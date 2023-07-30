«Команда Z»: Стиральная машина времени

На официальном сайте Стивена Содерберга всего через несколько недель после премьеры «Замкнутого круга» вышел его новый 8-серийный проект «Команда Z» — короткоформатная, с эпизодами длиной от 8 до 20 минут, фантастическая комедия про путешествия во времени. И одновременно — сатирический комментарий ко дню сегодняшнему, так как отправляются герои из постапокалиптического 2053 года аккурат в Америку 2023-го, дабы постараться исправить катастрофические ошибки прошлого.
В похожем на подсобку помещении собираются трое – Сэм (Рой Вуд мл.
), Джейми (Джей Джей Мейли
) и Эмма (Хлое Рэдклифф
). По очереди они поднимаются, одетые в желтые защитные костюмы, по винтовой лестнице, раздеваются до синих комбинезонов и усаживаются в разнокалиберные крутящиеся кресла перед вмонтированной в стену напротив плазму. На экране через какое-то время всплывает изображение головы — это Кернинг Филти (Майкл Сера
), некогда амбициозный ученый, визионер и миллионер, погибший во время организованного им самим полета на Марс и теперь существующий в виде искусственного интеллекта. Он сообщает собравшимся, что можно решить проблему сегодняшнего дня — а мир, судя по тем же защитным костюмам и периодически сотрясающим здание толчкам и раздающимся снаружи звукам, пережил экологическую катастрофу. Для этого нужно отправиться в прошлое, в год, когда все начало разваливаться — 2023-й. Через пространственно-временную червоточину, портал в которую располагается в соседней комнате и представляет собой обыкновенную с виду стиральную машину. Переместить тела полностью невозможно, однако можно вселить разум Сэма, Джейми и Эммы в головы различных инфлюэнсеров того времени – и через них повлиять на будущее. Дело в том, что во время эпидемии COVID-19 кое-что людям все-таки вживляли — не через вакцины, а через санитайзеры. Так что теперь есть доступ к сознанию почти всего населения Земли.
В противовес своему большому сериалу — а «Замкнутый круг» с его сверхзапутанным, многоуровневым и густонаселенным сюжетом именно такой — Содерберг выпустил классический веб-сериал. На собственном сайте, с короткими эпизодами, в меру камерный, с парой приглашенных звезд — анекдот. Где задумка не требует сложного и дорогого исполнения, но несет в себе внушительный, с точки зрения идеи и философии, месседж. Содерберг берется за глобальные темы климата, религии, алчности, все того же искусственного интеллекта. Его персонажам предстоит помешать богачу спрятаться в бункере от устроенной его же руками эко-катастрофы, предотвратить появление игры, которая спровоцирует гражданскую войну, остановить влиятельных церковников от создания богомерзкой организации, не допустить к власти блогерку и убедить политиков в необходимости развивать безопасную атомную энергетику, несмотря на недоверие к ней после выхода сериала «Чернобыль
».
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«Замкнутый круг»: Мозаика преступления
Кстати, в год выхода сериала HBO зарелизился и фильм «Прачечная
», основанный на расследовании журналистов скандальных Панамских документов. В общем, для Содерберга, одного из самых активных американских режиссеров, метафора стиральной машины далеко не в новинку. Только если в «Прачечной» она была неким международным символом отмывания важных финансовых документов, то здесь играет роль чуть ли не машины времени. «Команда Z» – это уже метафора исправления (считай, стирания) некоторых неудачных моментов прошлого. С многочисленными отсылками — и вовсе не теми, что приходят на ум при виде названия, которое всего лишь означает сочетание клавиш Command и Z — то есть отмену предыдущей команды. Герой Майкла Серы — этакий Илон Маск, который в форме нейросети обеспокоен эффектным появлением на экране и которого всю дорогу безбожно подкалывают за все его прижизненные идеи и начинания. Сошедший с ума гений, превратившийся из визионера в сумасброда, ответственного в том числе за апокалипсис. Остальным персонажам наверняка также можно отыскать прототипы, по крайней мере на уровне идеи — чего стоит злобный магнат (Лив Шрайбер
), беззаветно любящий только своего пса. К слову, именно через пса героям удается до него достучаться.
Сериал делает забавный твист в финале, до наступления которого поэтапно ввергает в тотальное разочарование и зрителей, и героев — усилия троицы, буквально влияющей на умы своих предков, оказываются в масштабах истории песчинкой в море. Голосовой помощник Кернинга вычисляет процент улучшения жизни после каждого вмешательства, сводя на нет все усилия — кое-что в итоге сработает, и это будет самым абсурдным и в то же время самым реалистичным событием. А для того, чтобы повлиять на что-то в настоящее время, в 2023 году, Содерберг в конце каждого эпизода советует углубиться в обозначенную тему с помощью кинематографа и предлагает списки из трех фильмов: о путешествиях во времени — «Терминатор
», о климате – мультфильм «Ледниковый период
», о финансах и Уолл-стрит — «Американский психопат
», о религии и боге – «Эван Всемогущий
». Иронично, но в каждой шутке — как и в каждом художественном произведении любого жанра — всегда есть доля правды.
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