«Футурама» — возвращение комедии о будущем, которое случайно наступило

Читать Фемреволюция и стимпанк в третьем сезоне «Разочарования»

Читать Я не смотрел «Рика и Морти». С чего начать? А если уже бросал несколько раз?

Читать «Черное зеркало» разбилось: обзор шестого сезона шоу об опасности технологий

Читать Блокбастер полураспада: получилось ли возвращение Индианы Джонса от Disney?

В 1999 году «Футурама» появилась как своеобразная вотчина Мэтта Грейнинга и сценариста— обоим стало тесно в семейно-консервативном мире «Симпсонов». Хотелось больше пространства для фантазии, и жанр научной фантастики подходил для реализации их потенциала гораздо лучше анимационного ситкома. Но творец предполагает, а продюсер — располагает: историю обитателей Спрингфилда штампуют сезон за сезоном (многие зрители согласны, что пора бы уже и остановиться), в то время как несчастную «Футураму» регулярно закрывают, перебрасывая между телесетями как «горячую картошку». Сначала о проект обжегся Fox (причем дважды), потом — прямой конкурент и родина «Южного парка» Comedy Central. В 2023 году, спустя десять лет молчания, сериал взялся возродить онлайн-кинотеатр Hulu, который, кажется, существует, чтобы медиаимперии Микки Мауса было куда сгружать проекты, неуместно смотрящиеся в библиотеке Disney+.Новость о третьем (не считая эпохи полных метров «Только для DVD») пришествии «Футурамы» поклонниками была воспринята двояко. С одной стороны, зачем это продолжение нужно? В прошлый раз шоу трогательно попрощалось с героями: наш современник-недотепа Филип Джей Фрай (голос) наконец-то обрел личное счастье и заработал гарантированное расположение главной девчонки сериала – одноглазой амазонки Туранги Лилы ( Кэти Сагал ). Будущее, в которое он угодил, навернувшись со стула прямо в криогенную камеру, все-таки заставило раздолбая из «поколения Питера Пена» преодолеть инфантилизм и научиться брать на себя ответственность. Второстепенная, казалось бы, сюжетная арка, но очень важная для героя, которого Грейнинг срисовал с культового Джеймса Дина «Бунтарь без причины» ), тоже некогда изображавшего на экране молодых американцев, которые в штыки воспринимали мир взрослых. «Футурама», пусть и комедия, обладала элементами романа воспитания и призывала зрителя-миллениала отлипнуть от телека, занявшись саморазвитием. «У Фрая получилось, и у вас получится», – как бы говорили создатели. В девяностых-нулевых мораль о необходимости повзрослеть роднила шоу с, как ни странно, «Евангелионом» великого мизантропа Хидэаки Анно . Благо, хотя бы без фирменной депрессии, но Фрай сезон к сезону становился немного взрослее ради окружавших людей (а также роботов и других альтернативных форм жизни).С другой стороны фанатского фронта возвращение любимого проекта встретили криком Shut up and take my money!. Именно этими словами Фрай вписал себя в мировую мем-культуру, покупая EyePhone (аналогия понятна). «Футурама» еще на заре эры смартфонов шутила над тем, что пользователи настолько увязли в виртуальном мире, что гаджеты скоро будут забивать им молотком прямо в глаза. Иронично вышло: сериал перерождается одновременно с анонсом очков виртуальной реальности Apple, которые подозрительно напоминают по функционалу выдуманный глазной телефон. Не тот сериал Грейнинга объявили провидческим: пока интернет упражнялся в остроумии, рисуя фейковые кадры с предсказаниями «Симпсонов», «Футурама» по-настоящему прозрела будущее. Страшно представить, как в реальности отзовется будка для самоубийств, где можно попрощаться с бренным миром всего за четвертак. В том, что пророчество обязательно сбудется, сомнений уже почти не осталось.Меметичность (своеобразное мерило культурной ценности) «Футурамы» вообще запредельная: многие ее фразочки ушли в народ, повлияв на культуру ничуть не меньше, чем « Теория большого взрыва» или даже «Звездный путь» . «Укуси мой блестящий зад», луна-парк с блэкджеком и куртизанками. «Я больше не хочу жить на этой планете»: профессор Фарнсворт охарактеризовал XXI век лучше многих мыслителей и политиков. В последние годы шоу совсем не потеряло актуальности, даже наоборот — приобрело дополнительные смыслы. Новостные сводки из реального мира похожи на сюжеты «Футурамы» больше, чем сама «Футурама»: интернет-активисты штурмуют «Зону 51» в стиле «Наруто» , фанаты «Рика и Морти» , объявляют крестовый поход за обладание сычуанским соусом . Капитолий в Вашингтоне осаждают викинги . Массовая истерия, кто вообще режиссирует этот проклятый таймлайн? «Футураме» стоило обновиться хотя бы ради того, чтобы все удивились ее реалистичности.