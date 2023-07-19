«Захваченный рейс»: Сохраняйте спокойствие – на борту Идрис Эльба

На Apple TV+ можно посмотреть уже пять эпизодов «Захваченного рейса» — поистине захватывающего драматического триллера про взятых в заложники пассажиров самолета и тех, кто пытается спасти их на земле. Впрочем, и в небе у несчастных обнаруживается серьезный защитник, ведь сомнений в том, что герой в исполнении самого Идриса Эльбы справится даже с такой безвыходной, в прямом смысле, ситуацией, нет — и быть не может.
По дубайскому аэропорту неспешно движется статный мужчина без багажа (Эльба). Посадка на его рейс в Лондон уже заканчивается, но он не торопится, то и дело заглядывая в телефон, где всплывают сообщения от бывшей жены, и теребя в руках коробочку с ювелиркой. Экс-супруга, судя по смс, не жаждет его видеть, но герой не сдается. Едва успев на рейс — вместе с еще одним, куда более суетливым, пассажиром, – он располагается в первом классе. В первый же час полета девочка-спортсменка из эконома обнаруживает в туалете пулю и вместе с подружками решает сообщить о находке стюардессам, однако инициативу перехватывает заботливый немолодой мужчина — он обещает со всем разобраться, а вместо этого показывает находку вовсе не персоналу, а кому-то знакомому из все того же первого класса. Идрис Эльба не дремлет, подмечая странные движения — и не зря. Спустя считанные минуты, старик и его приятель, а также примкнувшие к ним несколько человек из разных частей самолета, объявляют, тряся пистолетами, что борт захвачен. Причем в кабину пилотов, которая по правилам не должна быть открытой ни при каких условиях, им тоже удается проникнуть весьма быстро – становится понятно, что о пассажирах и экипаже они уже знают немало и при случае могут надавить на болевые точки.
Герой Эльбы – его, к слову, зовут Сэм Нельсон – человек, конечно, непростой. Он спец по переговорам, антикризисный менеджер, так что сразу же (если это не кризис, то что?) берет инициативу в свои руки и пытается запудрить мозги террористам, а также незаметно связаться с землей в условиях отключенного интернета. Как ни странно, получается подать сигнал, не самый понятный, но со временем расшифрованный. К делу подключаются диспетчеры самых разных стран, а также британское правительство и силовики – понять, что же происходит, кто злодеи и как их обезвредить, оказывается задачкой со звездочкой.
Удивительно, что столь избитый сюжет оказывается в новом исполнении не то, что не скучным, а напряженным, тревожным триллером. Действие расписано буквально по минутами, Идрис Эльба – двухметровый чернокожий здоровяк – пытается быть незаметным в салоне самолета, серии выходят раз в неделю, да еще и заканчиваются хрестоматийными клиффхэнгерами. Впору пить валерьянку и корвалол. На земле и в небе одинаково напряженно, да и история, чем дальше, тем объемнее – постепенно всплывают все более устрашающие подробности биографий захватчиков, а их требования оказываются невыполнимыми. На борту и вовсе творится невообразимое: стоит появиться предположению о том, что пули у террористов холостые, как возникает первый труп, стоит хорошим парням найти способ передать сообщение на землю, как их план раскрывают злодеи. Конфликты внутри группировки обостряются, а пассажиры обнаруживают свои темные и светлые стороны – страх становится лакмусовой бумажкой для всех.
Герметичный триллер не уступает герметичному детективу. Замкнутое пространство самолета, надо признать, даже будучи часто используемой локацией, остается не самым простым – с точки зрения сценария, режиссуры и актерской игры – местом действия. Но авторы «Захваченного рейса» справляются не только с этой задачей. Им удается разомкнуть действие, но не превратить историю в нечто неправдоподобное. Сюжет актуален во все времена, а в XXI веке и вовсе превратился в глобальную фобию. При этом в сериале нет никакой конъюнктуры и навязчивой повестки, что позволяет за просмотром даже такого остросюжетного шоу отвлечься от происходящего вокруг – дожили. Идрис Эльба великолепен в своей невозмутимости, брешь в которой пробивает угроза, нависшая над его семьей, так что приходится, не демонстрируя чувствительности и сентиментальности, быть тоньше и осторожнее в своих словах и действиях. И изящнее в лавировании между креслами. Остается надеяться не только на хэппи-энд (не считая уже, увы, случившихся трупов), но и на то, что сериал займет достойное место в самолетных видео-библиотеках – не «Экипажем
» же единым пугать путешественников.
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