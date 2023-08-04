Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Монтекристо»: Сила есть, Дюма не надо

Обзор сериалов >>
4 августа 2023
В Амедиатеке – новинка: испаноязычный сериал «Монтекристо» — вольная адаптация классического романа Александра Дюма со звездой боевика «Обитель зла: Последняя глава» Уильямом Леви в главной роли. Разбираемся, как изменилась мрачная история о французских аристократах под влиянием горячей кубинской крови.

«Монтекристо»: Сила есть, Дюма не надо

«Граф Монте-Кристо» – французский «Гамлет», описывающий вечный метасюжет об одержимости местью. Новая адаптация осталась верна сути классического романа, хотя сюжет сильно переписали. Во-первых, действие перенесено из XVIII века в наше время, события происходят в Майами и Мадриде, а ретроспективно – на Кубе. Таинственный богач без прошлого Алехандро Монтекристо (Леви) — основатель подающей большие надежды IT-компании, пытающийся привлечь новых инвесторов — прежде всего, в лице бизнесмена Фернандо Мондего (Роберто Энрикес). Тот и не подозревает, что Монтекристо – никто иной, как Эдмундо Дантес, которому он с влиятельным тестем Кристобалем (Хуан Фернандес) разрушил жизнь 18 лет назад. Теперь тот вернулся, чтобы отомстить.

Изменения коснулись не только места и времени действия. Авторы дерзнули добавить множество новых персонажей и сюжетных линий, а также поменять обстоятельства жизни тех героев, которым оставили знакомые имена. Мерседес (Сильвия Абаскал), возлюбленная Эдмона Дантеса, здесь уже много лет пребывает в психиатрической клинике, а на воле осталась дочь Альба (Гийомар Пуэрта). Девушка — важная фигура в истории (в оригинальном романе вместо неё фигурировал сын Альберт). Наложница Хайде (Эсмеральда Пиментел) обернулась талантливой хакершей, готовой взломать любую систему безопасности. Теперь она не просто бесполезная подруга Монтекристо, а его соратница, помогающая мстить очень технологично и изобретательно. На месте главного врага узника замка Иф оказывается отец Мерседес Кристобаль — серый кардинал и убийца, плетущий интриги на президентских выборах. Правда никакого замка Иф там тоже нет: вместо него — шумная и опасная кубинская тюрьма, где Дантесу предстоит превратиться из дрища-очкарика в супермена (иначе не выжить). И не просто хорошо подкачаться, а по-настоящему похорошеть, выковать бойцовский характер, научиться быть по-настоящему безжалостным. А потом... Спорим, вы сами угадаете, как разбогател Эдмондо, какое сокровище оставил ему умирающий от пули охранника не-аббат Фериа (Эктор Ноас)? Точно – биткоины. Дантес находит крипто-клад.

«Монтекристо»: Сила есть, Дюма не надо

Да, на смену костюмированным драмам о Графе Монте-Кристо с Джимом Кэвизелом, Жераром Депардье, Виктором Авиловым и многими другими пришел совершенно другой «Монтекристо» — в жанре боевика. Не удивительно, что на главную роль пригласили Уильяма Леви – актера-модель с недавней обложки журнала о самых сексуальных мужчинах мира. Он с удовольствием носит в кадре дорогие рубашки, но ещё с большим наслаждением их снимает — демонстрируя отличное телосложение и как можно больше стараясь походить на Джеймса Бонда. Его герою приходится участвовать во множестве боевых сцен, а также демонстрировать навыки из арсенала кинематографических спецагентов: устанавливать камеры слежения, проникать в банки, выскакивать на карниз здания. И, конечно, неоднократно заниматься сексом с разными женщинами. Всё это, увы, не делает фильм интереснее — особенно вульгарный и якобы горячий секс, никак не обоснованный сюжетно (женщины всегда сверху, похоже, в контракте у исполнителя прописано не показывать голый зад). Актерские способности Леви, увы, не так совершенны, как его торс, играет он скучно, а настоящей химии не случается ни с одним из действующих персонажей. Да и в целом диалоги не блещут правдоподобием от того, что слишком литературны и вычурны. Все собеседники перебрасываются поучительными афоризмами и фразами из викицитатника: «Наши узы так же крепки, как узы крови», «Не всем доступна правда», «Справедливость – невидимая сила, как гравитация. Овладей ею, и мир ляжет у твоих ног».

С другой стороны, незачем говорить, что великую книгу безвозвратно испохабили. Просто задачей авторов было сделать шоу ярким и развлекательным — и это им, в общем, удается. Одна из отличительных особенностей картины — удивительно красивые пейзажи. Практически для каждой сцены подобраны идеальные локации: будь то океан, вулканический черный остров Тенерифе, улицы Гаваны или центр Мадрида. Испанская столица выглядит особенно магнетически и вызывает жгучее желание её посетить. Современные лофты и интерьеры тоже не чета тем, в которые селят российские кинематографисты наших олигархов. Внимание к деталям и визуальное разнообразие придает сериалу масштаб и солидность, хотя главное, что цепляет, — все-таки переклички с книгой. Нельзя бросить сериал на середине и не узнать, с помощью каких новых технологий будут повержены враги — и есть ли надежда у Монтекристо изжить разрушающий душу вирус мести.

Смотрите сериал «Монтекристо» на Амедиатеке.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Черновик»: Нет мира без Кремля
«Магия и мускулы»: Диктатура профитролиата
«Свинка»: Дразнить нельзя помиловать
Анатомия Анны Карениной
Дракула: Мертвый и вечный
Поиск по меткам
АмедиатекаЕкатерина ВизгаловаИспанское киноЭкранизация
персоны
Сильвия АбаскалВиктор АвиловЖерар ДепардьеДжим КэвизелУильям ЛевиЭктор НоасЭсмеральда ПиментельГийомар ПуэртаХуан Фернандес (II)Роберто Энрикес
фильмы
Граф Монте КристоГраф Монте-КристоМонтекристоОбитель зла. Последняя главаУзник замка Иф

фотографии >>
«Монтекристо»: Сила есть, Дюма не надо фотографии
«Монтекристо»: Сила есть, Дюма не надо фотографии
«Монтекристо»: Сила есть, Дюма не надо фотографии
«Монтекристо»: Сила есть, Дюма не надо фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Михаил Малинин
3 августа ушёл из жизни актёр Михаил Малинин.
Ирина Мирошниченко
3 августа ушла из жизни актриса Ирина Мирошниченко.
Валентина Ермилова
3 августа ушла из жизни актриса Валентина Ермилова.

День рождения >>

Юрий Думчев
Ольга Зайцева
Нина Курпякова
Игорь Лагутин
Наталья Лапина
Владислава Назарова
Вероника Норина
Михаил Пшеничный
Вера Холодная
Том Дрэйк
Лидия Ламайсон
Роберт Тейлор
Джеймс Уайлдер
Марлене Фавела
Виктор Франсан
Джоан Хиксон
все родившиеся 5 августа >>

Афиша кино >>

Баба Яга спасает мир
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
10 дней без мамы в Куршевеле
комедия
Франция, 2023
Домовята. Навстречу приключениям
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Люксембург, 2022
Криминальный город: Разборки в Пусане
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Моё итальянское лето
комедия, мелодрама
Италия, Португалия, Сербия, 2022
Боксёр
биография, драма, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Корабль призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Космос. Смерть. Роботы
научная фантастика, триллер
Великобритания, Канада, США, 2023
Свадебная резня
триллер
США, 2023
Семь лиц Джейн
драма
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram