Третий сезон «Ведьмака»: Плотве не снести двоих

29 июня на Netflix стали доступны первые пять серий третьего сезона «Ведьмака» – сериала, основанного на одноименном цикле романов польского писателя Анджея Сапковского. Для стримингового сервиса новый сезон шоу становится важной, хоть и неприятной вехой: исполнитель роли Геральта из Ривии Генри Кавилл рассорился с продюсерами и уходит из шоу, оставляет своего героя на произвол судьбы. Судить его за это вряд ли кто-то решится – эксперимент по «нефтликсизации» одной из главных фантастических вселенных современности зашел слишком далеко.
В культурологическом исследовании 2008 года «Past for the Eyes», анализирующем искусство стран Восточной Европы после падения социалистических режимов, Геральт из Ривии был объявлен одним из символов новой Польши. Писатель Анджей Сапковский – не только фантаст, но отчасти и историк – начинал создавать свой опус-магнум в восьмидесятых, в тот момент, когда «Человеки из железа»
Лех Валенса и Анна Валентынович боролись против Польской объединенной рабочей партии. Своего расцвета сага о ведьмаке достигла в девяностых, когда ПНР уже растворилась, и людям нужны были новые кумиры. Геральт, как ни странно, отлично подходил на роль идола польской поп-культуры: аполитичный, исполнительный ремесленник (будто только с демонстрации на Гданьской судоверфи), в душе консерватор, в экономике – неолиберал. До власти не охочий, но жаждущий справедливости. Достойный сын Отечества из «лихих девяностых» и в чем-то побратим нашему Даниле Багрову. Таким его, кстати, изображал и Михал Жебровский
в польском сериале
начала нулевых.
И мир «Ведьмака» был такому герою под стать: огромный Континент, населенный многочисленными расами разумных существ, кровожадным зверьем, духами и бесами славянской мифологии, визуально напоминал средневековую Европу. А смыслами, как ни странно, ту же самую Европу времен интербеллума – периода между Первой и Второй мировыми войнами. Здесь была своя Польша (Королевство Цинтра) и свой Третий Рейх (на гербе империи Нильфгаард не просто так солнце). Даже свой СССР в лице королевства Редания в этом мире присутствует – на русский его название как раз можно перевести как «Советия». Добавим к этому повальную ксенофобию, драку всех со всеми, гетто для краснолюдов и прочих низушков, партизанские отряды эльфов (чем не Армия Крайова?) и получим настоящее постмодернистское фэнтези, в котором кроется много интересных высказываний о Европе в самом кровавом веке мировой истории. Уж что, а умение говорить языком баснописца Эзопа у авторов с этой стороны железного занавеса было развито отлично.
Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрих
, конечно, не была обязана создавать дословную экранизацию польских книг. Но все же самость «Ведьмака» всегда пряталась именно в этих несложных аналогиях и интересных деталях. Путешествие охотника на нечисть по городам и весям, нудные разглагольствования о политике и переливания из пустого в порожнее – важная часть книг, стоит это признать. И именно это удачно удавалось компенсировать приятными ребусами, когда читатель внезапно понимал, что «Культ Вечного Огня» в землях Редании – не что иное, как коммунизм. А повернутость жителей Нильфгаарда на Старшей крови – интерпретация арийского мифа в самом идиотском его понимании. Как же этого не хватает в адаптации Netflix…
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Убью вашу нечисть. Дорого: рецензия на первый сезон "Ведьмака"
В финале второго сезона «Ведьмака» зрителям довелось увидеть резню в Каэр Морхене, узнать несколько важных тайн из прошлого Цириллы (Фрейя Аллан
) и пронаблюдать разлад между Геральтом (Кавилл) и его зазнобой чародейкой Йеннифер (Анья Чалотра
). Третий сезон начинается с попытки героев разобрать тот бардак, который сериал натворил два года назад. Дисфункциональная семья ведьмака путешествует по миру Континента в поисках укромного уголка, а по их следам идут толпы наемников. Цири пытается научиться пользоваться своей нетривиальной силой, Йен ищет возможности примириться с любимым Мясником из Блавикена и оставляет ему трогательные письма, пришпиленные к стене кинжалами. Подлинная пастораль – нечасто мы можем видеть героя в роли главы семейства.
