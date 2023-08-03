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«Последователи»: Культ Веры

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3 августа 2023

В онлайн-кинотеатре PREMIER состоялась премьера сериала «Последователи» — психологического триллера на шесть эпизодов, спродюсированного братьями Андреасянами и снятого режиссером Гамлетом Дульяном. Про загадочный религиозный культ, пленниками которого оказываются несколько отчаявшихся семей.

«Последователи»: Культ Веры

Вера (Марина Александрова) и Андрей (Виктор Добронравов) давно вместе и мечтают о ребенке. Перепробовали все, но забеременеть девушка так и не смогла. Их последний шанс — некий отец Афанасий (Вадим Сквирский), якобы исцеляющий бесплодие в удаленном ските, запрятанном в лесах и горах. Попасть к батюшке на прием оказывается делом непростым: пару везут с завязанными глазами, а по прибытии сообщают, что индивидуальная встреча невозможна. Афанасий и его последователи готовятся к каком-то празднику, и Вера с Андреем, по совету ближайшей помощницы старца Нины (Ольга Тумайкина), присоединяются к гуляньям. Танцы и молитвы у костра перерастают чуть ли не в оргию, однако герои получают заветное благословение — и беременность наступает. Перед отъездом домой Вере сообщают, что на роды надобно вернуться в скит, иначе ребенок погибнет. Так супруги и поступают, однако появление на свет долгожданного сына оборачивается для супругов сущим кошмаром. Андрея не пускают к жене и пытаются убить, Веру не пускают домой на поиски мужа. И они не единственные такие. В заброшке посреди леса обосновался Борис (Юрий Быков), приехавший в скит чуть раньше с супругой — лечить их тяжело больную дочку — и в одночасье потерявший обеих. Однако в гибель девочки он не верит и объединяется с Андреем, чтобы вызволить пленниц из секты отца Афанасия.

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Сектантство в России будто бы осталось где-то в 1990-х, когда потерявшие всё люди уходили от лихой новой реальности в леса вслед за всевозможными псевдопровидцами: в поисках хоть какого-то смысла жизни. Выбраться смогли не все, но постепенно появление (спорной) государственной стабильности вроде как свело необходимость поиска деструктивного сектантского спасения на нет. Конечно, полностью явление никуда и никогда не исчезало, о чем свидетельствуют редкие, но все же периодически появляющиеся художественные сериалы и документальные фильмы на тему. Куда больший резонанс получили журналистские расследования, в том числе Ксении Собчак, которая ездила и к Виссариону в Сибирь, и в Среднеуральский женский монастырь к опальному отцу Сергию. И то, и другое спровоцировало цепочки расследований, арестов и бесконечных споров о том, богоугодное ли это все дело, или же и впрямь самые что ни есть тоталитарные религиозные культы с сомнительными целями и средствами взаимодействия с прихожанами (или сектантами?).

«Последователи»: Культ Веры

«Последователи» — в этом смысле, наверное, самое подходящее слово, вбирающее в себя оба смысла и несущее как положительные, так и негативные коннотации. Дуализм пронизывает сериал, в котором чудеса идут рука об руку со злом, а молитвы, проповеди и прочие благостные речи «подкрепляются» антигуманными действиями. Скользкую же дорожку к оскорблению чувств верующих авторы укрепляют жанром — выходит местами действительно напряженный триллер: с перестрелками, погонями по лесам, пленными и пытками. Плата за чудеса оказывается равна чуть ли не жизни, а путь к вере оборачивается кошмаром наяву. Чем дальше, тем больше божественное походит на эзотерическое, нечто мистическое, что называется, от лукавого — одним словом, грань тонка.

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Неожиданно хорошо всю эту текучую двойственность подчеркивает и дуэт главных героев. Единственной опорой Андрея была и остается его Вера, которая олицетворяет то самое отчаяние, заставляющее людей взывать к высшим силам. Их мировоззрения проходят испытания, и от серии к серии оба меняют отношение к происходящему. Сперва все больше убеждаясь во всемогуществе высших сил, а потом, уже отдельно друг от друга, постепенно наблюдая проявления низменной человечности. Её олицетворяют порой весьма зловещие в своей благости отец Афанасий, его верная приспешница Нина и прочие, по большей части будто зомбированные, прихожане доморощенной церкви. По ходу проступают и другие сюжетные линии, связанные с отдельными персонажами. Быков в образе Рэмбо с арбалетом наперевес, еще одна одержимая деторождением девушка, местная полицейская — их судьбы переплетаются причудливо, и не только с точки зрения сюжета, но даже композиционно. Каждая серия идет словно внахлест с предыдущей, то отматывая время действия слегка назад, то показывая недалекое будущее. Замысловато и таинственно, под стать теме.

Смотрите сериал «Последователи» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 3 августа.


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