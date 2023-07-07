Антология человеческих грехов: Репортаж со съемок сериала «Золотое дно»

В центре сюжета — большая влиятельная семья Градовых, отягощенная борьбой за наследство после смерти владельца крупного строительного холдинга Алексея Градова (Ростислав Бершауэр). Одним из главных игроков в этой партии становится герой Алексея Гуськова — патриарх семьи Юрий Градов, который и основал фамильный бизнес, но впоследствии отошел от дел.
«В этом сериале я исследую дно — насколько человек может погрузиться на него и сможет ли оттолкнуться. Здесь затронуто много тем, включая извечный конфликт отцов и детей, проблему транзита власти, погоню за материальным. Это антология человеческих грехов. Мне не близко позиционирование проекта как наш ответ «Наследникам», мы ни за кем не повторяем. У нас самостоятельная история, которая, конечно, следует мировым тенденциям, но сам сюжет посвящен российским реалиям. История очень земная, она могла бы прозвучать в любое время, но, как мне кажется, нужная тональность найдена именно сейчас, потому что происходит миграция денежного потока и вопросы, стоящие остро, сейчас становятся еще острее», — говорит режиссер Илья Ермолов.
фото: пресс-служба Иви
Размышляя о реалистичности истории, Алексей Гуськов отмечает: «Насколько убедительны минаевские работы, каждый решит сам. Для меня они убедительны, потому что Сергей всегда пишет о том, что знает. Созданный им мир мы в той или иной степени можем наблюдать в реальной жизни. И в тексте, конечно, присутствуют жизнелюбие и ирония, свойственные автору. Меня в этой истории с очень упругой интригой заинтересовали сюжетные повороты и психологически верные ходы, причем не только моего персонажа».
Главной союзницей Градова-старшего становится финансист и стратег компании Надежда (Юлия Снигирь), которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. По словам актрисы, общаясь и работая с Градовыми, Надя, безусловно тоже топчется на «золотом дне». Но все же она не так испорчена большими деньгами и по отношению к семье занимает, скорее, наблюдательную позицию. «В одном из эпизодов Надя присутствует на семейном бранче Градовых, где они рассуждают, как начать экономить, — сколько раз в год могут летать на джете, нужна ли им новая лошадь за 12 миллионов. Мы как простые смертные такими категориями вообще не мыслим, поэтому наблюдать за подобными беседами крайне забавно», — рассказывает Юлия Снигирь.
Однако в подборе нарядов Надежда точно не уступает Градовым. Темная водолазка, костюмные брюки, аккуратная укладка и обязательно — каблуки. «У нас с Алексеем Геннадьевичем даже возникло беспокойство, не слишком ли часто наши герои меняют наряды. Приходится себе напоминать, что мы показываем отполированную богатую жизнь. Все артисты одеты с иголочки, очень элегантно, мы всегда с интересом рассматриваем одежду друг друга», — добавляет Снигирь.
фото: пресс-служба Иви
В кадре семью Градовых представляют жены — в исполнении Виктории Масловой и Наталии Вдовиной, семьи детей — герои Павла Попова и Юлии Франц, внуки — Ангелина Пахомова. Актерский состав собирался вокруг Алексея Гуськова, чья кандидатура возникла изначально. «Золотое дно» стал достаточно редким ансамблевым проектом, где все ключевые персонажи часто оказываются в одной локации, что требует от режиссера максимальной концентрации, чтобы история действительно прозвучала. В своей борьбе за наследство каждый из Градовых преследует личные интересы, боясь потерять статус и богатство.
Виктория Маслова поделилась, что совсем не похожа на своего персонажа Ирину Градову: «В этой истории моя героиня впервые никого по-настоящему не любит. Между любовью и деньгами она выбирает второе, с самого начала занимая такую позицию. Здесь многие поступают схожим образом, но лично мне это совершенно несвойственно».
фото: пресс-служба Иви
Подрастающее поколение семьи, напротив, хочет начать самостоятельную жизнь без интриг и войн за сферы влияния. «Полина Градова — наследница строительной империи Градовых, которая максимально не хочет ею быть. Конечно, Полина показывает характер и в начале истории в чем-то инфантильна, но в глубине души она хорошая и хочет любви, которую ей никто не дал, и поэтому она сама не умеет ее отдавать. С парнями у нее сложная ситуация, потому что многие воспринимают ее только в качестве актива», — рассказывает Ангелина Пахомова. Ее наряд отлично характеризует героиню: блестящие джинсы и облегающий черный лонгслив с разрезами. Сама актриса считает, что гардероб Полины — это «стильный секс».
Говоря о делении героев сериала на «положительных» и «отрицательных», Алексей Гуськов не дает однозначного ответа: «Играть действующего человека, преображающего жизнь, — это самое интересное. В нашем сериале, как и в жизни, все хотят любить и быть любимыми, быть успешными, чтобы труд имел отклик. Зритель сам будет определять, насколько поступки героев соответствуют его представлениям о нравственности. У древних греков, например, не было понятия греха, а было понятия стыда. Все зависит от системы координат».
фото: пресс-служба Иви
Основными локациями проекта стали загородный дом и центральный офис строительной компании, спроектированные одним архитектором. Герметичные стильные пространства, где нет ничего лишнего и отвлекающего. По словам авторов, офисное здание негласно называют «черный архитектор», и в кино это объект еще не появлялся. Разумеется, свой досуг Градовы проводят разнообразными способами — у них есть собственная винодельня, снимать которую команда отправилась в Краснодарский край.
На вопрос, о чем именно богатые плачут в таких роскошных декорациях, отвечает режиссер Илья Ермолов: «Все богатые плачут о любви. Как говорил Теннесси Уильямс, все мы, как звери, заперты в клетке своего одиночества. Наши герои, как в любой хорошей драматургии, конечно же, плачут о своем одиночестве, потому что каждого из них бьется пульс по счастью, при этом не каждый его имеет. Деньги дают возможность жить с комфортом и наслаждаться, но пустоту внутри они не способны заполнить».
Премьера «Золотого дна» скоро состоится на Иви, а в ее ожидании можно посмотреть тизер-трейлер проекта.
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