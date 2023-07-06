«Все как у людей. Продолжение»: Не родись счастливой, а родись следователем

На канале «Россия-1» завершается показ сериала «Все как у людей. Продолжение» — сиквела одноименной четырехсерийки, которая выходила осенью 2021 года. Второй сезон стал значительно длиннее: теперь это 16 серий, на протяжении которых следователь Кира Ардова (Ольга Ломоносова) пытается выстроить личную жизнь в маленьком Междуреченске, а параллельно раскрывает разного рода дела – вместе с напарником и порой возлюбленным Олегом Вебером (Дмитрий Ульянов).
фото: Телеканал "Россия-1"
Кира Ардова приехала в Междуреченск – реальный город с таким названием находится в Сибири, Кемеровская область, однако в сериале он релоцировался, судя по номерам машин и некоторым пейзажам, в Костромскую – не от хорошей жизни. В Москве она считалась прекрасным профессионалом, но, как выяснилось в конце первого сезона, столицу покинула не из-за каких-то должностных дел, как обычно бывает в сериалах, а из-за преследования уже бывшего мужа (Дмитрий Орлов). Тоже, кстати, уважаемого служителя закона и порядка, только вот в быту оказавшегося тираном. Тема домашнего насилия, куда ярче вспыхивающая в начало второго сезона, пожалуй, главное, что отличает сериал со столь горьким в данном контексте названием «Все как у людей» от массы других женских теледетективов. Впрочем, создателям проекта так и не удается увести разговор в серьезную плоскость, хотя они и пытаются напоминать зрителям о важном социальном подтексте даже в некоторых расследованиях. Как это бывает в подавляющем большинстве отечественных детективов, новая любовная линия и бьющая ключом криминальная жизнь провинциального Междуреченска одерживают верх.
Вообще актерский ансамбль выглядит местами любопытно, но работать с артистами все еще начинающий режиссер Кирилл Седухин, снимавший, кстати, первый сезон, пока особо не научился. Артисты с одинаковыми лицами по-прежнему переходят с одной точки на другую, из одной локации – в следующую. Кстати, Седухин же — вместе с Дарьей Булатниковой, набившей руку на сериалах «Улицы разбитых фонарей», «След» и «Великолепная пятерка», — ответственен и за сценарий «Всё как у людей».
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Даже первый сезон, где одно дело раскрывали на протяжении четырех эпизодов, имел множество смысловых лакун, но ситуацию хоть как-то спасала социальная линия с домашним насилием, объединявшее следователя Киру и преступление, которое ей нужно раскрыть. В 16 сериях, разделенных на восемь дел, горизонтальная история главных героев складывается в обычную вялотекущую мелодраму, а вертикальные криминальные сюжеты построены по всем лекалам необязательного телевидения выходного дня. Следователи долго бродят от одного подозреваемого к другому, а в финале настоящий преступник просто проговаривает не только свои мотивы, но и на всякий случай всё, что происходило за время «дела». В общем, всё, как у людей, а в особенности — создателей детективов (не только для канала «Россия-1», но и большинства других).
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