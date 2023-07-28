«Последний богатырь. Наследие»: чего ждать от первого в России семейного сериала из знаменитой сказочной Вселенной

В Подмосковье полным ходом идут съемки сериала «Последний богатырь. Наследие». Финальный фильм сказочной трилогии, которая завершилась в 2021 году «Посланником тьмы», буквально обнулил Иванушку-москвича и отправил жить его долго и счастливо в сказочном Белогорье. Действие «Наследия» как раз и начнется именно там, когда Иван отмечает свое уже 50-летие, но без путешествия в Москву тоже не обойдется. Как именно создателям удалось снова закрутить пространственно-временные континуумы и на каких героев они делают ставку в новой восьмисерийной сказке, мы узнали, побывав на съемочной площадке проекта.
фото: Виктор Хориняк на съемках сериала "Последний богатырь. Наследие"/онлайн-кинотеатр START
Огромную декорацию Белогорья – с его торговой улочкой и практически пряничными домиками – еще перед первым фильмом возвели в Химках, в долине реки Сходни. Площадь в 6 тысяч квадратных метров была вдохновлена эстетикой русского Средневековья XI века и иллюстрациями Ивана Билибина и Аполлинария Васнецова. За шесть лет, прошедших с «Последнего богатыря», декорация, конечно, с учетом съемок и «Корня зла», и «Посланника тьмы» не простаивала, но перед возвращением уже в сериальное Белогорье фасад многих построек пришлось обновить. А еще «посадить» волшебную яблоню, которая сыграет важную роль в сюжете, и построить терем Ивана, который теперь является центральным зданием Белогорья. Сам Иван, впрочем, не особо и изменился.
«Ваня, как и в жизни за эти 20 лет ничему не научился. Он остался таким же пронырой и немножко хитрецом, как был и в полнометражных фильмах. Да, у него теперь есть семья, но отец, мне кажется, из него получился не очень хороший», – улыбается исполнитель роли сказочного богатыря Виктор Хориняк. Внешне, кстати, тоже никаких изменений – все потому, что сейчас снимаются сцены вовсе не с 50-летним Иваном, а с еще молодым. Из мира Белогорья герои периодически попадают в Москву 2019 года, время действия «Корня зла», и обратно.
фото: Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"/онлайн-кинотеатр START
Не изменилась за 20 лет и харизматичная жительница Белогорья Баба Яга в бессменном исполнении Елены Яковлевой. «Я с первого «Богатыря» из этой роли будто бы и не выходила. Были второй и третий фильм, потом мы отсняли фильм «Финист. Первый богатырь», а сейчас снимаем сериал, так что Яга – это такое перманентное состояние», – смеется актриса. Она признается, что в «Наследии» ее героиня стала счастливее. «Если раньше она часто была убита своим внешним видом и отсутствием молодильных яблочек, то сейчас привыкла и наконец обрела гармонию. Понятно, что все время счастливой быть нельзя и молодильное яблочко заканчивается довольно быстро, вторые, третьи растут не сразу и надо как-то приспосабливаться, уметь находить счастье», – отмечает Яковлева.
В «Наследии» Баба Яга становится своего рода наставницей для младшей дочери Ивана – начинающей колдуньи Софьи в исполнении актрисы Эвелины Мазуриной. «От своего экранного папы моя героиня взяла смелость, решительность и безбашенность, хотя отношения их складываются нелегко. Софье хочется больше отцовской любви, чтобы он сказал, как он в нее верит. Ради этого она учится у Бабы Яги варить зелья и колдовать, хотя получается чаще всего не очень», – говорит Мазурина.
фото: Эвелина Мазурина, Александра Урсуляк, Арина Рожкова на съемках сериала "Последний богатырь. Наследие"/онлайн-кинотеатр START
Ее старшая сестра – Марья, которую играет Арина Рожкова, – напротив выросла настоящей «богатыркой» и, скорее, от матери унаследовала серьезный, боевой характер, что, впрочем, вовсе не является залогом успеха этой сказочной жизни. «Нам нужен был совершенно новый взгляд на сказку – с женской стороны, и мы нашли много внутренних и внешних конфликтов для дочерей Ивана, которые очень разные. Софья – неудачливая колдунья, у которой ничего не получается, потому что она егоза. А Марья наоборот очень сильная, она может даже лошадь поднять, но при этом переживает, что недостаточно красива. Разные характеры девочек влияют и на их конфликт друг с другом, и на их отношения с отцом», – уточняет генеральный продюсер и один из авторов сериала, сооснователь онлайн-кинотеатра START Виталий Шляппо.
По сюжету плавное течение жизни в Белогорье меняет визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в прошлое, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.
