«Последний богатырь. Наследие»: чего ждать от первого в России семейного сериала из знаменитой сказочной Вселенной

что почитать?

Стартовали съемки продолжения телехита, где знакомые герои встретятся спустя 13 лет

Виталий Гогунский вернется в «Универ» в роли «пельменного короля»

«Неудержимые 3»: В бой идут не одни старики

По сюжету молодой немец становится волонтером в обычной петербургской больнице

Виктория Исакова снялась в фильме «Волонтер» по сценарию Александра Рогожкина

Главные герои из 1990-х попадают в наши дни

Светлана Иванова, Ян Цапник и Влад Коноплев сыграют в сериале «Отмороженные» про бандитов, застрявших в криокамере

В Париже состоялась церемония прощания с франко-британской актрисой

Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин

Максим Аверин, Елена Яковлева и Мария Куликова вернулись в Склиф

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Наоми Уоттс призналась, что пережила менопаузу в 36 лет

Что не помешало ей родить двоих сыновей и выйти замуж в 54