«Пищеблок-2»: Партия сказала «Надо», комсомол ответил «Съесть»

На Кинопоиске стартовал второй сезон «Пищеблока». В череде однообразных детективов и раздражающих историй про зажравшихся москвичей продолжение ретро-хоррора о советских вампирах выглядит многообещающе. Впрочем, остережемся пока от авансов, а просто поприветствуем этот проект и смелость создателей, рискнувших досочинить книгу Алексея Иванова — одного из лучших живых российских писателей.
Напомним, что роман «Пищеблок», рассказывающий о пионерском лагере «Буревестник», в котором бушевала эпидемия вампиризма, оставлял читателей с чрезвычайно интригующим финалом, как и его подробная экранизация
, осуществленная кинокомпанией «Среда» в 2021 году. Сочинить, как складывалась дальнейшая жизнь пионера Валерки Логунова (Петр Натаров
), ставшего верховным вампиром (стратилатом), не выбиваясь из стиля и не проигрывая всухую литературному источнику – дело нешуточное. За него взялся интересный сценарист Сергей Калужанов
, разносторонний автор и настоящий мастер сиквелов, написавший продолжения сериалов «Обратная сторона Луны
», «Мажор
» (2-4 сезоны), «Метод
», «Игра на выживание
» — и вот теперь новый «Пищеблок».
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Первый сезон сериала «Пищеблок»
Производством второго сезона занималась студия «Луна-Парк», взявшая полностью дело в свои руки, хотя в титрах уважительно упомянуты и Иванов, и концепт-разработка «Среды». В команде сменились вообще все: художник, оператор, креативный продюсер, исполнительный — по сути, из первого сезона, кроме актеров, остался только Дмитрий Нелидов
– продюсер «Луна-Парка» и шоураннер Яндекс-студии. Вторым главным лицом стала Александра Ремизова
, с которой связаны все оригинальные проекты «Кинопоиска», включая «Нулевого пациента
» и «Короля и Шута
». Для приглашенного постановщика Эдуарда Бордукова
, автора симпатичных околоспортивных фильмов «Коробка
» и «На острие
», «Пищеблок» — должно быть, проект-мечта и шанс еще сильнее заявить о себе. Особенно на фоне неказистой и прямолинейной режиссуры Станислава Подгаевского
в первом сезоне.
Тем, кто забыл, что происходило в пионерском лагере «Буревестник», Кинопоиск подготовил «Экстра-Пищеблок», ироничный шестиминутный пересказ содержания четырьмя исполнителями главных ролей, а события первой серии начинаются спустя три года. Валерка Логунов – гордость родителей, комсомолец, староста девятого класса, очкарик, которого недолюбливают школьные хулиганы, – носит вампирство как тяжкий груз. Он постоянно подавляет в себе искушение убивать (оно особенно сильно, когда он на кого-нибудь злится). Также Валерка беспокоится за верную маленькую подругу Анастасийку (Мария Абрамова
), ради спасения которой тогда в лагере и стал стратилатом. Самое важное для него – то, что за три года он никого не укусил и не превратил в пиявца. А все потому, что еще один его посвященный в тайну друг, бывший вожатый Игорь Корзухин (Даниил Вершинин
), каждое полнолуние выполняет донорскую миссию и удовлетворяет вампирскую жажду. И вроде больше никто ничего не помнит: все бывшие пиявцы после смерти стратилата Серпа Ивановича забыли о происшедшем — и жизнь течет размеренно, если не считать борьбы мальчика с внутренним демоном. С кем не бывало.
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Кусь по-пионерски: рецензия на первый сезон «Пищеблока»
Но очень скоро Валерка убедится, что в городе есть и другие вампиры — не такие принципиальные и волевые, а значит, ему (и зрителям заодно) придется вычислять любителей сделать «кусь». В первую очередь, под подозрение подпадает еще один бывший вожатый Александр (Денис Парамонов
), за три года сделавший карьеру по комсомольской линии и дослужившийся до Первого секретаря по работе с молодежью. «Из Польши приехал, там перестали понимать, как надо жить правильно
», — рассказывает он Игорю, внезапно сделавшись его начальником. Вероника (Ангелина Стречина
) — одна из бывших 12 лагерных пиявцев — стала женой Саши (но встреча с бывшим любовником оставляет надежду на возобновление отношений).
Еще одна странная личность – новенькая в классе Валерки: москвичка Рита (Ксения Трейстер
), девушка с повышенным чувством справедливости, цитирующая Оруэлла и не боящаяся поспорить с учителями. Не хотелось бы, чтобы она оказалась душегубицей, хотя персонаж неоднозначный: уже в первой серии она вносит много движа, сумятицы и эмоционального напряжения (и даже разбивает один нос). Не будем также скидывать со счетов весьма харизматичную директрису в исполнении Равшаны Курковой
, которая тут выступает с классическим «А голову ты дома не забыл?» и вообще ведет себя страшно интересно. Не хотелось бы, чтобы она была эпизодической героиней: советская учительница-вампир – отличный, насыщенный смыслами образ.
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Жидкая диета против пищеблока: вампиры в отечественном кино
Первая серия подкупает еще и качеством, насыщенностью красок, хорошо подобранной цветовой гаммой, в которой преобладает глубокий синий и ярко-алый – цвета-противоположности. Все здесь выглядит продуманней и изящней: и посуда, и красивый УАЗик-буханка редкой красно-белой породы, и радующая глаз одежда героев (лазоревые шорты Анастасийки – топ). Красивые кадры на крыше, розовые закаты – все это хорошо по сравнению с клаустрофобным первым сезоном, в котором главным художественным ходом было пустить дым или залить пространство зеленым неоновым светом. По ряду признаков есть надежда, что авторы продолжения учли и главные ошибки коллег, растерявших тонкий мифологизм первоисточника. Между тем, история о том, как вампиры встроились в систему и очень хорошо себя в ней чувствуют, в наше время звучит и откликается. И рассуждения на эту тему несвоевременными уж точно не назовешь.
Смотрите сериал «Пищеблок-2» на Кинопоиске.
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