На календаре 3023 год, хотя время в мультсериалах Грейнинга всегда было относительной категорией. Со времен первого сезона мало что в мире поменялось: у власти все та же говорящая голова (буквально – Ричарда Никсона), в телевизорах те же разжижающие мозг телешоу. Курьерская контора «Планетный экспресс» еще на плаву, что удивительно — работают в ней преимущественно некомпетентные фрики, ставшие за много лет единым комедийным организмом. За каждым закреплена фирменная шутка. Профессор Фарнсворт играет роль маргинального ученого, объясняющего одиозные квантовые теории. Робот Бендер ( Джон Ди Маджо ) любим в народе за асоциальность, пьянство и цинизм. Доктор Зойдберг — нечистоплотный инопланетный омар, чье каждое появление гарантированно приводит к чему-то мерзкому. В этот раз команде приходится вновь спасать Фрая от самого себя: желая впечатлить Лилу, он пытается заработать звание единственного человека в мире, который посмотрит все сериалы из библиотеки онлайн-кинотеатра Fulu. Как и последний сезон «Черного зеркала» , «Футурама» избирает на роль вступительной хохмы издевательство над популярностью стриминговых сервисов. Маловероятно, что это решение не было утверждено на собрании маркетологов платформы-заказчика.Отыгрываясь за десятилетнее отсутствие, «Футурама» шутит, не видя берегов. Достается всем: популярным сериалам (упоминаются «Голова Лассо» «Вонь в Париже» ), бездушным продюсерам, замученным сценаристам (не зря бастуют) и даже самим зрителям. Ключевое понятие из зачина нового сезона — «бинджвотчинг», запойное смотрение сериалов, от которого люди превращаются в овощи или нечто вроде пелевинского Орануса ( «Generation П» ). Идеальное устройство для эпохи развитого консьюмеризма и новый претендент на скорое появление в онлайн-магазинах — сериальный костюм, транслирующий контент прямо в голову и кормящий носителя через трубочку. Хорошая новость: похоже, юмор «Футурамы» за последние годы совсем не изменился, это по-прежнему разнузданное и прямолинейное издевательство над реальностью. Плохая: похоже, формула шуток сериала плохо состарилась — и большинство панчлайнов напоминают неактуальные мета-анекдоты, к тому же озвученные невпопад. Шутка-самосмейка о «Лузераме» — именно так теперь нужно называть сериалы-неудачники, которых отовсюду шпыняют и вечно закрывают, — сопровождается неловким молчанием: ни героев, ни зрителя это беспомощное самобичевание уже не трогает.Метатекстуальность не играет проекту на руку еще и потому, что «Футурама» тоже косвенно замешана в голливудском беспределе: не так уж честно шутить над пороками индустрии, когда вы сами недавно попадали в заголовки СМИ из-за так называемого «Бендергейта». За несколько месяцев до премьеры ведущий актер озвучания Джон Ди Маджо отказывался от участия в проекте из-за позорных условий контракта. Даже Disney, огромный денежный мешок, не смог предоставить артисту достойных условий труда, чего уж говорить о других работодателях, против которых сейчас ополчился весь калифорнийский креативный класс? Конфликт замяли, но осадочек остался, а последние энтузиасты разуверились в благодушии Hulu, якобы возродившего сериал ради фанатов: добра от онлайн-комбинатов по производству сериалов ждать не приходится. Скорее, новый сезон любимого шоу из прошлого выглядит как очередная попытка разыграть карту ностальгии — в эпоху кризиса хорошие воспоминания продавать надежнее, чем оригинальные проекты. В Disney об этом осведомлены получше многих — и давно поставили ностальгическую некромантию на поток.В финале первой серии Филип Джей Фрай все-таки сможет избежать превращения в телевизионного зомби и озвучит правильную мысль: не надо перезапускать сериалы из прошлого. Если вы, конечно, не уверены, что получится хорошо. В 2023 году «Футурама» ведет себя как пожилой чудной дядюшка, с которым вы давно не встречались: несомненно радостно видеть старика в добром здравии, но его попытки шутить на актуальные темы отдают нафталином. Следующие несколько недель шоу продолжит перемывать косточки порокам общества: судя по названиям эпизодов, его темами станут криптовалюты, культура отмены (а ведь только что оправдали Кевина Спейси ) и пандемия. Но надежда на то, что «Футурама» окажется достойной славного прошлого все еще жива. У некоторых героев шоу в 3023 году уже появились дети и сопутствующие проблемы, а значит, создатели не забыли о том, что они стараются не только развлекать, но и периодически говорить о важном. Самые лучшие эпизоды «классического» шоу были ведь не смешные, а сентиментальные: немногие смогли с каменным лицом пережить серию про пса Фрая (Jurassic Bark), дожидавшегося хозяина у пиццерии, в которую тот уже никогда не вернется. Даже одного нового эпизода со схожим эмоциональным накалом будет достаточно, чтобы вся эта авантюра с перезапуском стоила свеч.