Главная цель Геральта на данном сюжетном тракте – не битва с чудовищами и даже не давно позабытый всеми на свете (включая создателей сериала) «ведьмачий нейтралитет», а спасение приемной дочери. По этой причине дорога ведет ведьмака в цитадель Аретуза, где юную княжну должны обучить науке в локальной школе чародейства и волшебства. Правда, легким этот квест уж точно не назвать – желая сдать Цири на попечение компетентным преподавателям, ведьмак оказывается в центре политических страстей. Королевства Севера пытаются объединиться перед угрозой новой войны с империей Нильфгаард, а где-то на горизонте бродит враг Геральта и Йеннифер – чародей Риенс (Сэм Вульф
), желающий силой отобрать у них ребенка. Да и в самой Аретузе все не слава богу: таинственный убийца повадился приходить за девушками-полукровками, короли обсуждают свои венценосные глупости на светских приемах и пьянках. В этом обширном списке событий у Геральта нет и свободной минуты, чтобы заняться старым-добрым ремеслом – и заодно показать зрителю несколько новых приемчиков фехтования. Кому нужны эти чудища, когда третий сезон «Ведьмака» изобилует протяженными и, увы, бессмысленными диалогами? Должно быть единственной более-менее осмысленной аркой сезона становятся терзания Лютика (Джои Бэти
), в котором откуда ни возьмись возникла странная (и явно не поощряемая российским законодательством) тяга к реданскому принцу Радовиду (Хью Скиннер
). Как и обещали, ориентация стареющего менестреля в новом сезоне была подвергнута ревизии и отредактирована задним числом.
То, что зрители назовут проявлением пресловутой «повесточки», шоураннер объявила «осовремениванием» сюжетов Анджея Сапковского, которые из своих восьмидесятых-девяностых кажутся не то чтобы очень прогрессивными. Но и это, похоже, всего лишь поза, скрывающая реальную проблему «Ведьмака» – врожденную, неизлечимую. Сериал Netflix никогда и не задумывался полноценной экранизацией польской фантастики и был нужен онлайн-кинотеатру «для веса» оригинальной библиотеки. Он начал выходить в конце 2019 года – аккурат к финалу «Игры престолов»
, так что направление развития шоу было определено заранее, и совсем не в пользу оригинальных сюжетов. Та же самая проблема отозвалась и в «Кольцах власти»
, превратившихся в «Толкина по Мартину
». Ничего не поделаешь, тренды диктуют поведение студий, и ради попадания в продюсерское видение успешного (не равняется хорошему) проекта жертвовать порою приходится очень многим, если не всем.
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Крови не одной, да души одной: рецензия на второй сезон "Ведьмака"
Пасхальным агнцем «Ведьмака», своеобразным маркером его отношения с фанатским сообществом, становится фигура Генри Кавилла, для которого этот сезон сериала (искусственно раздробленный на две части) станет последним. Официально причины ухода главного актера не объявлены, но слухи упорно твердят, что всему виной то самое отношение шоураннера и сценаристов к вверенному им миру: Кавилл просто утомил руководство проекта своими попытками играть ведьмака по первоисточнику. По этой же причине Геральта из Ривии в третьем сезоне стало до преступного мало. На него нет времени, потому что пяти сериям нужно рассказать как можно больше о мировом политикуме и пресловутых интригах, но никак не о самом Белом Волке. Единственная попытка раскрытия ориджина героя (до того появлявшегося только в ведьмачьем апокрифе «Кошмар волка»
) терпит неудачу в третьей серии, когда Геральт с несвойственной для него эмоциональностью начинает вспоминать свое трудное детство — ну точно как на приеме у психоаналитика. И выглядит это даже не как лень сценарного цеха, но как издевка над актером, которому уже готовят смену в лице Лиама Хемсворта
.
Четвертый год пошел, а «Ведьмак» от Netflix так и не смог определиться, чем же он хочет быть: хорошей ли осовремененной экранизацией, дженериком «Игры престолов» или диалоговым блокбастером с сотней сюжетных линий? Всем понемногу и ничем на деле — очень в духе Netflix, создавшем такие сериальные вирши как «Обитель зла»
и царьпанковский опус «Тень и кость»
. Из-за непонимания своего вектора сериал к третьему сезону окончательно утратил связь со зрителем, оказался просто неспособен предложить хоть что-то увлекательное. Немногочисленные схватки с монстрами снова радуют своей несуразностью и падающим качеством графики, разговоры бессмысленны и обильны, норовят взять числом. Вероятно, оставшиеся три серии, релиз которых запланирован на 27 июля, должны будут компенсировать подписчикам Netflix все сторицей, но и эта надежда эфемерна — ждет нас, скорее, еще одно разочарование наравне с ныне хрестоматийной битвой у Черноводной.
Провал не столько художественный, сколько индустриальный — практически иллюстрация «Дорог, которые мы выбираем» О. Генри. «Ведьмаку» пришлось сделать выбор в канонах серой морали: то ли фанатам угодить, то ли попытаться заработать денег на новых веяниях и продюсерской чуйке. Совместить эти два элемента вместе невозможно: Боливар двоих не несет. Выбрали тот, который ближе к телу. А ведь ведьмак Геральт еще много лет назад предостерегал от таких решений: «Зло — это зло. Меньшее, большее, среднее — всё едино, пропорции условны, а границы размыты»
. И если приходится выбирать между злом фан-сервиса и злом слепого прогрессорства, предпочтительно не делать выбора вообще.
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