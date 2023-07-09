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«Пищеблок-2»: Партия сказала «Надо», комсомол ответил «Съесть»

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9 июля 2023
На Кинопоиске стартовал второй сезон «Пищеблока». В череде однообразных детективов и раздражающих историй про зажравшихся москвичей продолжение ретро-хоррора о советских вампирах выглядит многообещающе. Впрочем, остережемся пока от авансов, а просто поприветствуем этот проект и смелость создателей, рискнувших досочинить книгу Алексея Иванова — одного из лучших живых российских писателей.

«Пищеблок-2»: Партия сказала «Надо», комсомол ответил «Съесть»

Напомним, что роман «Пищеблок», рассказывающий о пионерском лагере «Буревестник», в котором бушевала эпидемия вампиризма, оставлял читателей с чрезвычайно интригующим финалом, как и его подробная экранизация, осуществленная кинокомпанией «Среда» в 2021 году. Сочинить, как складывалась дальнейшая жизнь пионера Валерки Логунова (Петр Натаров), ставшего верховным вампиром (стратилатом), не выбиваясь из стиля и не проигрывая всухую литературному источнику – дело нешуточное. За него взялся интересный сценарист Сергей Калужанов, разносторонний автор и настоящий мастер сиквелов, написавший продолжения сериалов «Обратная сторона Луны», «Мажор» (2-4 сезоны), «Метод», «Игра на выживание» — и вот теперь новый «Пищеблок».

Смотреть онлайн Первый сезон сериала «Пищеблок»
Производством второго сезона занималась студия «Луна-Парк», взявшая полностью дело в свои руки, хотя в титрах уважительно упомянуты и Иванов, и концепт-разработка «Среды». В команде сменились вообще все: художник, оператор, креативный продюсер, исполнительный — по сути, из первого сезона, кроме актеров, остался только Дмитрий Нелидов – продюсер «Луна-Парка» и шоураннер Яндекс-студии. Вторым главным лицом стала Александра Ремизова, с которой связаны все оригинальные проекты «Кинопоиска», включая «Нулевого пациента» и «Короля и Шута». Для приглашенного постановщика Эдуарда Бордукова, автора симпатичных околоспортивных фильмов «Коробка» и «На острие», «Пищеблок» — должно быть, проект-мечта и шанс еще сильнее заявить о себе. Особенно на фоне неказистой и прямолинейной режиссуры Станислава Подгаевского в первом сезоне.

«Пищеблок-2»: Партия сказала «Надо», комсомол ответил «Съесть»

Тем, кто забыл, что происходило в пионерском лагере «Буревестник», Кинопоиск подготовил «Экстра-Пищеблок», ироничный шестиминутный пересказ содержания четырьмя исполнителями главных ролей, а события первой серии начинаются спустя три года. Валерка Логунов – гордость родителей, комсомолец, староста девятого класса, очкарик, которого недолюбливают школьные хулиганы, – носит вампирство как тяжкий груз. Он постоянно подавляет в себе искушение убивать (оно особенно сильно, когда он на кого-нибудь злится). Также Валерка беспокоится за верную маленькую подругу Анастасийку (Мария Абрамова), ради спасения которой тогда в лагере и стал стратилатом. Самое важное для него – то, что за три года он никого не укусил и не превратил в пиявца. А все потому, что еще один его посвященный в тайну друг, бывший вожатый Игорь Корзухин (Даниил Вершинин), каждое полнолуние выполняет донорскую миссию и удовлетворяет вампирскую жажду. И вроде больше никто ничего не помнит: все бывшие пиявцы после смерти стратилата Серпа Ивановича забыли о происшедшем — и жизнь течет размеренно, если не считать борьбы мальчика с внутренним демоном. С кем не бывало.

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Но очень скоро Валерка убедится, что в городе есть и другие вампиры — не такие принципиальные и волевые, а значит, ему (и зрителям заодно) придется вычислять любителей сделать «кусь». В первую очередь, под подозрение подпадает еще один бывший вожатый Александр (Денис Парамонов), за три года сделавший карьеру по комсомольской линии и дослужившийся до Первого секретаря по работе с молодежью. «Из Польши приехал, там перестали понимать, как надо жить правильно», — рассказывает он Игорю, внезапно сделавшись его начальником. Вероника (Ангелина Стречина) — одна из бывших 12 лагерных пиявцев — стала женой Саши (но встреча с бывшим любовником оставляет надежду на возобновление отношений).

«Пищеблок-2»: Партия сказала «Надо», комсомол ответил «Съесть»

Еще одна странная личность – новенькая в классе Валерки: москвичка Рита (Ксения Трейстер), девушка с повышенным чувством справедливости, цитирующая Оруэлла и не боящаяся поспорить с учителями. Не хотелось бы, чтобы она оказалась душегубицей, хотя персонаж неоднозначный: уже в первой серии она вносит много движа, сумятицы и эмоционального напряжения (и даже разбивает один нос). Не будем также скидывать со счетов весьма харизматичную директрису в исполнении Равшаны Курковой, которая тут выступает с классическим «А голову ты дома не забыл?» и вообще ведет себя страшно интересно. Не хотелось бы, чтобы она была эпизодической героиней: советская учительница-вампир – отличный, насыщенный смыслами образ.

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Первая серия подкупает еще и качеством, насыщенностью красок, хорошо подобранной цветовой гаммой, в которой преобладает глубокий синий и ярко-алый – цвета-противоположности. Все здесь выглядит продуманней и изящней: и посуда, и красивый УАЗик-буханка редкой красно-белой породы, и радующая глаз одежда героев (лазоревые шорты Анастасийки – топ). Красивые кадры на крыше, розовые закаты – все это хорошо по сравнению с клаустрофобным первым сезоном, в котором главным художественным ходом было пустить дым или залить пространство зеленым неоновым светом. По ряду признаков есть надежда, что авторы продолжения учли и главные ошибки коллег, растерявших тонкий мифологизм первоисточника. Между тем, история о том, как вампиры встроились в систему и очень хорошо себя в ней чувствуют, в наше время звучит и откликается. И рассуждения на эту тему несвоевременными уж точно не назовешь.

Смотрите сериал «Пищеблок-2» на Кинопоиске.


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