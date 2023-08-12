«Убойная сила»: Карбюратор – купить, Родину – не опозорить

13 августа исполняется 55 лет заслуженному артисту России Андрею Федорцову, карьера которого начиналась с ярких ролей в «питерском кино». Их много: радиорежиссер из «Брата», эсер-боевик в «Гибели империи», прапорщик Приходько, визави Дмитрия Нагиева («Осторожно, Задов!»). Самый же узнаваемый его образ – лейтенант Вася Рогов в сериале «Убойная сила» телеканала ОРТ. В начале нулевых милицейский процедурал конкурировал с «Улицами разбитых фонарей» за статус главного криминального телеблокбастера и подарил зрителям альтернативный взгляд на ментов: после уныния «лихих 90-х» опера (вместе с согражданами) наконец-то посмотрели в будущее с оптимизмом. Вспоминаем, как милиционеры нового времени пришли на смену «Улицам» и отрапортовали о переменах в стране.
Менты в России больше, чем менты. В 1994 году сотрудник уголовного розыска Андрей Пименов
начал публиковать криминальные повести, повествующие о буднях милиционеров «убойного отдела» в Кировском районе Санкт-Петербурга. Героями его текстов стали сослуживцы, сюжеты подкидывала реальность – в 90-е у ментов прибавилось работы. По воспоминаниям Пименова, число убийств на вверенной ему территории возросло до 80 случаев ежемесячно, плюс всякая мелочевка вроде тяжких телесных, грабежей и бытовухи. Зарплаты в милиции были, как везде, нерегулярны. Пили, куда же без этого – странно не выпивать при такой-то работе. Наполненные сермяжной правдой и черным юмором повести Пименов писал шутки ради в школьных тетрадках – раздавал экземпляры коллегам, чтобы их подбодрить. В итоге на самиздат вышли нужные люди и предложили повести издать. В версии для печати реальных оперативников пришлось спрятать под псевдонимами: так Анатолий Дукул стал Дукалисом, Олег Дудинцев
– Соловцом. Оперативник Малинин в книгах преобразился в Клубникина, а потом эволюционировал в Казанцева. Себя Пименов вывел под фамилией Кивинов (прицепится намертво). Альтер-эго автора впоследствии станет капитаном Лариным.
Смотреть онлайн:
«Улицы разбитых фонарей»
Прошло немного времени, и на книгу Пименова-Кивинова «Кошмар на улице Стачек» наткнулся актер Виктор Бычков
: Кузьмич из «Особенностей национальной охоты»
приобрел экземпляр детектива на развале, прочел и отнес режиссеру Александру Рогожкину
, предложив в качестве сценария. Хотел играть Ларина, но прогорел и оказался всего лишь обаятельно странным бомжиком Померанцевым. К 1996 году живущая впроголодь команда «Ленфильма», ведомая продюсером Александром Капицей
, уже имела несколько серий «Улиц разбитых фонарей». Снятый на коленке при минимальном бюджете сериал стал сенсационным явлением для российского телевидения, почти полностью занятого исключительно западными проектами. В строю из «Санты-Барбары»
, «Альфа»
и «Крутого Уокера»
«Улицы» смотрелись предельно народным проектом – в том смысле, что декорации, истории и герои здесь были жизненные, «всамделишние». Измученные спиртом «Рояль», бедные, затюканные начальством и «малиновыми пиджаками», в конце 90-х менты из Питера стали национальными героями и породили целый жанр телевизионного контента – «новую милицейскую волну». Русский взгляд на полицейский процедурал оказался тем еще постмодерном, смешавшим грязно-серые коммуналки с рассуждениями о Мольере, эстетику околотка – с роскошными квартирами нуворишей. Свежее явление в российском кино не могло жить долго – Золотой век «Улиц» продлился всего три сезона. На смену ментам из 90-х должны были прийти герои, которые будут соответствовать настроению нового десятилетия.
