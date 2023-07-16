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«Замкнутый круг»: Мозаика преступления

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16 июля 2023

В сети вышли первые два эпизода сериала «Замкнутый круг» — нового проекта режиссера Стивена Содерберга. Сценарий написал Эд Соломон, с которым они работали в том числе над «Мозаикой», вышедшей в 2018 году в интерактивном формате, — зрители могли сами выбирать, в каком порядке будет развиваться та или иная линия, что, соответственно, влияло на восприятие событий и на финал. «Замкнутый круг», конечно, не может похвастаться такими экспериментами, но по части сюжета не уступает ни «Мозаике», ни прочим криминально-детективным хитам Содерберга — множество героев, бешеный ритм и завораживающая интрига.

«Замкнутый круг»: Мозаика преступления

На похоронах застреленного неизвестным прямо в своей машине члена влиятельного (и, очевидно, преступного) клана осевших в Нью-Йорке выходцев из Гайаны его глава по имени миссис Махабир (Си Си Эйч Паундер) сообщает, что пришло время положить конец какому-то начавшемуся давно противостоянию. Судя по тому, что за решением она обращается к некому гайанскому то ли гуру, то ли колдуну, конфликт этот схож чуть ли не с проклятием — и месть должна быть кровной. Только вот какое отношение ко всему этому имеет респектабельная белая семья — известный повар Джефф (Деннис Куйэд), его дочь Сэм (Клэр Дэйнс), ее супруг Дерек (Тимоти Олифант) и их сын-подросток Джаред?

Последний замкнут подобающе возрасту, а еще постоянно теряет вещи — вот и новый телефон пропал средь бела для, пока мальчик с отцом играли в бейсбол. Возможно, виновник — тот, кто наблюдал за ними из-за кустов. Тем же вечером Джаред улизнет на встречу с вором, а его родители, вернувшиеся домой из ресторана, получат звонок от похитителей, требующих выкуп за их сына. В оживленном парке старик чертит меловой круг, по улицам мчится черный фургон с гайанскими мальчишками, приехавшими в Америку за лучшей жизнью, за рулем и с кем-то связанным в багажнике, миссис Махабир в своем доме ждет завершения ритуала — круг должен замкнуться. Но все пойдет не по плану с самого начала — и мальчик окажется не тем, и один из бандитов от страха наберет номер давно заинтересованной делами гайанцев детектива Хармони (Зази Битц).

Сложное по композиции и содержанию, многолюдное полотно этой истории заставляет смотреть, не отрываясь, — иначе есть шанс упустить нечто, на первый взгляд, незначительное, что еще наверняка «выстрелит» позднее. Содерберг как всегда мастерски дирижирует этим симфоническим кино-оркестром, не страшась добавлять все больше людей, линий и действия. Оно тут не то, что не провисает ни на секунду, а, наоборот, поражает плотностью и сложносочиненностью. В каком-то смысле — та же мозаика, что и в «Мозаике». Не отданная на откуп зрителю, наделенному в случае с интерактивом мнимым ощущением сотворчества. Но состоящая из таких же пока не очень подходящих друг другу или вовсе отсутствующих кусочков.

«Замкнутый круг»: Мозаика преступления

История преступления прошлого, отголоски которого звучат в настоящем и связывают чужих или едва знакомых людей, как, к примеру, шефа Джеффа и его партнера по шахматам в парке — вроде бы, обычного старика, посетителя одной из благотворительных столовых, открытых именитым поваром. Но в то же время, вхожего и в дом миссис Махабир. Герой Денниса Куэйда — глава благородного семейства, ведущий честный и даже общественно полезный бизнес. Но откуда-то вылезают связанные с казино суровые мужчины в костюмах, готовые выдавать кредиты на крупные суммы. Не менее устрашающего вида, чем подсаживающийся в фургон к неопытным гайанским мальчишкам человек с пистолетом в кармане (Илья Волох), готовый спустить курок, не моргнув глазом. Уже в первых двух сериях — по сути, не более чем завязке — все сплетается в тугой узел тайн, заговоров, недоговоренностей. Полиции пока нет дела, не считая Хармони, которая нарушает и указания начальства, и субординацию, и даже рушит собственную личную жизнь, почувствовав в крошечной зацепке большой улов.

На экране все это работает так же, как когда-то в «Друзьях Оушена» — без юмора, с серьезной интонацией этакой взрослой бандитской драмы, но с такой же видимой легкостью. Как будто невидимая невооруженным глазом цепочка совпадений, но разложенная на составляющие и препарированная, ведь все совпадения всегда не случайны. И действительно, как и предрекала миссис Махабир, начинает твориться магия — криминальный замес, этника и эзотерика, большие деньги и маленькие люди, паззл с эффектом бабочки.


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