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Труп жениха: Герои второго сезона «Вечеринки» ищут свадебного убийцу

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18 июля 2023

На Apple TV+ начался второй сезон «Вечеринки» — шоу Кристофера Миллера в жанре комедийного герметичного детектива про убийства в одном здании, точнее, в данном случае, на одном мероприятии. В первом сезоне — на встрече бывших одноклассников, в новом — на свадьбе. К режиссуре, помимо самого Миллера, подключились Эрик Аппель, снимавший «Бруклин 9-9» и «Странного Эла», и Ану Валиа, работавшая над «И просто так» и совсем свежим «Основано на реальных событиях». Одним словом, с жанром все причастные знакомы не понаслышке — и новое преступление (с некоторыми старыми знакомыми) обещает быть убийственно смешным.

Труп жениха: Герои второго сезона «Вечеринки» ищут свадебного убийцу

Герои прошлой «Вечеринки» Аник (Сэм Ричардсон) и Зои (Зои Чао), наконец ставшие парой в финале расследования таинственной смерти их общего одноклассника, собираются на свадьбу Грейс (Поппи Лью), сестры Зои. Аник, конечно, нервничает — не только из-за предстоящего знакомства с родителями своей девушки, но и потому, что собирается сделать Зои предложение. Мероприятие проводится в относительно узком кругу, в красивом загородном особняке на виноградниках — место предоставляет семья жениха, молодого, но уже преуспевающего айтишника Эдгара (Зак Вудс), странноватого гика с ручной ящерицей по имени Роксана на плече. Его заносчивая мать Изабель (Элизабет Перкинс) выбор сына не приветствует — перспектива иметь в невестках дочку короля тайваньского щербета Фэна (Кен Джонг), увлеченную антиквариатом и вязаными куклами, ее не радует. «Мама хотела выйти, но ей надо молчать и пить», — сообщает Эдгар, встречая Аника и Зои на подъездной дорожке. Впрочем, Анику очень скоро предстоит ощутить на себе, что значит не нравиться родителям избранницы. В присущей ему манере, от неловкости и волнения, он все больше «закапывает» себя в глазах Фэна и его супруги Вивиан (Вивиан У). Тем не менее, фокус с неуклюжести Аника смещается уже на следующее утро после церемонии: в спальне молодоженов обнаружен труп Эдгара. Под подозрением — все присутствующие, и Аник, в ожидании приезда шерифа, набирает уже знакомый номер детектива Даннер (Тиффани Хэддиш). После прошлого дела она ушла из полиции и пишет книгу о том, как раскрыла убийство. Но ради нового расследования с участием старых знакомых готова вернуться в профессию — это же настоящий сиквел!

Труп жениха: Герои второго сезона «Вечеринки» ищут свадебного убийцу

Как и в первом сезоне, каждый эпизод «Вечеринки» вновь посвящен одному подозреваемому и снят в подходящем персонажу жанре. Так первый — классический сиквел ромкома «Аник». Хоть он и отпирается, но Даннер непреклонна — все признаки налицо. В первой части он добивался ответного чувства от школьной возлюбленной, во второй — собирается делает ей предложение на свадьбе ее сестры на виноградниках. Классика! Вторая серия, посвященная Грейс, сделана в духе экранизации романа Джейн Остин, поклонницей которой является девушка и героиней произведений которой нет-нет, да и мнит себя, стоя за прилавком своей антикварной лавки. Третья — судя по превью — нуар про бывшего Грейс Трэвиса (Пол Уолтер Хаузер), который не только уверен, что невеста все еще влюблена в него, но и считает себя сыщиком из 50-х.

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Прибывшая в особняк Даннер с излишним энтузиазмом выслушивает рассказы свидетелей о свадьбе, конечно, полной интриг и странноватых гостей, у каждого из которых, на первых взгляд, был мотив — даже у невесты. Помимо влюбленного Трэвиса, воспринявшего приглашение из вежливости как руководство к действию, и Грейс, зачем-то подсыпавшей суженому в напиток странный порошок, желание прикончить жениха наверняка обнаружится и у родителей невесты, и у ее эпатажного дяди Улиса (Джон Чо), давно потерявшего связь с семьей, но найденного по такому случаю — он въезжает на празднование на лошади. Есть подозреваемые и со стороны жениха, например, надменный шафер Себастьян (Джек Уайтхолл) — он особенно бесит Аника, превосходя его во всем. Или подруга Эдгара, девушка с причудами и познаниями в области ядовитых растений Ханна (Анна Конкл) — в конце концов, жениха, как нетрудно догадаться всем и без экспертизы, отравили.

Труп жениха: Герои второго сезона «Вечеринки» ищут свадебного убийцу


По идее нельзя исключать и Зои с Аником, вновь оказавшихся в центре загадочного преступления в духе Агаты Кристи. Их трогательные отношения вкупе с природной комичностью Аника, вечно встревающего в параллельные основной линии приключения, создают тот самый эффект расслоения и смешения жанров, на котором так удачно построена «Вечеринка». Юмор никак не мешает полноценной детективной интриге, которая держится (судя по первому сезону) до самого конца. Впрочем, начать просмотр можно с чистой совестью сразу с сиквела, так как истории все-таки автономны. Связанные лишь идеей и парой героев. Точнее, тремя — ну как исключить Даннер с ее методом детской непосредственности.

Смотрите второй сезон сериала «Вечеринка» на Apple TV+.


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