«Это наша корова – и мы ее доим»
Милиция 1995 года ездила на место преступления на такси, «за свои». Не от праздной жизни, просто в рабочем «Бобике» то бензина не было, то колеса отваливались. Новые менты влетали в эфир телеканала ОРТ уже на личном автотранспорте – измученной «Волге», помнящей Гагарина, Оттепель, «Берегись автомобиля»
и «Три тополя на Плющихе»
. На стрелку с бандитами, отбивать попросившего помощи коммерсанта, ехали лейтенант Вася Рогов (Федорцов), оперативник с бандитской рожей и добрым сердцем Дукалис (Сергей Селин
) и голос разума Игорь Плахов (Константин Хабенский
). Последний с невозмутимым видом ставил на крышу «Волги» красный проблесковый маячок, атрибут американского крутого детектива. Или, скорее, «Голого пистолета»
– прибыв на рандеву, герои внезапно вспомнили, что начальство отобрало у них табельное, и воевать с несправедливостью придется подручными средствами: гонором и двухлитровой бутылкой водки. Добро в погонах ни на шутку перепугалось, но все-таки победило «воркутинских» в словесном баттле и удалилось почти триумфально. На следующий день после выхода этой серии отечественный городской фольклор уже вовсю использовал фразу Дукалиса, так хорошо объяснившей идею «бизнеса по-русски»: «Это наша корова, и мы её доим
». В граните бы отлить, чтобы на века.
Читать
«Берегись автомобиля» — фильм-маскарад, нестареющая классика
«Убойная сила» и сама была следствием дойки медиакоров. В 1999 году Андрей Кивинов покинул «Улицы разбитых фонарей» из-за конфликта с телеканалом ТНТ – догадались же продюсеры вставлять его фамилию в серии, к которым он не имел никакого отношения. К тому моменту первородный сериал про ментов уже находился в состоянии полураспада и существовал, скорее, по инерции: кроме Кивинова, его покинул Александр Лыков
, унесший с собой красный шарф и широкополую шляпу Казановы. Артисты роптали: им приходилось играть что-то очень далекое от оригинала. Творческий кризис «Улиц» оказался на руку ОРТ, который тоже хотел обладать милицейским блокбастером, дорогим ответом конкуренту. К 1999 году на деньги «Первого» собралась настоящая dream team: сценарий для ответа «Улицам» согласился писать Кивинов и его коллега Дудинцев, запускающим режиссером снова избрали Рогожкина. Невозможная для сегодняшнего кинобизнеса ситуация: даже ключевых героев «Улиц» удалось привлечь на второстепенные роли – ради узнаваемости. Задолго до кинематографической вселенной Marvel
на российском ТВ образовалась уникальная мультивселенная – отечественный «Ментаверс» оказался следствием конкуренции федеральных телеканалов.
Выпивающие за знакомство Толя Дукалис и Вася Рогов – из ряда вон выходящее со-бытие (термин сродни филологической чеканке философа Мартина Хайдеггера), которое с точки зрения франшиз не должно существовать. Халк и Флэш не могут сообща бороться со злом, они представители враждующих издательств. Но отечественное телевидение – пространство парадоксов, в нем спин-офф оказывается не дополнением к популярному сериалу, а его врагом. «Убойная сила» выходила в одно время с «Улицами» и отбирала у них львиную долю зрителей, хотя и намеревалась гнуть свою линию. Невероятный талант Александра Рогожкина: он как никто умел чувствовать время и давать ему актуальных героев. Ему ли было не знать, что эпоха старых ментов осталась где-то в прошлом: во временах «малиновых пиджаков», обращенных против Дома Советов танков, дефолта и деноминации, Хасавюрта, денежных суррогатов «МММ». 90-е – время «советских», учащихся жить в новом рыночном мире. И оно заканчивалось, приметы времени размывались. Все меньше зрителей понимало, зачем интеллигент Ларин (Алексей Нилов
) работает в милиции (по нему плачет кафедра филфака), как остроносый Казанова подкупает девушек и чем так славен (другие скажут – проклят) Рижский ОМОН, в котором до развала СССР работал Дукалис. В 2000 году зритель смотрел на растущие котировки нефти и валютные курсы с надеждой, что будущее все-таки будет светлее прошлого. Телементы должны были соответствовать этому оптимистичному духу: быть больше про приключения и меньше про всепоглощающую хтонь. Будущее у Васи Рогова с Игорем Плаховым и вправду будет ярким, чего не сказать об их коллегах из соседнего отдела: в финале пятого сезона «Улиц» продюсеры расправятся с Лариным и Дукалисом, убив их гранатой, как-то глупо выпавшей из рук срочника-дезертира (Данила Козловский
).
