«Внутренняя кухня»: Карты, деньги, две звезды Мишлен

В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» начинается показ французского сериала «Внутренняя кухня» — кулинарно-криминального герметичного триллера, действие которого разворачивается в подсобных помещениях дорого парижского ресторана. Который вот-вот должен получить звезду Мишлен, но вместо этого его сотрудники оказываются втянутыми в темные дела местной мафии — да еще и с русским следом.
Выпускница элитных кулинарных школ Адриана (Аннабель Лангронн
), работавшая на лучших кухнях французской столицы, готовится, наконец, открыть свое собственное заведение. Запуск омрачен не только еще не законченным ремонтом и долгами, в которых она погрязла на пару с вторым владельцем, ушлым Гюнтером (Амори де Крэенкур
), но и появлением на пороге парочки подозрительных незнакомцев. Джефф (Венсан Энен
) и Анжель (Мели Буржак
) Рубенсы, брат и сестра, которым Гюнтер задолжал кругленькую сумму, заявляют, что параллельно с открытием в подвале ресторана состоится подпольная игра в покер с участием очень богатых людей. Нужно помалкивать и вовремя их обслуживать, для чего Адриана вызывает сестру Стеллу (Малика Жоани
). Несмотря на все напряжение — в любой момент могут пожаловать и мишленовские инспекторы, и журналисты, да и казино в подсобке доставляет массу неудобств — ресторан открывает свои двери, гости пробуют первые блюда.
Но в разгар ужина врываются вооруженные люди в масках, разносят все вокруг — и, добравшись до подвального помещения, уносят всю покерную выручку. Адриана и ее команда оказываются в незавидном положении: полицейские начинают расследование, Гюнтер исчезает, Рубенсы прикидываются совладельцами и угрожают рестораторам — хотя сами висят на волоске, ведь деньги игрокам надо как-то возвращать. Заключив на время хрупкий пакт о ненападении, повара и бандиты пытаются сообща обвести полицию вокруг пальца и решить все финансовые проблемы.
Поражает неспешность, с которой разворачивается действие — это не истерический сериал «Медведь
», несмотря на похожий антураж и общую насыщенность повествования событиями. Не считая динамичной сцены с перестрелкой, герои по большей части зловеще шепчутся, перемещаясь от зала к кухне, пассивно-агрессивно готовят и редко выходят на улицу — здание ресторана оказывается оцеплено полицией, и место действия напоминает локации герметичных детективов Агаты Кристи
. Внешний мир изредка расширяется кухнями других заведений — в одном Адриана соглашается вновь пойти в подчинение к именитому шефу, чтобы тот покрыл ее долги, в другом Анжель Рубенс встречается с прекрасно говорящим на французском русским мафиози, колоритно поедающим кебаб в окружении восточно-европейских головорезов-охранников.
За всем этим проглядывает очередная история мучительной эмансипации — на этот раз Адрианы, очевидно, одаренного повара, давно достойной и своего ресторана, и своих звезд. Однако темнокожей девушке особо неоткуда ждать помощи — кредиты, как финансовые, так и доверия, выдают белым цисгендерным мужчинам, а ей достается сдача в виде последствий махинаций и нечестной игры этих самых мужчин. И необходимости хладнокровно распихивать расчлененный труп по пирожкам — забавно, но и тут она демонстрирует свое неоцененное превосходство, создавая кулинарные шедевры во имя избавления от улик. В актрисе Аннабель Лангронн столько ярости и страсти – она светится и искрится совсем как ее выкрашенные в блонд короткие волосы. Тем острее ее противостояние с другой героиней – Анжель Рубенс оказывается врагом, но не уступает шефу в силе характера и смелости, без которой не вытянуть из неприятностей ни себя, ни своего братца-дуболома.
Повара превратились в последние пару лет в новых героев, кухни — в места для комедии, драмы, триллера и вообще любого жанра и формата. Процесс готовки, даже если это всего лишь фон, невольно завораживает и притягивает, как и виртуозное владение этим мастерством. Как и тот неоспоримый факт, что у любой кухни есть своя внутренняя кухня, где интригуют с такой же скоростью, с какой нарезают лук — и всегда есть оправдание слезам.
Смотрите сериал «Внутрення кухня» в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» с 11 августа.
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