разворачивается в этаком подобии скринлайфа, то есть на экране компьютера, в переписках в телефоне. Тут и сообщения, и видео, и поиски информации, и фейки, и реальные трагедии, запечатлённые в эмоджи, оповещения об удаленных аккаунтах и сообщения, в зеленом кружочке, сообщающем, что пользователь находится в сети. Финал же пугает едва ли не больше всего остального. Дело раскрыто, но не окончено — одной смертью эта история, превратившаяся из шутки в серьезный и, по сути, неразрешимый кейс, вряд ли не ограничится.

Смотрите сериал «#мартимертв» в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».


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обсуждение >>
№ 2
Pumpkin   3.07.2023 - 17:58
на самом деле очень большие идеи заложены в сериале - это прям здорово и вообще остро социальные темы такие. думаю, что многие найдут отклик читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   3.07.2023 - 17:42
В таких вещах отчасти виноваты и родители. Понятно, что пацану не 5 лет, и уже он должен становится самостоятельным. Взрослым стоило больше присматриваться к ребенку, который живет с ними. читать далее>>
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