Читать
Самые яркие роли Данилы Козловского
Причиной ликвидации любимейших героев стало решение артистов уйти из сериала – «убили» их из продюсерской мести. Из дня сегодняшнего символизм решения воспринимается значимее закулисных интриг: вместе с операми хоронили и сериал, и лихое десятилетие, которому он без остатка принадлежал. Когда Ларин умер, не было никого, кто это бы опроверг.
«Мешать водку с ликером – последнее дело, Вася»
Зимой 1999 года оперативники уголовного розыска начинают раскручивать дело о заказном убийстве. Знакомые все лица: Ларин (Нилов), Дукалис (Селин), Соловец (Александр Половцев
) и Волков (Михаил Трухин
) идут по следам киллера, готовящегося совершить громкое заказное убийство. Всё на мази, к объекту уже подослан верный сексот-бродяга Померанцев, но слишком ушлые соседи портят весь план. Выпивавший в полуподвальном шалмане юродивый лейтенант Вася Рогов ловит подосланного Лариным помощника милиции со спущенными штанами. В том смысле, что без штанов был сам Рогов: «опасного преступника» он умудрился задержать в туалете. Такая у него, Рогова, судьба — вечно оказываться в нужном месте, но в самом нелепом качестве. Любимый, если поразмыслить, тип героя по Рогожкину.
Читать:
«Ну, за Рогожкина!»: Особенности национальных героев, придуманных режиссером
Операция сорвана, и теперь операм из двух соседних отделов нужно объединить усилия, чтобы все-таки разыскать киллера, а заодно и заказчика. На сцену выходит Игорь Плахов (Хабенский) – принципиальный опер с честными глазами и талантом многозначительно молчать. Совместными возлияниями сводный отряд ментов таки добрался до вероятного инициатора убийства – бизнесмена Боголепова (Николай Лавров
), готовящегося к выборам в Законодательное собрание Петербурга. Первый сезон «Убойной силы» полностью посвящен этому сюжету эпохи «легализации» криминала: те, с кем боролись прежние менты, внезапно сбросили с себя золотые цепи, спрятали тюремные наколки и теперь покупали любовь электората популистскими воззваниями и бесплатными «ножками Буша». Плахов внедряется в ближний круг нового русского, в то время как Рогов занимается тем, что у него получается лучше всего: мешает водку с ликером, топит в речке табельное оружие и спускает деньги из вещдоков в казино. Следующие несколько лет эта формула будет оставаться практически неизменной. Один ловит, другой «прикрывает» (хотя, скорее, смешит).
С Плаховым всё понятно: он герой, новое воплощение милиции с человеческим лицом. Иногда законник, но чаще все-таки за справедливость, без синдрома Глеба Жеглова российского опера быть не может. Вася же, на первый взгляд, просто дуралей, которому государство по недосмотру вручило корочку и пистолет. На это обращал внимание и сам Андрей Федорцов, найденный авторами сериала не где-то, а в намоленном поколениями кинематографистов буфете «Ленфильма»: в реальной жизни его персонаж в лучшем случае был бы уволен из милиции с позором, а в худшем – уже бы сидел. В отличие от смешных, но деятельных участкового Анискина («Деревенский детектив»
) и УгРо-гимназиста Володи Патрикеева («Зеленый фургон»
), его можно было охарактеризовать только словом «блаженный». Таких в России и любят: в них чувствуется какая-то иррациональная сила, поэтому Вася Рогов останется с «Убойной силой» на все шесть сезонов. Победив Боголепова и защитив народ от депутата-кровопийцы, безнадежный лейтенант прицепом к Плахову отправится служить в Главк – главное управление милиции города. Старые менты из «Улиц» о такой чести могут только мечтать. Их оставят «на земле», в прошлой жизни и другом сериале. Вскоре от них останется только отголосок в виде коронных фраз Дукалиса. Одна из самых громких – «По поводу пьют только алкоголики. Нормальному человеку этого не надо. Просит душа – налей, нет – пересиль себя. И снова налей». Есть в этом что-то от фатализма Венедикта Ерофеева — еще одного героя уходящего поколения, презрительно названного Homo Soveticus.
Читать
15 важнейших процедуралов на ТВ
Ко второму сезону «Убойная сила» осмелела и собрала собственную команду оперов. В Главке Петербурга, кроме Рогова и Плахова, действуют добродушный майор Виригин (Сергей Кошонин
) и явно что-то знающий о жизни оперативник Любимов (Евгений Ганелин
). Командуют парадом дураки разного калибра: подполковник Егоров (Александр Тютрюмов
) и безобидный майор Шишкин (Евгений Леонов-Гладышев
). Курирует МВД-зоопарк справедливый ментор генерал-майор Максимов (Виктор Костецкий
), а в тайных лабораториях изобретает безумные штуковины криминалист Черныга (Семен Стругачев
), способный из пары проводов и коробки собрать ноу-хау, которому позавидует современное «Сколково». Новый коллектив несомненно собирался под влиянием режиссера Рогожкина, проигрывая «Улицам» в реалистичности из-за стремления подбить каноны процедурала под эстетику комедии «Особенности национальной охоты». В таком гротескном аквариуме Васе Рогову было явно комфортнее творить добро, не привлекая внимания санитаров и ведомственных комиссий.
«Откажись от формальной логики, она ограничена», – объявил однажды герой с умным, несвойственным ему видом, после чего немедленно выпил. «Убойная сила», похоже, взяла именно этот призыв на вооружение, развенчав миф о том, что телевизионные менты обязаны жить в мире, который либо полностью соответствует нашему, либо оказывается еще хуже. В период мечтаний о будущем, сравнительной стабильности и банального насыщения зрителя хлебом и зрелищами, наконец-то нашлось место чуду – и менты не только расследовали убийства, но и оказывались способны выйти победителями из до абсурдного невозможных ситуаций, разумеется, благодаря неземному везению младшего сотрудника. Такое чувство, что за русского «Коломбо
» кто-то договорился на самом верху, поэтому ему удавалось творить невозможное: закрывать дела, заведенные советским розыском 70 лет назад, добывать в США карбюратор от «Волги», выживать в сумасшедшем доме и на шабаше ведьм. Даже чеченская пуля и африканский крокодил миновали Васю Рогова и его товарищей стороной, словно он не комик релиф, а шаманский талисман. Или настоящий супергерой, сила которого настолько глобальна, что её невозможно постичь человеческим умом. В этом смысле архетип Иванушки-дурачка кажется даже более естественным на российской почве, чем майор Игорь Гром
.
Читать:
Полицейский с Фонтанки: рецензия на фильм «Майор Гром: Чумной доктор»
Но, пожалуй, главная особенность персонажей «Убойной силы», косвенно подтвержденная самим Кивиновым в интервью, – ни один из них патологически не мог оказаться «оборотнем в погонах». Кому-то пойти против закона не позволяли принципы, Вася Рогов и вовсе не может быть злым, потому что юродивые зло отторгают. В этом смысле терапевтический эффект сериала продолжал курс «Улиц разбитых фонарей». В середине 90-х телевизионные менты пытались научить зрителя сочувствию к сотрудникам – тоже люди все-таки. «Убойка» шла дальше, предлагая не злиться на растяпистую милицию, а снисходительно посмеиваться над ней – по возможности беззлобно, не мешая органам работать. Что характерно, искренне любить ментов оба сериала не призывали. Тогда телевизор еще был убежден, что насильно мил не будешь.
