«Монтекристо»: Сила есть, Дюма не надо

В Амедиатеке – новинка: испаноязычный сериал «Монтекристо» — вольная адаптация классического романа Александра Дюма со звездой боевика «Обитель зла: Последняя глава» Уильямом Леви в главной роли. Разбираемся, как изменилась мрачная история о французских аристократах под влиянием горячей кубинской крови.
«Граф Монте-Кристо» – французский «Гамлет», описывающий вечный метасюжет об одержимости местью. Новая адаптация осталась верна сути классического романа, хотя сюжет сильно переписали. Во-первых, действие перенесено из XVIII века в наше время, события происходят в Майами и Мадриде, а ретроспективно – на Кубе. Таинственный богач без прошлого Алехандро Монтекристо (Леви) — основатель подающей большие надежды IT-компании, пытающийся привлечь новых инвесторов — прежде всего, в лице бизнесмена Фернандо Мондего (Роберто Энрикес
). Тот и не подозревает, что Монтекристо – никто иной, как Эдмундо Дантес, которому он с влиятельным тестем Кристобалем (Хуан Фернандес
) разрушил жизнь 18 лет назад. Теперь тот вернулся, чтобы отомстить.
Изменения коснулись не только места и времени действия. Авторы дерзнули добавить множество новых персонажей и сюжетных линий, а также поменять обстоятельства жизни тех героев, которым оставили знакомые имена. Мерседес (Сильвия Абаскал
), возлюбленная Эдмона Дантеса, здесь уже много лет пребывает в психиатрической клинике, а на воле осталась дочь Альба (Гийомар Пуэрта
). Девушка — важная фигура в истории (в оригинальном романе вместо неё фигурировал сын Альберт). Наложница Хайде (Эсмеральда Пиментел
) обернулась талантливой хакершей, готовой взломать любую систему безопасности. Теперь она не просто бесполезная подруга Монтекристо, а его соратница, помогающая мстить очень технологично и изобретательно. На месте главного врага узника замка Иф оказывается отец Мерседес Кристобаль — серый кардинал и убийца, плетущий интриги на президентских выборах. Правда никакого замка Иф там тоже нет: вместо него — шумная и опасная кубинская тюрьма, где Дантесу предстоит превратиться из дрища-очкарика в супермена (иначе не выжить). И не просто хорошо подкачаться, а по-настоящему похорошеть, выковать бойцовский характер, научиться быть по-настоящему безжалостным. А потом... Спорим, вы сами угадаете, как разбогател Эдмондо, какое сокровище оставил ему умирающий от пули охранника не-аббат Фериа (Эктор Ноас
)? Точно – биткоины. Дантес находит крипто-клад.
Да, на смену костюмированным драмам о Графе Монте-Кристо с Джимом Кэвизелом
, Жераром Депардье
, Виктором Авиловым
и многими другими пришел совершенно другой «Монтекристо» — в жанре боевика. Не удивительно, что на главную роль пригласили Уильяма Леви – актера-модель с недавней обложки журнала о самых сексуальных мужчинах мира. Он с удовольствием носит в кадре дорогие рубашки, но ещё с большим наслаждением их снимает — демонстрируя отличное телосложение и как можно больше стараясь походить на Джеймса Бонда. Его герою приходится участвовать во множестве боевых сцен, а также демонстрировать навыки из арсенала кинематографических спецагентов: устанавливать камеры слежения, проникать в банки, выскакивать на карниз здания. И, конечно, неоднократно заниматься сексом с разными женщинами. Всё это, увы, не делает фильм интереснее — особенно вульгарный и якобы горячий секс, никак не обоснованный сюжетно (женщины всегда сверху, похоже, в контракте у исполнителя прописано не показывать голый зад). Актерские способности Леви, увы, не так совершенны, как его торс, играет он скучно, а настоящей химии не случается ни с одним из действующих персонажей. Да и в целом диалоги не блещут правдоподобием от того, что слишком литературны и вычурны. Все собеседники перебрасываются поучительными афоризмами и фразами из викицитатника: «Наши узы так же крепки, как узы крови», «Не всем доступна правда», «Справедливость – невидимая сила, как гравитация. Овладей ею, и мир ляжет у твоих ног».
С другой стороны, незачем говорить, что великую книгу безвозвратно испохабили. Просто задачей авторов было сделать шоу ярким и развлекательным — и это им, в общем, удается. Одна из отличительных особенностей картины — удивительно красивые пейзажи. Практически для каждой сцены подобраны идеальные локации: будь то океан, вулканический черный остров Тенерифе, улицы Гаваны или центр Мадрида. Испанская столица выглядит особенно магнетически и вызывает жгучее желание её посетить. Современные лофты и интерьеры тоже не чета тем, в которые селят российские кинематографисты наших олигархов. Внимание к деталям и визуальное разнообразие придает сериалу масштаб и солидность, хотя главное, что цепляет, — все-таки переклички с книгой. Нельзя бросить сериал на середине и не узнать, с помощью каких новых технологий будут повержены враги — и есть ли надежда у Монтекристо изжить разрушающий душу вирус мести.
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