фото: Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"/онлайн-кинотеатр START
«В этом и суть названия «Наследие», что теперь Белогорье и мир нашей вселенной придется сохранять двум дочерям. Вообще в сериале три линии: это путешествие Софьи в Москву 2018-2019 годов, приключения Марьи, которая для спасения Белогорья отправляется в долгий путь вместе с Финистом и в каждой серии сталкивается с волшебными приключениями или новыми сказочными персонажами, и это поддержание жизни в самом Белогорье, окруженном темными силами. Здесь Белогор вместе с Василисой и Водяным будут держать оборону и ждать помощи либо с стороны Марьи и Финиста, либо от Софьи, которая отправилась в альтернативную вселенную», – рассказывает Шляппо.
Так, например, на пути Марьи и Финиста встретится Соловей-разбойник в исполнении Александра Лыкова, а Софье будет помогать волшебное Зеркальце (Татьяна Догилева). Роль повзрослевшей Василисы в сериале исполняет актриса Александра Урсуляк, для которой «Наследие» стало первым сказочным проектом в карьере. «Когда я только приехала в эту декорацию, то, честно признаюсь, первые два часа у меня был шок и процесс адаптации, потому что здесь уже бурлил съемочный процесс, было огромное количество массовки, одетой в костюмы, что производило большое впечатление. Я получаю невероятное удовольствие, потому что редко когда на съемочной площадке бывает столько волшебства, чудес, трюков – у меня настоящий детский азарт. Тем более моя героиня остается именно в Белогорье и не совершает никаких прыжков во времени, она – мать этого города, и мне очень нравится чувствовать одновременно и эту ответственность, и окружающую меня сказку», – отмечает Урсуляк.
фото: Александра Урсуляк на съемках сериала "Последний богатырь. Наследие"/онлайн-кинотеатр START
Ее Василиса по-прежнему обладает боевым характером и находится в прекрасной физической форме. Александра Урсуляк даже шутит, что наконец-то ей пригодилась ее отличная оценка по сценическому бою, которым занимаются в театральных вузах. Подготовка к роли началась примерно за полгода до съемок. «Все бои были раскадрованы, к тому же у нас прекрасная команда каскадеров, но тем не менее полученный в институте навык пригодился. Правда, там я хорошо имела дело со шпагой, а здесь нужно было научиться владеть мечом, где немного другой принцип, но я легко схватываю, и у меня довольно быстро все получилось, хотя руки, конечно, отваливались», – признается актриса.
Еще один новичок богатырской вселенной – актер Олег Чугунов. Ему досталась роль простого московского подростка, с которым в своем путешествии во времени встречаются Софья и молодой Иван. «Мой герой – клевый парень, честный, искренний, он сохранил веру в чудо и является фанатом фэнтези. Так что его, наверное, можно назвать оптимальным вариантом современного парня, который может попасть в мир Белогорья и там выжить, причем с интересом, хотя и не без юмора и комичных ситуаций. В современной Москве моего героя можно было бы назвать эдаким ботаником, но как раз этой ролью я бы хотел показать, что такие ребята очень добрые, честные, интересные и всегда готовые помочь. В общем, он классный парень», – говорит Чугунов, чей герой, несмотря на множество приключений и конфликтов, наверняка, тоже отлично впишется в большую богатырскую семью.
фото: Олег Чугунов, Эвелина Мазурина на съемках сериала "Последний богатырь. Наследие"/онлайн-кинотеатр START
К ней примкнул и режиссер Антон Маслов, когда-то подаривший зрителям семейную сагу «Вампиры средней полосы», в «Наследии» он идет еще дальше, так как это будет первый российский сериал, подходящий для просмотра не только взрослым, но и детям 6+.
«Во всех моих проектах главные герои – это семья. Я очень люблю эту тему и считаю очень классной возможность рассказать в ее рамках о тинейджерах не только современной Москвы, но и сказочного Белогорья, где временным референсом были VIII-IX века. Сказочные подростки – такие же, как обычные. У них есть переходный возраст, борьба за любовь отца, поиск любви и, конечно, приключений. Люди одинаковы во все времена, а мы в кино всегда рассказываем истории про людей. Здорово, когда для этого есть еще сказочная упаковка, 200 богатырей и 300 человек массовки в такой прекрасной декорации. Конечно, это большая ответственность, но мне очень нравится, что в нашу историю мы входим именно через историю дочерей Ивана. Они борются за то, чтобы спасти и свой мир, и своего отца. И я бы хотел, чтобы моя дочь, которая только подрастает, сделала бы так же», – заключает Антон Маслов.
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