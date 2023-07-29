«Магия и мускулы»: Диктатура профитролиата

Весенний аниме-сезон был настолько удачен, что даже вывел из комы жанр фэнтези, который на западном телевидении сегодня сводится к (импорто)замещению «Игры престолов» или угрозам снова экранизировать «Гарри Поттера». Поздно: экранизация манги Хадзимэ Комото «Магия и мускулы» от A-1 Pictures («Твоя апрельская ложь», «Ликорис Рекойл») открывает свой Хогвартс — с бойцовским клубом, профитролями и отказом от длинных предложений. Как комедия про Мэша Бёрндэда наминает бока всему, что видит, рассказывает Максим Бугулов.
Концепция «Магии и мускулов
» практически умещается в анекдотичный зачин «Заходит как-то Сайтама в Хогвартс
». С той лишь разницей, что Истон — местная школа чародейства и волшебства — находится в системе координат победившего Волан-де-Морта: миром правит магия, а маглы официально находятся вне закона.
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Подросток Мэш Бёрндэд
жил себе не тужил в лесу, где обретался вместе с приемным отцом/дедом (маг-неудачник Регро
подобрал юношу еще младенцем и вырастил, как родного). В теле Мэша нет ни капельки магической энергии, что по местным законам мира равносильно госизмене (и карается смертной казнью). Более того, в голове у паренька и мозгов немного: самое важное для младшего Бёрндэда — профитроли и спокойная жизнь с родителем (именно в таком порядке). Отсутствие колдовских способностей Мэш компенсирует силой физической — да еще какой: столь крепкого юношу обошел бы стороной и Баки Ханма
. Как и всё хорошее, идиллия быстро подошла к концу: Мэша обнаружило магическое «министерство любви». Сладить с феноменальными способностями подростка не под силу даже колдунам-полицаям, поэтому «грибоголового» (так прозвали Мэша за пролетарскую прическу) поставили перед выбором. Либо он под видом талантливого мага поступает в местный колледж и становится Вестником Бога, то есть лучшим студентом, зачисляемым в органы с особым статусом и всевозможной протекцией; что обеспечит будущее его нечистого на руку куратора Брэда Коулмана
. Либо до конца своих дней оглядывается по сторонам: уничтожить Мэша силами волшебного правопорядка, положим, не получится, однако лишить покоя — запросто. Так юный крепыш попадает в пафосную магическую академию, где при помощи кулаков, профитролей и толики эмпатии пробивает себе путь через гранит науки и прочие твердые преграды.
Уже на уровне синопсиса чудятся предсказуемые шуточные зарисовки в духе «Ванпанчмена
», «Гарри Поттера
» и сёнэновской
классики а-ля «Наруто
». К счастью, накаченный фанат пирожных скрывает за мантией не только торс Мистера Олимпия.
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Как и положено по жанровому канону, Мэш — глуп. И не как Удзумаки
-сэмпай или Юдзи Итадори из «Магической битвы
», а на границе с патологией. Бёрндэд не в состоянии запомнить, в какую сторону открывается дверь, поэтому все попытки войти в помещение заканчиваются деструктивно. Любое сложносочиненное, да и сложноподчиненное предложение, содержащее больше двух запятых, вызывает у юноши перенапряжение. Сарказм, этикет, шутки, манипуляции и прочие многослойные проявления социального взаимодействия находятся за гранью понимания горе-мага.
Самому Мэшу, впрочем, это нисколько не мешает. У него есть сомнительно настроенный, но вполне рабочий моральный компас, позволяющий проявлять чудеса эмпатии. Даже после победы над местным Малфоем
с откровенно нацистским мировоззрением Мэш находит силы простить соперника: тот ведь маму любит — значит, не настолько плохой человек. Перед лицом потенциальной агрессии отступают любые регалии и социальные статусы: не важно, ученик это из параллельного факультета или завуч, — если он ведет себя неподобающе, ему можно без лишних раздумий нарумянить лицо (а то и вовсе похоронить заживо).
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Вообще в вопросах взаимодействия с миром Мэш тяготеет к ницшеанству: если мир не позволяет пареньку мирно жить с дедушкой в лесу, значит, этот мир следует уничтожить. Кулаками. Кажется, единственная причина, по которой академия Истон не лежит в руинах, — вовсе не магическая мощь тамошнего преподавательского состава, а мэшовская неспособность к рефлексии.
Наконец, вершина мироздания и смысл жизни юноши — профитроли. Пирожные шу для Бёрндэда — не выбранная философия, а нечто вроде органического тотема. Какое бы зелье ни варил студент-качок, у него всегда выходят профитроли. Если конфликт можно уладить дипломатией, то в роли трубки мира будет выступать поднос с профитролями. Ну а если какой-то смертный посмеет выхватить из рук Мэша священную пищу — лучше даже не продолжать.
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Когда столь гротескный, карикатурный — местами даже идиотский — протагонист оказывается один на один с канонами сёнэна и тропами фэнтези, он принимается их крушить. Не остроумно, но до того искренне, что залюбуешься. Героическая самоуверенность, бесстрашие и готовность провести осуждающее фаталити худшим из проявлений социума — непотизму, классовому неравенству, буллингу, полицейскому произволу — нейтрализуются отсутствием пафосной подоплеки. «С большой силой приходит большая ответственность»? Увольте: Мэш впадет в ступор, пытаясь осознать, что означает этот набор слов. Сложно с чистой совестью назвать подобное сочетание оригинальным, что нисколько не умаляет его привлекательности.
К сожалению, ни притягательность протагониста, ни действительно остроумные подколы «Гарри Поттера» не могут затмить следы сёнэновских болячек. В определенный момент сюжет попадает в колею заскорузлой избранности: бонусов от неё — никаких, а вот оскомина набивается приличная — под стать кулакам Мэша.
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Никуда не делось и традиционное для жанра обращение с героинями. У мальчика, который выжил, была хотя бы Гермиона (не говоря о Минерве Макгонагалл). У «Магии и мускулов» нет никого: лишь крикливый набор черт, сваленных в одну кучу и выдаваемых за человеческое существо в мантии. Редкие истонские девушки либо воплощают близорукое коварство
, либо громко мечтают о замужестве
, либо где-то на «галерке» болеют за самого атлетичного мага академии Тома Ноулза, разговаривающего исключительно парадоксальными метафорами о бамбуке. Разумеется, «Магия и мускулы» — не про выпуклость и многослойность персонажей, скорее, наоборот, о юмористической и беззлобной эксплуатации характерных черт, но это не повод игнорировать скотское отношение к волшебницам.
Впрочем, мы вновь забываем, что самое важное в жизни. На любой вопрос существует лишь один правильный ответ — профитроли. Вы вольны не согласиться, но едва ли получится воспрепятствовать: многие пытались, да лишь бока себе намяли. Доподлинно неизвестно, что сильнее — перо или меч, — но в первом сезоне авада кедавра значительно уступает бицепсам и трицепсам.
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