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«Зимородок»: Как приручить ловеласа

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11 июля 2023

В сентябре 2022 года в Турции состоялась премьера сериала «Зимородок». С первых же серий мелодрама стала национальным хитом, а на данный момент права на трансляцию купили более 40 стран. В том числе Россия, где показ «Зимородка» стартовал на канале НТВ 26 июня.

«Зимородок»: Как приручить ловеласа

Сюжет мелодрамы — излюбленный для турецких сериалов: богатый парень женится на бедной девушке, поначалу брак у них фиктивный по ряду всевозможных обстоятельств. Но взаимных чувств им не миновать, сколько бы серий ни старались. Сериал можно сравнить с популярными проектами «Любовь напоказ», «Любовь напрокат» — бесконечные перепалки главных героев, выясняющих кто кого должен заслужить, лишь бы не признаться в любви. В оригинале мелодрама называется «Yali Çapkini», дословно — «Бабник с побережья». А вот при слитном написани «Yalicapkini» переводится как «Зимородок». Одноименная птица к сюжету не имеет никакого отношения, а вот оригинальное название — в точку.

Главный герой Ферит — избалованный внук богатого и влиятельного Халиса Аги Корхана (Четин Текиндор). Он ловелас, любимец женщин, завсегдатай лучших ночных клубов Стамбула. О похождения красавца-мажора постоянно пишет желтая пресса, что очень не нравится его консервативному деду. Однажды ночью в комнату Ферита в особняке тайно пробирается девушка. Ферит спит мертвецки пьяный и девушку в своей кровати не замечает до утра. Чем она и пользуется, сообщая маме, что Ферит ее похитил. Мама является в дом Халиса с полицией. Взбешенный Халис принимает решение немедленно женить внука, но отнюдь не на девушке, проникшей в дом. В чем была сценарная задумка с нахальной барышней остается не ясно, больше она в сериале не появляется.

«Зимородок»: Как приручить ловеласа

Выбор Корханов падает на Суну — скромную провинциалку из семьи среднего достатка, проживающую в Антепе, где родился Халис Ага. Припертый к стенке Ферит на смотринах выбирает не Суну, а ее младшую сестру Сейран. У Сейран уже есть парень, замуж за Ферита она на хочет, в отличие от Суны. Властный и жестокий отец сестер Касым мечтает породниться с Корханами, ему все равно какую дочь им отдавать. Сейран выдают замуж за Ферита против ее воли, парень тоже от это брака не в восторге. Он давно встречается с Пелин и не собирается бросать свою любовницу после свадьбы. Первую брачную ночь молодые проводят в номере отеля втроем. Ферит знакомит жену с любовницей, предлагая Сейран не драматизировать сей факт, так как брак все равно фиктивный. Сейран якобы нет никакого дела до своего ловеласа-муженька, но перед обаянием дурашливого Ферита устоять очень сложно...

«Зимородок»: Как приручить ловеласа

Главные роли сыграли Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу. Молодые люди до участия в проекте встречались уже несколько лет, «играть в любовь» у актеров получается легко и непринужденно, их чувства сомнений не вызывают. Демир ранее снимался во второстепенных ролях в сериалах «Основание: Осман», «Великолепный век. Империя Кесем», но именно роль Ферита принесла ему долгожданную популярность. Афра Сарачоглу прославилась после выхода рейтингового сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери», где сыграла младшую дочь Эджи. За эту роль она удостоилась Молодежной премии Турции в номинации «Лучшая телевизионная актриса второго плана». После съемок сериала в турецких СМИ поползли слухи, что Мерт и Афра расстались, но в июне этого года их снова видели вместе на отдыхе в Анталии. Поклонники сериала взволновались — сладкая парочка снова вместе?

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Одну из главных ролей в сериале, Ифакат — вдову старшего сына Халиса и любовницу отца Ферита — сыграла Гюльчин Сантырджыоглу. Гюльчин в доме главная после Халиса Аги, ей доверено контролировать всех и вся, что очень непросто. Роскошный особняк Корханов густо населен домочадцами, и у каждого свои тайны от главы клана. Гюльчин хорошо знакома российскому зрителю по сериалу «Ветреный», где она сыграла роль Султан — бывшей тещи главного героя Мирана. Роль отца Ферита — Орхана — исполнил известный турецкий певец Эмре Алтуг. Финал у первого сезона, состоящего из 118 серий в российской версии, довольно неожиданный, без намека на долгожданный хеппи-энд. Выход второго сезона планируется осенью 2023 года.

Смотрите сериал «Зимородок» на канале НТВ.


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