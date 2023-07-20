«Разрешите обратиться»: Как возникают оборотни в погонах

что почитать?

В ночь с 17 на 18 июля, 00:10, ТНТ

От «Маяковского» до «ВМаяковского»

Буйный. Революционный. Твой: лучшие и худшие кинобиографии Владимира Маяковского

А также Александр Яценко и философские четки

Марина Александрова попадает под влияние деструктивного культа в психологическом триллере «Последователи»

Премьера состоится осенью в онлайн-кинотеатрах Wink и START

Интервью

«Снимать фильмы – это еще и делать документальное кино об актерах»: Майвенн и Джонни Депп о «Жанне Дюбарри»

Для Деппа это первая после громкого развода большая роль в кино, а Майвенн смогла совместить профессии актрисы и режиссера