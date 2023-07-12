Лига несправедливости: «Адский рай» — «Остаться в живых» эпохи Эдо

Кажется, весенний аниме-сезон удался на славу, принеся любителям мультипликации много приятных сюрпризов и подтвердившихся ожиданий. Если ромком про геймеров, о котором мы рассказывали в прошлый раз, скорее, относится к первым, то новый проект фабрики хитов MAPPA — определенно ко вторым. Пока летние премьеры только набирают ход, мы при помощи аниме-канала «Покебол с предсказанием» разбираемся, что действительно достойно вашего внимания. Алексей Филиппов рассказывает, почему «Адский рай» относят к «темной тройке» сёнэна и чем так примечательна история про эликсир бессмертия на загадочном острове.
11-й сёгун Токугава Нариёси
на склоне лет опечален, что править вечно, видимо, не получится, а потому с огромным интересом внимает легендам о райском (или адском) острове Синсэнкё, скрывающем эликсир бессмертия. Все экспедиции туда заканчиваются ничем — лишь возвращаются лодки, полные диковинных цветов, проросших в человеческих телах. Сёгуна такой поворот раззадоривает еще больше — и он решает послать за вожделенным напитком самых отъявленных негодяев страны: преступников нечеловеческой мощи, приговоренных к смертной казни. Кто добудет эликсир — получит помилование. Один из смертников — Габимару по прозвищу Пустой
, демонстрирующий абсолютное равнодушие к тем ужасам, что ему порой приходится вытворять. Шутка ли — лучший синоби из деревни Ивагакурэ, выдрессированный старейшиной как совершенная машина для убийств.
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🪸 Чем необычна «Магическая битва»
Чтобы опасные преступники не разбежались по дороге, каждого сопровождает палач из славного клана Ямада Асаэмон. Мастера клинка и усекновения головы предварительно составляют на подопечных досье — развлечь сёгуна жуткими историями и подготовиться к возможным сюрпризам. Дело Габимару ведет юная Сагири
— дочь главы клана
, на которую одновременно давят патриархальное недоверие, честь семьи и легкое сомнение, что рубить чьи-то головы — это вообще её. Еще и подопечный, кажется, не такое уж и чудовище — да, не сожжешь, не четвертуешь, но жить спешит он ради добросердечной жены, которая отговаривает его от смертоносной карьеры. Впрочем, первая же потасовка, в которой Габимару истребляет дюжину конкурентов голыми (и связаными!) руками, заставляет Сагири сжать рукоять меча покрепче. На всякий случай.
На уровень сложности предстоящей миссии указывают не только загадочные россказни, но и серьезный отбор кандидатов. Не всякий разбойник доберется до Синсэнкё: одних отсеят еще в Эдо — другие попрощаются с жизнью, буквально ступив на остров. Когда же отряд самоубийц познакомится с местными флорой и, кхм, фауной, иллюзий не останется никаких: что бы ни охраняло эликсир бессмертия, добыть его — практически «миссия невыполнима». И неизвестно, что пугает больше: чудовищные формы, какие принимают «райские» обитатели, или тот факт, что местный колорит не следует какому-то одному религиозному течению. А если всё в кучу — не Преисподняя ли под ногами?
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🪸 «Летнее время» — прошлогоднее аниме про таинственный остров
Для нового проекта MAPPA
ставки уже привычно на высоте — тем более, что речь о последнем из так называемой темной тройки сёнэна, которую они целиком умудрились захапать себе. «Магическая битва
» Гэгэ Акутами
уже показала себя телезрителям по всему миру, «Человек-бензопила
» Тацуки Фудзимото
вырвался на свободу в прошлом году — и вот «Адский рай
» Юдзи Каку
(единственная манга из трех, которая по-настоящему закончилась). Под крышей издательства Shueisha они стартовали в течение 2018-го: первые две — на страницах Weekly Shōnen Jump, последняя — сразу в цифре на Shōnen Jump+. И это соседство — вкупе с этической нестабильностью персонажей, нарастающей жестокостью и прогрессирующим гротеском — позволили фанатам (ну или маркетологам) объединить все три под интригующей вывеской, сродно закснайдеровскому more dark, more realistic
.
В связи с плодовитостью студии отчасти «Адский рай» оказался в не самой выигрышной ситуации. По внутренним дедлайнам — зажат между финальным финалом «Атаки титанов
» и любовно-скрупулезной адаптацией «Бензопилы», вдобавок — на пути у стремящегося наружу второго сезона «Магической битвы», чей статус хита уже подтвердился и в аниме-инкарнации. С точки зрения календаря — в «группе смерти» едва ли не сильнейшего (весеннего) сезона последних лет, когда только на поверхности — «Звездное дитя
», «Иллюзия рая
», «Долой безделье
» и третий сегмент
«Истребителя демонов
». Впрочем, Габимару не привыкать к суровой конкуренции — и если «Адский рай» не фаворит отчетного периода, то уж как минимум твердо стоит на ногах по итогам дистанции.
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🪸 Гид по «Атаке титанов» для новичков
Сравнения вообще никому особенно не идут на пользу, смещая внимание с индивидуальных черт тайтла на аналогии, допущенные случайно или умышленно. Так, в Jigokuraku можно разглядеть многозначительный ландшафт LOST’a
, боди-хоррор-дизайн «Острова доктора Моро
» и компактную твистанутость «Атаки титанов», но эта линия заочно обречена на провал. Истории в жанре «очень интересно, но ничего не понятно» зачастую приходят к разгадке, которая в разы скучнее накопившихся теорий. Тем интереснее позволить духовной конспирологии Каку цвести по своему графику, сфокусировавшись на том, что все-таки показали, а не обещали раскрыть потом.
В течение первого сезона — с перерывами на схватки и загадки — довольно отчетливо прослеживается вектор «жизненного задания» (или попросту — веры). Для кого-то это стремление к вечной власти (и пребыванию в бренном теле), для Габимару — к деликатной, но упертой супруге, стоящей за его намерением покончить с порочным прошлым, для Сагири — к свободе выбора, которую и дарит, и отнимает фамильное ремесло палачей. Как в лоне острова буддизм перемешивается с даосизмом, синтоизмом и другими верованиями, так и среди персонажей бытуют различные мотивации жить. Ради погибшего народа, как у последней из горцев-санка Нуругай
, напоминающей тэдзукиевскую Дороро
. Или для оттачивания мастерства, какое ценит превыше всего незрячий опытный палач Сион
(на самом деле обеспокоенный судьбой молодежи). В конце концов, просто так или в поисках стоящей драки — таков путь, соответственно, наследника
одного из 47 ронинов и могучего самурая
, мечтающего встретить соперника, кому не страшно свидание с его смертоносным мечом.
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🪸 Остров, каллиграфия и повседневность в аниме «Баракамон»
В мире «Адского рая» нет противопоставления инстинктов, навыков, знаний, убеждений или поверий. Как написал когда-то Артур Кларк
: «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии
». Так и живучие палачи со смертниками, чьи разномастные таланты выкованы в разных обстоятельствах и картинах мира, оказываются если не одной крови, то на одной волне. И, думается, в недрах Синсэнкё их ждет встреча с тем ослепительным ужасом, какой наступает, когда «совершенство» достигнуто. Ведь Ад — это не только другие, но и ты сам, идущий по головам.
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