«Разрешите обратиться»: Как возникают оборотни в погонах

Онлайн-кинотеатр Иви в этом году не сбавляет обороты и практически следом за «Райцентром» выпускает новую комедию на стыке мистики, детектива и «очень странных дел», объединяющих поколения, «Разрешите обратиться». Главной фишкой сериала, впрочем, становится не очевидная и уже не раз использованная в промо аналогия про «оборотней в погонах», а свежий актерский состав, который вполне удачно примеряет комиксовскую супергероику и бронежилет с «Человеком-пауком».
Последний, кстати, появляется в первых кадрах – именно с ним мама (Елена Валюшкина
) отправляет на службу сына — простого полицейского Гошу (Андрей Гальченко
). Он живет и по мере сил старается поддерживать закон и порядок в вымышленном Среднекамске, уже не первый год возглавляющем антирейтинг российских городов. По киноверсии ВЦИОМ, Среднекамск проигрывает по экологии, доходам, безопасности и многим другим параметрам, так что его проще сжечь, чем попытаться исправить ситуацию. Но Гоша, чей отец когда-то был образцовым стражем местного правопорядка, уверен, что всё не так плохо: главное жителям начать с самих себя. Вот хотя бы мужикам у подъезда перестать пить водку по утрам и играть в карты. Те Гошу не слушают – он же не его отец, героически погибший много лет назад и даже удостоенный в честь этого памятника в центре города.
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Рецензия на «Райцентр»
Гоша, как может, пытается сеять или хотя бы сохранять в этих остатках цивилизации разумное, доброе, вечное и пока еще не запрещенное законодательством Российской Федерации. Вот и приятельницу (Анна Завтур
), в которую он влюблен еще со школы, хочет освободить из СИЗО, куда ее заперли за одиночный пикет против владельца (Ростислав Бэршауэр
) местного завода, сбрасывающего тяжелые химикаты. Тут, правда, в команду владельца завода добавляется его долго медитировавший на Бали сын (Даня Киселев
), умеющий находить подход и к зожным протестующим, и к воспитанным в 90-е охранникам. Гошу, конечно, такой расклад не устраивает: он хочет провести полноценное и серьезное расследование – хотя бы в личных целях – об экологических бедах, связанных с заводом. Но тут он буквально утопает в болоте — и это кардинально его меняет.
Главный герой в исполнении молодого и действительно еще не заезженного артиста Андрея Гальченко – смесь русского Фандорина, самого первого в исполнении Ильи Носкова
, и американского Робина, которого в «Темных рыцарях
» Нолана
играл Джозеф Гордон-Левитт
. С последним героя Гальченко роднит коммуникабельность: он, как и начинающий коп из вымышленного Готэма, хочет найти общий язык и с детьми, и с их родителями, и даже со случайными людьми, встречающимся на его пути. От Фандорина у Гоши не только заикание, но и идеалистическая вера в мир во всем мире. И если Эраст Петрович меняет взгляды после взрыва, который губит всю его личную жизнь, то принципы Гоши мутируют благодаря радиоактивному болоту, куда он попал не то чтобы по своей воле.
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«Разрешите обратиться» умело балансирует на грани эксцентрики и психологии, показывая, во что порой могут превратиться приличные люди. Простому оперу Гоше болото, в котором он случайно погряз, дает силу – кстати, не власть, а именно животную силу: возможность решать проблемы именно на том уровне, до которого он раньше не доходил. Других, правда, заводская трясина может превратить в реальных упырей или трупы, которые уже нельзя будет найти.
Российская супергероика, как и бунт, — бессмысленны и беспощадны. Сериал Иви, к сожалению, идет по тем же стопам, что кинопоисковский «Майор Гром
». Здесь всё равно выводят на место «нашего» Человека-Паука, Бэтмена или Супермена обычного мента, которого можно красиво назвать следователем. Но не только при нынешних, а вообще при любых обстоятельствах российской истории он на звание супергероя не тянет. С другой стороны, здесь все-таки оборотни, пусть и в погонах.
Смотрите «Разрешите обратиться» на Иви с 20 июля
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