«Раньше было две беды. Теперь еще хоккей»
Чемпионат мира по хоккею 2000 года проходил в Санкт-Петербурге. Сборная России на нем покрыла себя позором, показав наихудший результат в своей истории. Конечно, не только отрицательный рост спортивных достижений занимал Плахова — это он изрек сакральную фразу о главных бедах Отечества. Было множество других болезненных тем. Городские мифы новейшего времени — «Господин Гексоген» Александра Проханова
, «Субмарина в мутной воде»
француза Жан-Мишеля Карре
. Арестован Эдуард Лимонов
, странно умер генерал Александр Лебедь
. Городские легенды становятся насквозь политическими: не просто так первым злодеем «Убойной силы» был не какой-нибудь оружейный барон, а кандидат в депутаты. Вася Рогов грезил о Jeep Grand Cherokee — непременно зеленом, потому что «в городе приметен, в лесу незаметен». Зачем, спрашивается, лейтенанту Рогову прятаться в «зеленке»? От кого? От футбольных ультрасов, банд мотоциклистов, тайных культов, экстрасенсов, китайских контрабандистов и исламских радикалов, нападающих на мирные города. В начале нулевых страна медленно, но верно изменялась, с улиц убирали осколки «разбитых фонарей». На перемены «Убойная сила» отвечала почвенничеством. Как итог, в сериале появляется еще один персонаж — капитан Уваров (Михаил Пореченков
), которого связывают с полумифической «полицией нравов», в России давно уже не существовавшей.
Читать:
Истина, пусть жестока, но искренна: мифы и реальность «Бандитского Петербурга»
Консервативное сменовеховство — так можно охарактеризовать эпоху, в которой Плахову и Рогову пришлось геройствовать, совершая свои 12 милицейских подвигов в рамках нового идеологического дискурса. Десять лет назад открылись государственные границы, и журналист Обнорский из «Бандитского Петербурга»
уже исколесил Европу, решая на чужбине чисто питерские дела. В 90-х заграница — почти наверняка криминал. В 2001 году ряды «выездных» россиян пополнили милиционеры, которые теперь достанут преступника в любой точке земного шара. Плахов и Рогов — первые отечественные правоохранители, из которых телевидение сделало глубинный Интерпол. Они колесили по всему миру, воплощая идею «Брата 2»
: посмотреть, как там у них, а потом всем показать, почем фунт русского лиха и замочить в сортире всех злодеев. Скрыться преступнику от милицейского десанта невозможно ни в Голливуде, куда — вот уж примета времени! — перебрался на ПМЖ честный бродяга Померанцев, ни во Франции. Менты из серого Питера прилетят туда, где их меньше всего ждут, и победят вселенское зло. Сменяют шампунь на автоматы в Чечне и раскроют предателя, сливающего информацию боевикам. Пройдут по красной дорожке Каннского фестиваля, отыщут в Африке пропавших ученых. Милиционер по «Убойной силе» — существо почти что всемогущее: племя черных как ночь бакубонгов чуть не сделало Васю Рогова своим божеством, потому что он, как оказалось, умеет вызывать дождь.
Похоже, нулевым требовались именно такие герои: немного нелепые ребята с нашего двора, обладающие сверхъестественной удачей, помноженной на обостренное чувство справедливости. 14 марта 2004 года, всего лишь за пять месяцев до выхода «Ночного дозора»
, «Убойная сила» завершится народническим жестом: Плахов и Уваров, «новые менты», переходят границу из эстонской Нарвы в российский Ивангород под «Позови меня тихо по имени» группы «Любэ» — и выбрасывают в реку плотную пачку поддельных долларов. Нечего этим бумажкам делать на родной земле. В дне текущем это уже кажется жестом глубоко государственным.
Читать
Рецензия на «1703»
Наблюдается тенденция: чем спокойнее время, тем добрее в нем киновоплощения органов правопорядка. Вайбы «Убойной силы», над которой в разное время работали Рогожкин, Сергей Снежкин
, Виктор Бутурлин
, Евгений Татарский
и Дмитрий Иосифов
, сохранятся вплоть до десятых годов: линию милицейского добродушия продолжит «Глухарь»
. Потом — как отрезало: добрые милиционеры вслед за «хрониками» прошлого пропали из актуального эфира, переехав жить в одиозную вселенную «Ментозавров»
. После ужасов «Майора»
поверить в добро под погонами станет сложнее, придет пора деконструкции. Игорь Плахов обрастет бородой и предстанет перед зрителем в несколько более актуальном образе майора Меглина («Метод»
), а Вася Рогов неожиданно перещеголяет по уровню приспособленчества прошлое начальство, обернувшись подполковником Порфириным в темном, ничем не уступающим «Улицам разбитых фонарей» детективе «1703»
. Выходит, герои прошлого не пережили метафизическую полицейскую реформу?
обсуждение >>